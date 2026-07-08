Yabancı basından Türkiye'ye tam not: NATO Zirvesi'ndeki organizasyona hayran kaldılar
Türkiye, 22 yıl aradan sonra NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yeniden ev sahipliği yaparken, dünyanın dört bir yanından Ankara'ya gelen binlerce yerli ve yabancı gazeteciyi de Türk misafirperverliğiyle ağırlıyor. Yerli ve yabancı basının çalışmalarını sürdürebilmesi için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tahsis edilirken, A Haber ekibi Ankara'ya gelen basın mensuplarına mikrofon uzatarak zirveye dair izlenimlerini sordu. Yabancı basın mensupları, organizasyondan güvenlik önlemlerine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ihtişamından Türk mutfağına kadar övgü dolu değerlendirmelerde bulundu.
22 yıl aradan sonra yeniden 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Türkiye, yalnızca dünya liderlerini değil çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunu da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlıyor.
Zirveyi anbean takip eden gazeteciler için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde modern basın merkezi oluşturulurken, A Haber ekibi yabancı basın mensuplarına mikrofon uzatarak zirve hakkındaki görüşlerini sordu.
Yabancı gazeteciler hem organizasyona hem de Türkiye'nin ev sahipliğine tam not verdi.
"SON YILLARDAKİ EN ÖNEMLİ ZİRVE"
Zirvenin önemine ve Külliye'nin ihtişamına değinen yabancı bir gazeteci, "Çok güzel ve büyük bir yer. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi büyük ve etkileyici. Bunun son yıllardaki en önemli zirve olduğunu düşünüyorum çünkü şu andan itibaren NATO 3.0'ı konuşuyoruz. Donald Trump da burada olacak, Erdoğan ile iyi bir görüşme yapmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.
Bir kadın gazeteci ise, "Bence Batı'dan ve yabancı medyadan gelecek herkes burayı beğenecek. Umarım başarılı bir konferans olacağını düşünüyorum. Umarım sonuçları bölgeye ve tüm dünyaya fayda sağlar. " dedi.
Başka bir kadın gazeteci ise; "Zirvenin 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de olması çok önemli. Bölge ve dünya barışı için büyük fırsatlar barındırıyor." sözleriyle zirvenin tarihi önemine dikkat çekti.