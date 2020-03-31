Son dakika! İnfaz yasası detayları açıklandı! Mahkumlar ne zaman tahliye olacak? Af ve ceza indirimi çıktı mı?

Son dakika haberi... Mahkumlar ne zaman tahliye olacak? Af ve ceza indirimi çıktı mı? Koronavirüs salgını sonrası infaz yasası çalışmaları hızlandırılmıştı. İnfaz paketinin ayrıntıları belli olurken 90 bin kişinin tahliye olacağı açıklandı. AK Parti ve MHP heyeti tarafından paylaşılan infaz düzenlemesinde hangi suçların kapsam dışı bırakıldığı belli oldu. Peki, infaz paketinde neler var? Mahkumlar ne zaman tahliye olacak? Af ve ceza indirimi çıktı mı? İşte af yasasında son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 16:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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