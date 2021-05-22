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Kritik tarih! 1 Haziran'da kısıtlamalar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Son gelişmeler...

Yasaklar ne zaman kalkacak? Kovid-19 ile mücadele kapsamında tam kapanma süreci sona erdi. Tam kapanma ile birlikte vaka sayısında düşüş yaşandı. Bu gelişmelerin ardından kademeli normalleşme başladı. 1 Haziran'a kadar uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ardından normalleşme takviminin nasıl olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının biteceği tarih araştırılıyor. Peki, 1 Haziran'da kısıtlamalar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.05.2021 12:31 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 12:31
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Kritik tarih! 1 Haziran'da kısıtlamalar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Son gelişmeler...

1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Türkiye'de dünkü tabloya göre 9 bin 528 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısında görülen düşüşün ardından "Yasaklar ne zaman kalkacak?" sorusu gündeme geldi. Genelgeye göre, kademeli normalleşme sürecinde uygulanan kısıtlamaların 1 Haziran'a kadar süreceği bildirildi. Mayıs ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler normalleşme takvimine çevrildi. Peki, 1 Haziran'da kısıtlamalar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kritik tarih! 1 Haziran'da kısıtlamalar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Son gelişmeler...

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kademeli normalleşme süreci 1 Haziran'da sona erecek. Ancak 1 Haziran'dan sonra hangi tedbirlerin uygulanacağı normalleşme sürecinin nasıl olacağı henüz bilinmiyor. Önümüzdeki hafta içi gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takviminin duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ve mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamalar hakkında yeni kararların verilmesi bekleniyor.

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Kritik tarih! 1 Haziran'da kısıtlamalar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Son gelişmeler...

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN NORMALLEŞME AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Tünelin ucundaki ışığı Ekim'de görüyorum. Tam açılma için ise vaka sayılarının 100 binde 10-20, test pozitiflik oranlarının yüzde 3-5 bandına inmesi gerekiyor. Henüz istediğimiz düzeyde değiliz. Haziran'da yapılandırılmış açılmaya gidebiliriz" dedi.

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Kritik tarih! 1 Haziran'da kısıtlamalar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Son gelişmeler...

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'in de online olarak katılımıyla gerçekleştirilen son Bilim Kurulu toplantısında, bizzat Şahin'in ağzından Haziran'a kadar 30 milyon, Eylül'e kadar ise aşamalı olarak 120 milyon doz BioNTech aşısı için anlaşma sağlandığına ilişkin verilen müjdenin ardından umutlar daha da arttı.

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Kritik tarih! 1 Haziran'da kısıtlamalar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Son gelişmeler...

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, aşı ve salgındaki son durum hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.