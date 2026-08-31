CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde ramazan kolisiyle haraç çarkı! Kirli şebekenin akılalmaz yöntemi ortaya çıktı
Bayrampaşa Belediyesi’nde hak edişlerini almak isteyen esnaf ile müteahhitlerin; "kumanya ve ramazan kolisi bağışı" maskesi altında milyonlarca liralık kirli bir haraç çarkına mahkûm edildiği ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bayrampaşa Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk ağına yönelik hazırladığı iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun liderliğindeki şebekenin, belediyeden alacaklarını tahsil etmek isteyen esnaf ve müteahhitleri "ramazan kolisi" ve "kumanya bağışı" adı altında milyonlarca liralık haraca bağladığı deşifre edildi.
"RAMAZANA DAHA ÇOK VAR"
78 şüphelinin yer aldığı iddianameye göre, 16 milyon TL'lik ihale kazanan Formel Medya firmasının alacakları ödenmeyerek çıkmaza sokuldu.
Belediye Başkan Danışmanı Mahmut Kılıç ve Mali Hizmetler Müdürü Hakan Sarıaydın'ın makam odasında, "2 bin gıda kolisi vermezseniz paranız pul olur, batarsınız" tehdidiyle firmadan 2,5 milyon TL'lik ödeme ve çek alındı.