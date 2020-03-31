İstanbul'daki karantina yurtlarından tahliyeler başladı İstanbul'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliye başladı. Erasmus öğrencisi olarak gittiği İsveç'ten dönen ve 14 gündür karantinada olan Ayşegül Çınar, ''Bazı koşulları kabul ettiğimize dair bir kağıt imzalattılar. 14 gün evinizde kalmanız gerekiyor şeklinde bir madde vardı'' dedi. Giriş Tarihi: 31.03.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 17:20
Corona Virüs önlemleri nedeniyle uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşları uçaklarla İstanbul'a getirilerek 3 farklı yurda yerleştirilmişti.
Karantinada bulunanlardan bazılarının yakınları da yurdun önüne geldi. Tahliye edilen yakınlarını özel otomobilleriyle alanlar yurttan ayrıldı. Yurttan ayrılacak bazı vatandaşlar için ise otobüsler içeriye alındı.
Karantina süreci dolanlar, otobüslerle evlerine gönderilecek. Öte yandan farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar da otobüslerle memleketlerine dönecek. "14 GÜN DE EVDE KARANTİNADA KALACAĞIZ"
Erasmus öğrencisi olarak gittiği İsveç'ten dönen ve 14 gündür karantinada olan Ayşegül Çınar, "14 gündür karantinadayım. Her gün ateşimiz kontrol edildi. Onun öncesinde zaten hastaneye alınmıştım test yapılmıştı. Herhangi bir sıkıntı yok. İçeride çok iyi bakılıyor. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Konya'da yaşıyoruz, babam geldi beni almaya. Otobüslerle gitmeyi biraz tehlikeli bulduk. O yüzden özel araç ile gitmeye çalışacağız. Bazı koşulları kabul ettiğimize dair bir kağıt imzalattılar. 14 gün evinizde kalmanız gerekiyor şeklinde bir madde vardı ama onun dışında ne yazdığını çok hatırlamıyorum. Toplu ulaşım yasaklandığı için şehirlerarası otobüs ile yardımcı olacaklarını söylediler. İstanbul dışında yaşayanlara da otobüsler getirilmiş zaten. Otobüs ile gitmek isteyen çok rahat gidebilir. Sadece ben toplu taşıma tercih etmedim" şeklinde konuştu.
KONYA'DAN KIZINI ALMAK İÇİN GELDİ
Kızını Konya'daki evlerine götürmek için arabasıyla yurda gelen baba Mehmet Çınar ise, "Kızımız İsveç'te erasmus öğrencisiydi, 6 aydır oradaydı 3 ayı kalmıştı. Baktık orada ortalık karıştı, konsolosluk sağ olsun yardımcı oldu, gelmesini istedik o da bizi kırmadı. 14 gündür de buradaydı. Rahatı çok yerindeydi bugün almaya geldik. Bir 14 gün de evde dinlenecek. Bir sıkıntımız olmadan çıkacağımızı düşünüyorum bu süreçten. İlgililere, sağlıkçılara çok teşekkür ediyorum. Gelemeyen arkadaşları şu an sıkıntı yaşıyorlar orada" dedi.