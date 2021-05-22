Yeni bir oyun mu sahneleniyor, kaos planı ne? Eş zamanlı provokasyonların hedefi ne?

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın açıklamaları:

Meral Akşener'in sayın Cumhurbaşkanımız Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı çocuk katili Netanyahu'ya benzetmesi çok büyük bir hadsizliktir.

Bu yetmezmiş gibi bir de Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın memleketine bir ziyaret düzenlemesi dikkat çekici. Birazcık düşünen bir insan burada olaylar olacağını bekler. Bu ziyaret provokasyon amaçlıdır. Burada taşıma kalabalıklar var ve her şey önceden ayarlanmış.