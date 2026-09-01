Bişkek'teki açılış programının ardından müsabakalar, yarından itibaren Issık Göl bölgesindeki Çolpon-Ata şehrinde devam edecek ve 6 Eylül'deki kapanış töreniyle tamamlanacak.

YABANCI BASIN MENSUPLARI STADYUMA HAYRAN KALDI Dünya standartlarına uygun inşa edilen 51 bin seyirci kapasiteli Bişkek Arena, devasa yapısı ve etkileyici mimarisiyle töreni takip eden yabancı basın mensuplarının büyük beğenisini kazandı.

ABD'nin New York şehrinden festivale katılan gazeteci Taylor Bushey, yeni ve modern yapısına rağmen Kırgız kültürel köklerine ve etnik kimliğine sadık kalan Bişkek Arena'nın tasarımından çok etkilendiğini belirtti.

Fransa'dan gelen medya ekibinden Valentin Collier, Bişkek'in böylesine büyük bir stadyuma sahip olmasından etkilendiğini dile getirerek, Kırgız kültürünü keşfetmenin kendisi için son derece zenginleştirici bir deneyim olduğunu söyledi.