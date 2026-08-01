TikTok sevdası yuva yıktı! Yargıtay'dan emsal karar

Boşanma davasında dikkat çeken bir karar Yargıtay'dan geldi. Eşini tehdit ve hakaretle suçlayan kadın ile, eşinin TikTok uğruna evini ve çocuğunu ihmal ettiğini öne süren erkeğin davasında yerel mahkemenin verdiği tazminat ve nafaka kararı bozuldu.

Davanın detaylarını aktaran ATV Haber Muhabiri Nur Beyza Demir, "İddiaya göre bir çift boşanmak için mahkemeye başvurdu. Kadın, eşi tarafından tehdit edildiğini ve aşağılandığını öne sürdü. Erkek ise eşinin TikTok fenomeni olmak istediğini, bu nedenle eviyle ve yeni doğan çocuğuyla hiç ilgilenmediğini iddia etti." ifadelerini kullandı.

Ancak dosyayı inceleyen Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kocanın eşine hakaret ve tehditte bulunmasına rağmen, kadının da ev işlerini yapmaması ve bebeğiyle ilgilenmemesini eşit kusur olarak değerlendirdi. Bu nedenle tazminat verilmesine yer olmadığına hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu." ifadelerini kullandı.

Yargıtay'ın bozma kararının gerekçesini ATV Haber'e açıklayan avukat Mustafa Zafer, "Yerel mahkeme tarafından yapılan yargılama sonucunda erkeğin 60 bin lira manevi tazminat ile yoksulluk nafakası ödemesine karar verildi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ: "SORUMLULUKLAR GERİ PLANA ATILMAMALI"

Sosyal medya bağımlılığına ilişkin vatandaşların tepkileri de gecikmedi. Bir vatandaş, "TikTok başlı başına yanlış bir şey zaten. Sonuçta TikTok olabilir, fenomen olunabilir ama sorumluluklar geri plana atılmamalı." dedi.

Sosyal medyanın adeta bir zaman hırsızı olduğuna dikkat çeken bir başka vatandaş ise, "Şahsi hesaplarımızı kullanırken bile zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyoruz. Bir de buradan gelir elde etmek için çaba gösteren kişilerin ailelerini çok daha fazla ihmal ettiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.