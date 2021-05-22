Türkiye’ye karşı yapılan ihanetin kronolojisi! 7 maddede hainlik gözler önüne serildi

Türkiye demokrasisi son zamanlarda hem muhalefet cephesinden yapılan açıklamalar hem de terör örgütlerinin yapmış olduğu saldırılarla birlikte yeniden eş zamanlı saldırıya maruz kaldı. Vatandaşları sokağa dökmeye çalışarak kontrollü kaosu planlayan ve darbeye yol açıp siyasi çıkar amaçlayan bur süreç nasıl oldu? İşte o ihanetin kronolojik sırası…