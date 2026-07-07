Ankara'da tarihi NATO Zirvesi! Milli silahlar küresel vitrinde: 4 trilyon dolarlık pasta
Ankara tarihi günlerinden birini yaşıyor. 22 yıl aradan sonra yeniden NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Türkiye, savunma sanayisinde yerli ve milli gücünü görücüye çıkaracak. İlk kez resmi programa dahil edilen "NATO Savunma Sanayi Forumu" ATO Congresium'da kapılarını açıyor. NATO'nun savunma harcamalarını 2035'e kadar 4,2 trilyon dolara çıkarma hedefi Türk şirketleri için yeni fırsat anlamına geliyor.
Türkiye 22 yıl aradan sonra yeniden NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Zirvenin en önemli başlıklarından biri de resmi programa dahil olan NATO Savunma Sanayi Forumu olacak.
NATO'nun tarihinin en geniş kapsamlı sanayi etkinliği olacak olan forum ATO Congresium'da düzenlenecek. Kahramankazan'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tesislerinde de savunma sanayi şirketleri ve NATO temsilcilerinin katılacağı resepsiyon yapılacak. Savunma sanayi etkinliklerinde Türkiye'nin milli savunma sanayi gücü görücüye çıkacak.
YENİ ANLAŞMALAR OLABİLİR
Sabah Gazetesi'nden Metin Can'ın haberine göre, zirve kapsamında savunma sanayi iş birlikleri, ortak üretim ve tedarik ile NATO'nun endüstriyel kapasitesini büyütmeye yönelik yeni mutabakatların gündeme gelmesi bekleniyor.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Ankara zirvesinde onlarca milyar dolarlık yeni savunma sözleşmelerinin açıklanabileceğine yönelik mesajları, Türk savunma sanayi çevrelerinde dikkatle izleniyor. Türkiye'nin İHA, SİHA, kara araçları, deniz platformları, mühimmat, füze sistemleri, hava savunma, elektronik harp, radar ve komuta kontrol sistemlerinde ulaştığı seviye, NATO içinde Türk savunma sanayisine olan ilgiyi artırıyor.
Ana yüklenici şirketlerin büyüyen ihracat kabiliyeti, KOBİ'lerin de küresel tedarik zincirlerine açılmasını sağlıyor. Sektör temsilcilerine göre, yeni dönem, savunma sanayisinde yalnızca büyük şirketlerin değil, onların arkasındaki binlerce üreticinin de büyüme dönemi olacak.