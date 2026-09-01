Bişkek'te tarihi gece! Başkan Erdoğan milli sporcuları ayakta alkışladı: 6. Dünya Göçebe Oyunları başladı
Kırgızistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları, başkent Bişkek'te yeni inşa edilen 51 bin kişilik Bişkek Arena Stadyumu'nda muhteşem bir törenle başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan törene katılarak Türk kafilesini ayakta alkışlarken; açılışta Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, oyunların yedincisinin 2028'de Tataristan'da yapılacağını duyurdu.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, ülkenin bağımsızlığının 35. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 6. Dünya Göçebe Oyunları görkemli törenle kapılarını açtı.
Başkentte inşa edilen ve ilk kez halka açılan 51 bin seyirci kapasiteli Bişkek Arena Stadyumu'nda "6. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni" düzenlendi.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un daveti üzerine, ülkesinin dönem başkanlığında 1 Eylül'de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi ve ŞİÖ Artı Zirvesine katılmak için gelen liderler de katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN MİLLİ SPORCULARI SELAMLADI
Protokol tribününde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da yer aldı. Başkan Erdoğan, törene katılan liderlerle Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışını izledi.
Erdoğan çifti, tören geçişinde, oyunlarda Türkiye'yi temsil eden kafileyi ayakta selamlayarak alkışladı.