TikTok sevdası yuva yıktı! Yargıtay'dan emsal karar
Sosyal medya tutkusu ile aile sorumlulukları arasındaki ince çizgi, yargı tarihine geçecek bir karara konu oldu. "TikTok fenomeni olacağım" diyerek ev işlerini ve yeni doğan bebeğini ihmal eden kadın, kendisine hakaret eden kocasıyla "eşit kusurlu" sayıldı. Yerel mahkemenin kadın lehine verdiği tazminat kararını bozan Yargıtay, sosyal medya bağımlılığının aile kurumuna verdiği zararı "kusur" kabul ederek milyonlarca çifti yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı.
Boşanma davasında dikkat çeken bir karar Yargıtay'dan geldi. Eşini tehdit ve hakaretle suçlayan kadın ile, eşinin TikTok uğruna evini ve çocuğunu ihmal ettiğini öne süren erkeğin davasında yerel mahkemenin verdiği tazminat ve nafaka kararı bozuldu.
Yargıtay, aileyi ihmal ile hakareti eşit kusur kapsamında değerlendirerek dosyayı yeniden görüşülmek üzere yerel mahkemeye gönderdi.
YARGITAY'DAN TAZMİNATI YAKAN KARAR: "EŞİT KUSUR"
Davanın detaylarını aktaran ATV Haber Muhabiri Nur Beyza Demir, "İddiaya göre bir çift boşanmak için mahkemeye başvurdu. Kadın, eşi tarafından tehdit edildiğini ve aşağılandığını öne sürdü. Erkek ise eşinin TikTok fenomeni olmak istediğini, bu nedenle eviyle ve yeni doğan çocuğuyla hiç ilgilenmediğini iddia etti." ifadelerini kullandı.
Yargıtay'ın bozma kararının gerekçesini ATV Haber'e açıklayan avukat Mustafa Zafer, "Yerel mahkeme tarafından yapılan yargılama sonucunda erkeğin 60 bin lira manevi tazminat ile yoksulluk nafakası ödemesine karar verildi.
Ancak dosyayı inceleyen Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kocanın eşine hakaret ve tehditte bulunmasına rağmen, kadının da ev işlerini yapmaması ve bebeğiyle ilgilenmemesini eşit kusur olarak değerlendirdi. Bu nedenle tazminat verilmesine yer olmadığına hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu." ifadelerini kullandı.
VATANDAŞLAR TEPKİLİ: "SORUMLULUKLAR GERİ PLANA ATILMAMALI"
Sosyal medya bağımlılığına ilişkin vatandaşların tepkileri de gecikmedi. Bir vatandaş, "TikTok başlı başına yanlış bir şey zaten. Sonuçta TikTok olabilir, fenomen olunabilir ama sorumluluklar geri plana atılmamalı." dedi.
Sosyal medyanın adeta bir zaman hırsızı olduğuna dikkat çeken bir başka vatandaş ise, "Şahsi hesaplarımızı kullanırken bile zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyoruz. Bir de buradan gelir elde etmek için çaba gösteren kişilerin ailelerini çok daha fazla ihmal ettiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Çocukların bu süreçte yaşadığı mağduriyete değinen bir vatandaş ise, "Çocuklar uslu dursun diye ellerine telefon veriliyor. Böylece ebeveynler daha fazla vakit geçiriyor. Bu da çocukların ihmal edilmesine yol açıyor." sözleriyle ebeveyn ihmaline dikkat çekti.