İstanbul'daki karantina yurtlarından tahliyeler başladı

"14 GÜN DE EVDE KARANTİNADA KALACAĞIZ"

Erasmus öğrencisi olarak gittiği İsveç'ten dönen ve 14 gündür karantinada olan Ayşegül Çınar, "14 gündür karantinadayım. Her gün ateşimiz kontrol edildi. Onun öncesinde zaten hastaneye alınmıştım test yapılmıştı. Herhangi bir sıkıntı yok. İçeride çok iyi bakılıyor. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Konya'da yaşıyoruz, babam geldi beni almaya. Otobüslerle gitmeyi biraz tehlikeli bulduk. O yüzden özel araç ile gitmeye çalışacağız. Bazı koşulları kabul ettiğimize dair bir kağıt imzalattılar. 14 gün evinizde kalmanız gerekiyor şeklinde bir madde vardı ama onun dışında ne yazdığını çok hatırlamıyorum. Toplu ulaşım yasaklandığı için şehirlerarası otobüs ile yardımcı olacaklarını söylediler. İstanbul dışında yaşayanlara da otobüsler getirilmiş zaten. Otobüs ile gitmek isteyen çok rahat gidebilir. Sadece ben toplu taşıma tercih etmedim" şeklinde konuştu.