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Yeni bir oyun mu sahneleniyor, kaos planı ne? Eş zamanlı provokasyonların hedefi ne?

İstikrarsızlığa oynayanlar eş zamanlı provokasyona başladı. Son dönemlerde muhalefetin ortaya attığı olaylar dikkat çekiyor. Emekli 104 amiralin bildirisi, 128 milyar yalanı, Genel Başkanı 'in provokasyonu ve son olarak FETÖ bağlantısı ortaya çıkan eski AA muhabirinin provokatör sorusu gibi daha birçok olay peş peşe geldi. Kamuoyu, yağmur gibi gelen algı operasyonları için kimin düğmeye bastığını sorguluyor. Peki yeni algı operasyonları için kim ya da kimler düğmeye bastı? Millet İttifakı provokasyonlarla neyi amaçlıyor? Türkiye'ye yine tuzak mı kurulmak isteniyor? Hükümete art arda yapılan saldırıların perde arkasında neler var? Yaşanan gelişmeleri canlı yayınına katılan AK Parti Edirne Milletvekili , Yazarı ve Gazetesi Yazarı değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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Yeni bir oyun mu sahneleniyor, kaos planı ne? Eş zamanlı provokasyonların hedefi ne?

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın açıklamaları:

'in sayın Cumhurbaşkanımız Başkan 'ı çocuk katili 'ya benzetmesi çok büyük bir hadsizliktir.

Bu yetmezmiş gibi bir de Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın memleketine bir ziyaret düzenlemesi dikkat çekici. Birazcık düşünen bir insan burada olaylar olacağını bekler. Bu ziyaret provokasyon amaçlıdır. Burada taşıma kalabalıklar var ve her şey önceden ayarlanmış.

Terör örgütü PKK'nın kritik isimlerinden öldürüldü. FETÖ'nün çok önemli bir isimi yakalandı ve kimliği açıklanacak. Bu gelişmelerden sonra belli odaklar düğmeye bastı. Meral Akşener de buna alet olmuştur.

Bir AA muhabirinin bakanlarımıza sorduğu soru tamamen provokasyon amaçlıdır. Ülkeyi karıştırma amaçlıdır. , Filistin'de yaşanan katliamı tüm dünyaya duyurdu. Bundan sonra bu eylemler oldu. Seçilmiş hükümetimize karşı bu yapılanlar asla kabul edilemez. Bunlar FETÖ'nun son çırpınışlarıdır. PKK'nın çeşitli illerimize maket uçaklarla saldırması son hamlelerdir. Biz teröre karşı mücadelemize devam edeceğiz ve ülkemizi ileri noktalara taşıyacağız."

Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş'ın dikkat çeken sözleri:

" meselesinde altı çizilmesi gereken noktalar var. Meral Akşener, ahlaksızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştır. Bu sözler sonrası ziyaretin spontane mi olduğunu ciddi şekilde merak ediyorum. 'in görüntülerine bakıldığı zaman bu provokasyonun tarafından planlandığı ortaya çıkıyor.

Görüntüler izlendiğinde vatandaşa yumruklar savuran kişinin bir siyasi kimlik olduğuna inanmak çok zor. Bu iş için tutulmuş bu iş için ayarlanmış birisidir. Rize'deki provokasyonu İYİ Parti yapmıştır, Meral Akşener bu işin tam göbeğindedir.

AA muhabirinin bakanlara sorduğu soruyu tıpkı önceden Karlov suikastı gibi canlı yayınlanmasına çabalaması olayı dikkatle incelenmeli. Bu sağlıklı bir insanın soracağı bir soru değildir. Saçma sapan temeli olmayan canlı yayında kafa karıştırmak için sorulan bir sorudur. Kamikaze bir davranış sergilenmesini isteyenler kimlerdi iyi incelenmeli. Tüm bu gelişmeler iyi incelenmelidir. Birilerinin 2023 seçimlerine yönelik hazırlık içinde olduğu aşikardır. Ciddi bir saldırı var. Şer odaklarının yaptıklarının millet nezdinde bir kıymeti yoktur."

Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç'ın öne çıkan ifadeleri:

"Yabancı istihbarat örgütlerinin planladığı ve özellikle de derin Amerika ve Avrupa'nın değişik odaklarıyla beraber hazırladığı bir gerilim stratejisidir. Kontrollü kaostur bu. Darbeye götüren mekaniği çalıştırmaktır. Ortamı gererek bundan siyasi sonuçlar elde etmek istiyorlar.

Türkiye son 7 yılda bir küresel aktör, büyük bir oyuncu haline gelmiştir. Çok önemli bir coğrafyada bulunan Türkiye burada kurulan oyunları tek tek bozuyor. Yeni dünya projelerini paramparça ediyor."

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