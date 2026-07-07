Külliye'de NATO liderlerine lezzet şöleni! Türk mutfağı dünya sahnesinde: İşte davetteki o özel menü...

Erdoğan çifti, bu tarihi gecede liderler onuruna özel bir akşam yemeği verdi. Gecenin başlangıcında misafirlere sunulan taş fırın pideye, Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı eşlik etti. Zeytinyağlı menüsünde ise yanık Denizli yoğurdu ile servis edilen sebze sote, liderlerin beğenisine sunuldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle Türkiye'de bulunan liderleri ve eşlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Mantıya, yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçası eşlik ederek geleneksel tatlara farklı bir yorum katıldı.

Liderlerin zirve sonrası katıldığı akşam yemeğinde sunulan özel menü, Türk gastronomi kültürünün zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Akşam yemeğinin ara sıcak bölümünde ise Türk mutfağının dünyaca bilinen lezzetlerinden Kayseri mantısı servis edildi.

ANA YEMEKTE DENİZ VE KARA LEZZETLERİ BULUŞTU

Gecenin ana yemek bölümünde dünya liderlerine iki seçkin alternatif sunuldu. Deniz ürünlerini tercih eden konuklar için deniz levreği; tarhana, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı ile hazırlanırken, et menüsünde ise ağır ateşte pişmiş dana kaburga öne çıktı.

Bu özel lezzete yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzu göbeği mantarlı firik pilavı eşlik ederek Anadolu'nun bereketli topraklarının aromaları masaya taşındı.

TATLI SON: SÜTLÜ NURİYE VE MARAŞ DONDURMASI

Beştepe'deki tarihi zirve yemeği, geleneksel bir final ile tamamlandı. Tatlı menüsünde konuklara sunulan Sütlü Nuriye, Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot ile harmanlanarak servis edildi.

Beştepe'deki NATO Liderler Zirvesi yemeğinde hazırlanan menü, Türkiye'nin zengin gastronomi kültürünü dünya liderlerine tanıtma açısından büyük takdir topladı. Özellikle yöresel ürünlerin modern sunumlarla birleşmesi, davetlilerin ilgisini çeken en önemli unsurlardan biri oldu.