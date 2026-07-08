Yabancı basından Türkiye'ye tam not: NATO Zirvesi'ndeki organizasyona hayran kaldılar

"TRUMP BURAYA ERDOĞAN İÇİN GELİYOR" Türkiye'nin diplomatik gücünü vurgulayan bir başka basın mensubu, "Aslında Trump buraya zirve için gelmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan için geliyor. Bunu kendisi de ifade etti. Bu aslında bir Türkiye etkisidir." şeklinde konuşarak Türkiye'nin stratejik ağırlığını ortaya koydu.

YABANCI BASINDAN ORGANİZASYONA TAM NOT Basın merkezindeki çalışma koşullarından övgüyle bahseden yabancı gazeteci, "Koordinasyon, organizasyon ve güvenlik önlemleri çok hoşuma gitti. Pek çok konferansa katıldım ama bu konferans diğerlerine kıyasla çok iyi organize edilmiş." dedi.

Bir başka muhabir ise, Türkiye'nin basın mensuplarının konforlu şekilde çalışabilmesi için tahsis ettiği Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne övgüler dizerek, "Burası çok büyük ve uluslararası kütüphanede olmak, burada çalışmak çok güzel. 3 bin basın mensubunun bir arada çalışmasının organize edilmesi harika." dedi.

"AKREDİTASYON KARTLARI İÇİN HİÇ BEKLEMEDİK" Bir başka basın mensubu ise; "Akreditasyon kartları için saatlerce beklediğimiz organizasyonlar gördük ama Türkiye'de böyle bir şey yaşamadık." sözleriyle Türkiye'nin organizasyondaki başarısını vurguladı.