Yalı Çapkını'nda yaşanacak 2 ayrılık diziyi uçuruma sürükleyecek! Senaryoyu sil baştan yazacaklar!

Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu için hazırlıklar devam ederken, üzücü ayrılık haberleri geldi. Konusu ve oyuncu kadrosuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran fenomen dizi Yalı Çapkını Eylül ayında yeniden ekranlarda olacak. Her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan yapıma henüz birkaç bölüm önce dahil olan iki oyuncu, yeni sezon öncesi projeye veda etti. İşte o isimler...