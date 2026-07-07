Yılın ilk altı ayında ise sektörün ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29.5 artışla 4 milyar 665,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece son 12 aylık toplam ihracat ilk kez 11 milyar dolar seviyesini geride bıraktı.2 026 yılının ilk yarısında aylık ihracat rakamları da sektörün yükselişini ortaya koydu. Buna göre ocakta 554 milyon 345 bin dolar , şubatta 552 milyon 707 bin dolar, martta 801 milyon 486 bin dolar, nisanda 962 milyon 332 bin dolar, mayısta 992 milyon 62 bin dolar ve haziranda 802 milyon 810 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.