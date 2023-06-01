01 Haziran 2023, Perşembe
VATANDAŞLIK MAAŞI nasıl alınır, şartları neler? Vatandaşlık maaşı ne demek? Aynı aileden kaç kişiye verilecek? Başvuru tarihleri...
"Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşının detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Temmuz ayında sona erecek olan Aile Destek Programı sonrası gelecek olan vatandaşlık maaşı şartları, başvuru tarihleri merak konusu oldu. Peki, vatandaşlık maaşı nasıl ve nereden alınır? İşte, başvurular hakkında merak edilenler!
Giriş Tarihi: 01.06.2023 22:11 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 22:11
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