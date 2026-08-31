Benzer şekilde, 7 milyon TL alacağı biriken müteahhit Tarık Çakmakçı da 1,17 milyon TL'lik faturayı ödemeye zorlandı.

Gıda firması sahibi Kadir Türker Türksever, teslim edilmeyen koliler için Mahmut Kılıç'ın kendisini arayarak, "Daha ramazana çok var, koliler yer kaplamasın. Bize acil para lazım." diyerek 950 bin TL'lik çek aldığını itiraf etti. Faturalarda gıda kolisi yerine donuk mantı, dondurulmuş soğan halkası gibi lüks restoran malzemelerinin gösterildiği belirlendi.

Rüşvet çarkının en çarpıcı detaylarından biri imar usulsüzlüklerinde ortaya çıktı. Soruşturmanın şüphelilerinden Servet Aydın'ın ifadesine göre usulsüz imar dosyalarını imzalatmak isteyen Emin Sönmez, imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Tut'un makam odasında bağırarak şunları söyledi:

"HALKIN AYAKKABISINA BİLE ÇÖKTÜLER"

Şebekenin, fakirlere dağıtılmak üzere "Halk Çarşısı"na bağışlanan 9 bin çift sıfır ayakkabıdan 2 bin 772 çiftini tutanaksız şekilde buharlaştırdığı, ayrıca nikâh salonu fotoğraf ihalesini adrese teslim vererek kamuyu 691 bin TL zarara uğratıp lüks harcamalarına kaynak sağladığı tespit edildi.

"Ben bu işler için Başkan Hasan Mutlu'ya 80 bin dolar verdim, karısının (Safiye Mutlu) bile burada dairesi var. Karısı beni her gün arayıp, 'Bizim daireye acil ihtiyacımız var, ne zaman başlarsın?' diye sıkıştırıyor."

Sabah'ın haberine göre, soruşturma birimleri, Hasan Mutlu'nun eşi Safiye Mutlu'nun, imar usulsüzlüğü yapılan bir projeden piyasa değerinin 10 milyon TL altında iki lüks daire aldığı ve ödemelerin paravan şirket çekleriyle aklandığını saptadı.