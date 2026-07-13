İki kolunu kaybetti, pes etmedi: KAAN ve milli füzelerin görsel modelleyicisi oldu

Iğdır'da çocuk yaşta yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılarak iki kolunu kaybeden Yusuf Akgün, yaşadığı zorluklara rağmen hayata tutundu. Mühendislik ve tasarım eğitimi alan Akgün, bugün milli muharip uçak KAAN ile ROKETSAN'ın geliştirdiği Atmaca ve Cirit füzelerinin görsel modelleyicisi olarak görev yapıyor.

Iğdır'da henüz çocuk yaşta koyun otlatırken tırmandığı yüksek gerilim direğinde elektrik akımına kapılan Yusuf Akgün'ün hayatı bir anda değişti. İki kolunu kaybeden Akgün, yaşadığı tüm zorluklara rağmen eğitiminden vazgeçmedi. İKİ KOLUNU KAYBETTİ; YILMADI KAAN'IN MODELLEYECİSİ OLDU Devlet korumasında yeniden hayata tutunan Akgün, bugün yerli ve milli savunma sanayi projelerinde görev alarak KAAN ile Atmaca ve Cirit füzelerinin görsel modelleyicisi olarak çalışıyor.

ÇOBANLIK YAPARKEN HAYATI DEĞİŞTİ 1987 yılında Iğdır'ın Karakuyu köyünde dünyaya gelen Yusuf Akgün, 1992 yılında terör örgütü PKK'nın köy okulunu yakmasının ardından eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Çobanlık yaptığı sırada Iğdır-Ağrı kara yolu üzerindeki yüksek gerilim direğine tırmanan Akgün, kablolara temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Direkten düşerken ayağının takılması sayesinde hayatta kalan Akgün, kazada iki kolunu kaybetti. Iğdır, Kars ve Erzurum'da tedavi gören Akgün için doktorlar sol bacağının da kesilmesi gerektiğini söyledi. Ancak babası Yahya Akgün bu kararı kabul etmedi. Dönemin milletvekili Adil Aşırım'ın girişimleriyle Ankara'ya götürülen Yusuf Akgün'ün tedavisi burada devam etti ve bacağı kurtarıldı.

DEVLET KORUMASINDA HAYATA YENİDEN TUTUNDU Maddi imkansızlıklar nedeniyle Çocuk Esirgeme Kurumu'na yerleştirilen Yusuf Akgün, günlük yaşamını kimseye bağımlı olmadan sürdürebilmek için kendi yöntemlerini geliştirdi. Önce tek başına yemek yemeyi, ardından giyinmeyi ve dişlerini fırçalamayı öğrendi. Eğitim hayatına Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yeniden başlayan Akgün, ağzıyla kalem tutarak yazı yazmayı ve resim yapmayı öğrendi.

DÜNYA BEŞİNCİSİ OLDU Okul yıllarında yaptığı resimlerle çeşitli yarışmalarda dereceler elde eden Akgün, 1998 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığının düzenlediği resim yarışmasında birinci oldu. Sporla da ilgilenen Akgün, yüzme ve atletizm branşlarında bölge ve Türkiye dereceleri kazandı. 2005 yılında ise dünya beşinciliği elde etti. Lisans eğitimini Ankara'da bir vakıf üniversitesinin Mühendislik ve Tasarım Fakültesinde moda, tekstil ve tasarım alanında tamamlayan Akgün, daha sonra yüksek lisans eğitimine başladı.