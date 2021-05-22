Kritik tarih! 1 Haziran'da kısıtlamalar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Son gelişmeler...

Yasaklar ne zaman kalkacak? Kovid-19 ile mücadele kapsamında tam kapanma süreci sona erdi. Tam kapanma ile birlikte vaka sayısında düşüş yaşandı. Bu gelişmelerin ardından kademeli normalleşme başladı. 1 Haziran'a kadar uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ardından normalleşme takviminin nasıl olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının biteceği tarih araştırılıyor. Peki, 1 Haziran'da kısıtlamalar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.05.2021 12:31 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 12:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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