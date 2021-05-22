22 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye’ye karşı yapılan ihanetin kronolojisi! 7 maddede hainlik gözler önüne serildi

Türkiye’ye karşı yapılan ihanetin kronolojisi! 7 maddede hainlik gözler önüne serildi

Türkiye demokrasisi son zamanlarda hem muhalefet cephesinden yapılan açıklamalar hem de terör örgütlerinin yapmış olduğu saldırılarla birlikte yeniden eş zamanlı saldırıya maruz kaldı. Vatandaşları sokağa dökmeye çalışarak kontrollü kaosu planlayan ve darbeye yol açıp siyasi çıkar amaçlayan bur süreç nasıl oldu? İşte o ihanetin kronolojik sırası…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2021 13:04 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 13:09
  • 1
  • 26
Türkiye’ye karşı yapılan ihanetin kronolojisi! 7 maddede hainlik gözler önüne serildi

1- AMİRALLERİN BİLDİRİSİ

Türkiye'yi ısıtan ilk gelişme Doğu Akdeniz'de büyük bir mücadele verirken 104 emekli amiralin, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek, gece yarısı milli iradeyi hedef alan bir bildiri yayınlaması ile yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
Türkiye’ye karşı yapılan ihanetin kronolojisi! 7 maddede hainlik gözler önüne serildi

Siyasilere sopa göstermeye kalkışan emekli amiraller, sözde bildirilerinde "Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" ifadelerine yer vererek, askeri vesayetçiliğin yaşayan son temsilcileri olduklarını gözler önüne serdi.

  • 3
  • 26
Türkiye’ye karşı yapılan ihanetin kronolojisi! 7 maddede hainlik gözler önüne serildi

  • 4
  • 26
Türkiye’ye karşı yapılan ihanetin kronolojisi! 7 maddede hainlik gözler önüne serildi

2- 128 MİLYAR YALANI

Yıpratmanın ekonomik ayağı için de başını CHP'nin çektiği muhalefet partileri 128 milyar dolar yalanını ortaya attı.

  • 5
  • 26
Türkiye’ye karşı yapılan ihanetin kronolojisi! 7 maddede hainlik gözler önüne serildi

"128 milyar dolar nerede?" sorusunu dillerine pelesenk eden muhalefet, Merkez Bankası'nın mevcut 90 milyar dolarlık rezervini, kur saldırılarında kullanılan doları, salgında üreticiyi ve dar gelirliyi korumak için ödenen parayı ve 1 dolarlık işlemin bile kayıt dışı olamayacağını görmezden geldi.