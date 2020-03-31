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Son dakika! İnfaz yasası detayları açıklandı! Mahkumlar ne zaman tahliye olacak? Af ve ceza indirimi çıktı mı?

Son dakika haberi... Mahkumlar ne zaman tahliye olacak? Af ve ceza indirimi çıktı mı? Koronavirüs salgını sonrası infaz yasası çalışmaları hızlandırılmıştı. İnfaz paketinin ayrıntıları belli olurken 90 bin kişinin tahliye olacağı açıklandı. AK Parti ve MHP heyeti tarafından paylaşılan infaz düzenlemesinde hangi suçların kapsam dışı bırakıldığı belli oldu. Peki, infaz paketinde neler var? Mahkumlar ne zaman tahliye olacak? Af ve ceza indirimi çıktı mı? İşte af yasasında son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 16:49
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Son dakika! İnfaz yasası detayları açıklandı! Mahkumlar ne zaman tahliye olacak? Af ve ceza indirimi çıktı mı?

Son dakika... Af yasası çıktı mı? Mahkumlar ne zaman tahliye olacak? Mahkum ve ailelerinin heyecanla beklediği infaz yasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. AK Parti ve MHP heyeti infaz düzenlemesine ilişkin paketin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre, cinsel şiddet, uyuşturucu, kadına şiddet, cinayet, terör suçları kapsam dışı bırakıldı. 90 bin kişinin tahliye olacağı öğrenildi. Peki, af yasası çıktı mı? İnfaz paketinde neler var? Mahkumlar ne zaman tahliye olacak? İşte son gelişmeler...

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Son dakika! İnfaz yasası detayları açıklandı! Mahkumlar ne zaman tahliye olacak? Af ve ceza indirimi çıktı mı?

AF YASASI ÇIKTI MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan yaptığı açıklamada, "Perşembe günü Adalet Komisyonu toplanarak bunu görüşmeye başlayacak. Gelecek hafta başı itibariyle Genel Kurul'da görüşmelere başlamış olacağız." dedi.

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Son dakika! İnfaz yasası detayları açıklandı! Mahkumlar ne zaman tahliye olacak? Af ve ceza indirimi çıktı mı?

AK Partili Cahit Turhan ve MHP heyeti tarafından yapılan açıklama şöyle:

"2018 yılı Eylül ayında Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen Kanun Teklifi üzerine Kamuoyunun gündemine gelen ve AK Parti Grubu tarafından da uzun süredir üzerinde çalışılan Kanun Teklifi bugün itibarıyla tekemmül etmiş ve TBMM Başkanlığına sunulmuştur.

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Son dakika! İnfaz yasası detayları açıklandı! Mahkumlar ne zaman tahliye olacak? Af ve ceza indirimi çıktı mı?

Teklif çalışmaları kapsamında Ülkenin önde gelen ceza hukukçusu akademisyenler ile uygulayıcı hâkim ve savcılar ve Yargıtay üyelerinin görüşleri alınmış ve infaz hukukunun temel prensipleri dikkate alınarak infazda adaletin sağlanması hedeflenmiştir.

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Son dakika! İnfaz yasası detayları açıklandı! Mahkumlar ne zaman tahliye olacak? Af ve ceza indirimi çıktı mı?

Bilindiği üzere, çağdaş ceza infaz sisteminin temel amacı; hükümlüleri yeniden topluma kazandırmak ve yeniden suç işlemelerini engellemektir. Biz de bu amacı gerçekleştirmek için başta İnfaz Kanunu olmak üzere 11 farklı kanunda değişiklik içeren 70 maddelik bu Teklifi hazırladık.