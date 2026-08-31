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CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde ramazan kolisiyle haraç çarkı! Kirli şebekenin akılalmaz yöntemi ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde ramazan kolisiyle haraç çarkı! Kirli şebekenin akılalmaz yöntemi ortaya çıktı

Bayrampaşa Belediyesi’nde hak edişlerini almak isteyen esnaf ile müteahhitlerin; "kumanya ve ramazan kolisi bağışı" maskesi altında milyonlarca liralık kirli bir haraç çarkına mahkûm edildiği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bayrampaşa Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk ağına yönelik hazırladığı iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun liderliğindeki şebekenin, belediyeden alacaklarını tahsil etmek isteyen esnaf ve müteahhitleri "ramazan kolisi" ve "kumanya bağışı" adı altında milyonlarca liralık haraca bağladığı deşifre edildi.

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde ramazan kolisiyle haraç çarkı! Kirli şebekenin akılalmaz yöntemi ortaya çıktı - 1

"RAMAZANA DAHA ÇOK VAR"

78 şüphelinin yer aldığı iddianameye göre, 16 milyon TL'lik ihale kazanan Formel Medya firmasının alacakları ödenmeyerek çıkmaza sokuldu.

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde ramazan kolisiyle haraç çarkı! Kirli şebekenin akılalmaz yöntemi ortaya çıktı - 2

Belediye Başkan Danışmanı Mahmut Kılıç ve Mali Hizmetler Müdürü Hakan Sarıaydın'ın makam odasında, "2 bin gıda kolisi vermezseniz paranız pul olur, batarsınız" tehdidiyle firmadan 2,5 milyon TL'lik ödeme ve çek alındı.

Eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve eşi Safiye MutluEski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve eşi Safiye Mutlu

Benzer şekilde, 7 milyon TL alacağı biriken müteahhit Tarık Çakmakçı da 1,17 milyon TL'lik faturayı ödemeye zorlandı.

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde ramazan kolisiyle haraç çarkı! Kirli şebekenin akılalmaz yöntemi ortaya çıktı - 3

Gıda firması sahibi Kadir Türker Türksever, teslim edilmeyen koliler için Mahmut Kılıç'ın kendisini arayarak, "Daha ramazana çok var, koliler yer kaplamasın. Bize acil para lazım." diyerek 950 bin TL'lik çek aldığını itiraf etti. Faturalarda gıda kolisi yerine donuk mantı, dondurulmuş soğan halkası gibi lüks restoran malzemelerinin gösterildiği belirlendi.

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde ramazan kolisiyle haraç çarkı! Kirli şebekenin akılalmaz yöntemi ortaya çıktı - 4

"80 BİN DOLAR VERDİM"

Rüşvet çarkının en çarpıcı detaylarından biri imar usulsüzlüklerinde ortaya çıktı. Soruşturmanın şüphelilerinden Servet Aydın'ın ifadesine göre usulsüz imar dosyalarını imzalatmak isteyen Emin Sönmez, imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Tut'un makam odasında bağırarak şunları söyledi:

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde ramazan kolisiyle haraç çarkı! Kirli şebekenin akılalmaz yöntemi ortaya çıktı - 5

"HALKIN AYAKKABISINA BİLE ÇÖKTÜLER"

Şebekenin, fakirlere dağıtılmak üzere "Halk Çarşısı"na bağışlanan 9 bin çift sıfır ayakkabıdan 2 bin 772 çiftini tutanaksız şekilde buharlaştırdığı, ayrıca nikâh salonu fotoğraf ihalesini adrese teslim vererek kamuyu 691 bin TL zarara uğratıp lüks harcamalarına kaynak sağladığı tespit edildi.

"Ben bu işler için Başkan Hasan Mutlu'ya 80 bin dolar verdim, karısının (Safiye Mutlu) bile burada dairesi var. Karısı beni her gün arayıp, 'Bizim daireye acil ihtiyacımız var, ne zaman başlarsın?' diye sıkıştırıyor."

Sabah'ın haberine göre, soruşturma birimleri, Hasan Mutlu'nun eşi Safiye Mutlu'nun, imar usulsüzlüğü yapılan bir projeden piyasa değerinin 10 milyon TL altında iki lüks daire aldığı ve ödemelerin paravan şirket çekleriyle aklandığını saptadı.

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