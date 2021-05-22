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Başkan Erdoğan açıklamıştı! Yakalanan üst düzey FETÖ’cü kim? İşte yurt dışına kaçan teröristler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Üst düzey bir FETÖ militanı yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirildi" müjdesini verdi. Peki kim bu üst düzey FETÖ militanı? Yurt dışındaki firari FETÖ'cüler kimler? İşte firari FETÖ'cülere operasyonların perde arkası…

Giriş Tarihi: 22.05.2021 14:16 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 14:43
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Başkan Erdoğan açıklamıştı! Yakalanan üst düzey FETÖ’cü kim? İşte yurt dışına kaçan teröristler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, ne durumda, onun da açıklamasını inşallah yapacağız." dedi.

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Başkan Erdoğan açıklamıştı! Yakalanan üst düzey FETÖ’cü kim? İşte yurt dışına kaçan teröristler

Onlar kaçtı Türkiye Cumhuriyeti peşlerini bırakmadı. FETÖ'yle mücadelede 99 bin 36 operasyonda 597 bin 783 işlem yapıldı, 292 bin kişi gözaltına alındı.

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Başkan Erdoğan açıklamıştı! Yakalanan üst düzey FETÖ’cü kim? İşte yurt dışına kaçan teröristler

Gözaltına alınanlardan 94 bin 975 kişi için tutuklama kararı çıkarıldı. Bunlardan 25 bin 655'i halen tutuklu.

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Başkan Erdoğan açıklamıştı! Yakalanan üst düzey FETÖ’cü kim? İşte yurt dışına kaçan teröristler

Firari FETÖ'cüler kaçış planlarını öncelikle Avrupa'ya yaptı. Bugüne kadar ABD'den 156, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden 257 FETÖ mensubunun iadesi istendi.

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Başkan Erdoğan açıklamıştı! Yakalanan üst düzey FETÖ’cü kim? İşte yurt dışına kaçan teröristler

AB üyesi ülkeler içerisinde en fazla talep 77 kişi hakkında Almanya'ya, 64 kişi hakkında Yunanistan'a ve 36 kişi hakkında Belçika'ya iletildi. Peki yurt dışına kaçan üst düzey firari FETÖ'cüler? Şimdi onlara bakalım.