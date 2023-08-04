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Yalı Çapkını'nda yaşanacak 2 ayrılık diziyi uçuruma sürükleyecek! Senaryoyu sil baştan yazacaklar!

Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu için hazırlıklar devam ederken, üzücü ayrılık haberleri geldi. Konusu ve oyuncu kadrosuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran fenomen dizi Yalı Çapkını Eylül ayında yeniden ekranlarda olacak. Her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan yapıma henüz birkaç bölüm önce dahil olan iki oyuncu, yeni sezon öncesi projeye veda etti. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 04.08.2023 21:49 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 21:49
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Yalı Çapkını’nda yaşanacak 2 ayrılık diziyi uçuruma sürükleyecek! Senaryoyu sil baştan yazacaklar!

Yalı Çapkını'nda beklenmeyen ayrılık! İzleyiciler şoke olacak. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nın yeni sezonu için geri sayım sürerken, ayrılık haberleri gelmeye başladı. Diziye birkaç bölüm önce dahil olan iki oyuncu, yeni sezon öncesi projeye veda etti. İşte, o isimler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını’nda yaşanacak 2 ayrılık diziyi uçuruma sürükleyecek! Senaryoyu sil baştan yazacaklar!

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın torunu Ferit'in evlenmesine karar vermesiyle gelişen olayları konu edinen dizi, kadroda yaşanan ayrılık haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

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Yalı Çapkını’nda yaşanacak 2 ayrılık diziyi uçuruma sürükleyecek! Senaryoyu sil baştan yazacaklar!

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezonda Cansu Fırıncı, Menderes Samancılar, Mine Tugay, Fırat Çelik ve Doğukan Polat projeye veda etmişti.

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Yalı Çapkını’nda yaşanacak 2 ayrılık diziyi uçuruma sürükleyecek! Senaryoyu sil baştan yazacaklar!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden ekranlara uyarlanan yapım ile ilgili izleyicileri şoke eden bir iddia daha ortaya atılmıştı.

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Yalı Çapkını’nda yaşanacak 2 ayrılık diziyi uçuruma sürükleyecek! Senaryoyu sil baştan yazacaklar!

Dizide Halis Ağa karakterine hayat veren usta oyuncu Çetin Tekindor'un ekibe veda edeceği öne sürülmüştü.