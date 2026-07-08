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Yabancı basından Türkiye'ye tam not: NATO Zirvesi'ndeki organizasyona hayran kaldılar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye, 22 yıl aradan sonra NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yeniden ev sahipliği yaparken, dünyanın dört bir yanından Ankara'ya gelen binlerce yerli ve yabancı gazeteciyi de Türk misafirperverliğiyle ağırlıyor. Yerli ve yabancı basının çalışmalarını sürdürebilmesi için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tahsis edilirken, A Haber ekibi Ankara'ya gelen basın mensuplarına mikrofon uzatarak zirveye dair izlenimlerini sordu. Yabancı basın mensupları, organizasyondan güvenlik önlemlerine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ihtişamından Türk mutfağına kadar övgü dolu değerlendirmelerde bulundu.

Yabancı basından Türkiye'ye tam not: NATO Zirvesi'ndeki organizasyona hayran kaldılar 1

22 yıl aradan sonra yeniden 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Türkiye, yalnızca dünya liderlerini değil çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunu da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlıyor.

Yabancı basından Türkiye'ye tam not: NATO Zirvesi'ndeki organizasyona hayran kaldılar 2

Zirveyi anbean takip eden gazeteciler için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde modern basın merkezi oluşturulurken, A Haber ekibi yabancı basın mensuplarına mikrofon uzatarak zirve hakkındaki görüşlerini sordu.

Yabancı gazeteciler hem organizasyona hem de Türkiye'nin ev sahipliğine tam not verdi.

NATO ZİRVESİ'NDE TÜRKİYE FARKI! YABANCI BASIN ORGANİZASYONA HAYRAN KALDI
Ahaber
Yabancı basından Türkiye'ye tam not: NATO Zirvesi'ndeki organizasyona hayran kaldılar 3

"SON YILLARDAKİ EN ÖNEMLİ ZİRVE"

Zirvenin önemine ve Külliye'nin ihtişamına değinen yabancı bir gazeteci, "Çok güzel ve büyük bir yer. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi büyük ve etkileyici. Bunun son yıllardaki en önemli zirve olduğunu düşünüyorum çünkü şu andan itibaren NATO 3.0'ı konuşuyoruz. Donald Trump da burada olacak, Erdoğan ile iyi bir görüşme yapmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yabancı basından Türkiye'ye tam not: NATO Zirvesi'ndeki organizasyona hayran kaldılar 4

Bir kadın gazeteci ise, "Bence Batı'dan ve yabancı medyadan gelecek herkes burayı beğenecek. Umarım başarılı bir konferans olacağını düşünüyorum. Umarım sonuçları bölgeye ve tüm dünyaya fayda sağlar. " dedi.

Yabancı basından Türkiye'ye tam not: NATO Zirvesi'ndeki organizasyona hayran kaldılar 5

Başka bir kadın gazeteci ise; "Zirvenin 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de olması çok önemli. Bölge ve dünya barışı için büyük fırsatlar barındırıyor." sözleriyle zirvenin tarihi önemine dikkat çekti.

Yabancı basından Türkiye'ye tam not: NATO Zirvesi'ndeki organizasyona hayran kaldılar 6

"TRUMP BURAYA ERDOĞAN İÇİN GELİYOR"

Türkiye'nin diplomatik gücünü vurgulayan bir başka basın mensubu, "Aslında Trump buraya zirve için gelmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan için geliyor. Bunu kendisi de ifade etti. Bu aslında bir Türkiye etkisidir." şeklinde konuşarak Türkiye'nin stratejik ağırlığını ortaya koydu.

Yabancı basından Türkiye'ye tam not: NATO Zirvesi'ndeki organizasyona hayran kaldılar 7

YABANCI BASINDAN ORGANİZASYONA TAM NOT

Basın merkezindeki çalışma koşullarından övgüyle bahseden yabancı gazeteci, "Koordinasyon, organizasyon ve güvenlik önlemleri çok hoşuma gitti. Pek çok konferansa katıldım ama bu konferans diğerlerine kıyasla çok iyi organize edilmiş." dedi.

Yabancı basından Türkiye'ye tam not: NATO Zirvesi'ndeki organizasyona hayran kaldılar 8

Bir başka muhabir ise, Türkiye'nin basın mensuplarının konforlu şekilde çalışabilmesi için tahsis ettiği Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne övgüler dizerek, "Burası çok büyük ve uluslararası kütüphanede olmak, burada çalışmak çok güzel. 3 bin basın mensubunun bir arada çalışmasının organize edilmesi harika." dedi.

Yabancı basından Türkiye'ye tam not: NATO Zirvesi'ndeki organizasyona hayran kaldılar 9

"AKREDİTASYON KARTLARI İÇİN HİÇ BEKLEMEDİK"

Bir başka basın mensubu ise; "Akreditasyon kartları için saatlerce beklediğimiz organizasyonlar gördük ama Türkiye'de böyle bir şey yaşamadık." sözleriyle Türkiye'nin organizasyondaki başarısını vurguladı.

Yabancı basından Türkiye'ye tam not: NATO Zirvesi'ndeki organizasyona hayran kaldılar 10

TÜRK MUTFAĞI DÜNYA BASININI MEST ETTİ

Zirveyi takip eden basın mensuplarına sunulan Maraş dondurması ve Ankara döneri gibi lezzetler büyük ilgi gördü.

Yabancı basından Türkiye'ye tam not: NATO Zirvesi'ndeki organizasyona hayran kaldılar 11

Bir kadın gazeteci, "Genel olarak Türk kültürünün ve yemeklerinin tanıtılması harika. Türkiye'ye ilk kez gelen gazetecilerin kültürü yakından tanıması için büyük bir fırsat." ifadelerini kullanırken, Romanya'dan gelen bir başka gazeteci, "Türk yemeklerinin servis edilmesi de çok güzel. Yemekler çok lezzetli. Favori yemeğim baklava." dedi.

Yabancı basından Türkiye'ye tam not: NATO Zirvesi'ndeki organizasyona hayran kaldılar 12

Başka bir basın mensubu ise, "Yemekler çok hoşuma gitti. Münih ve İsviçre'deki konferanslara da katıldım ama buradaki yemekler çok daha iyi. Ben ve meslektaşların çok keyif aldık." dedi.

Yabancı basından Türkiye'ye tam not: NATO Zirvesi'ndeki organizasyona hayran kaldılar 13

TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİNİ GÖRÜNCE ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMİYORLAR

Kadın muhabir ise, Ankara'ya gelen yabancı gazetecilerin Türkiye'nin misafirperverliği karşısında hayranlıklarını gizleyemediklerini belirterek, "Gelen basın mensubu arkadaşlarımız şok içinde. Hem lezzetli yemekleri tatma fırsatı elde ediyorlar. Hem de bu kadar misafirperver bir toplum görmediklerini söylüyorlar." diyerek Türk mutfağından övgüyle bahsettiklerini hem de böylesine sıcak bir ev sahipliğiyle daha önce karşılaşmadıklarını belirtti.

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