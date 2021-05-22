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Başkan Erdoğan açıklamıştı! Yakalanan üst düzey FETÖ’cü kim? İşte yurt dışına kaçan teröristler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Üst düzey bir FETÖ militanı yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirildi" müjdesini verdi. Peki kim bu üst düzey FETÖ militanı? Yurt dışındaki firari FETÖ'cüler kimler? İşte firari FETÖ'cülere operasyonların perde arkası…
Giriş Tarihi: 22.05.2021 14:16Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 14:43