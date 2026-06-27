CHP’li belediyeleri esir alan kirli rüşvet ağı deşifre oldu! Cemil Tugay’dan o isme neşter
İzmir’de Seferihisar ve Balçova belediyelerine sıçrayan rüşvet soruşturmasında oklar CHP'li vekil Veli Ağbaba'ya döndü. Ağbaba’nın danışmanına akan gizli rüşvet paralarının belgelenmesi, yakın markajdaki isimleri panikletti. Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ederek dikkatleri üzerine çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, özel kalemine yerleştirdiği Ağbaba’nın yeğeni Nermin Özgül’ü jet hızıyla görevden aldı
İzmir Seferihisar ve Balçova belediyelerine yapılan 'rüşvet' operasyonları CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya uzandı.
RÜŞVET AĞI VELİ AĞBABA'YA UZANDI
İzmir'de yürütülen soruşturma evraklarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilerek Ağbaba hakkında rüşvet alma suçlamasıyla soruşturma açılması için harekete geçildiğinin öğrenilmesiyle siyasette sıcak saatler yaşanmaya başlandı.
ŞAİBELİ PARA TRANSFERLERİ DEŞİFRE OLDU
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 kişinin önceki gün sabah saatlerinde gözaltına alınmasıyla derinleşen soruşturmada Veli Ağbaba'yla para transferi iddiaları gündeme gelmişti.