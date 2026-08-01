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15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gece kapalı mı? İşte trafiğin duracağı saatler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "Asırlık Gece" belgesel dizisinin çekimleri nedeniyle geçici trafik düzenlemesine gidilecek. 3, 4 ve 5 Ağustos'ta 01.00-05.00 saatleri arasında Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişler durdurulacak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gece kapalı mı? İşte trafiğin duracağı saatler 1

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde belgesel çekimleri nedeniyle üç gece boyunca geçici trafik düzenlemesi uygulanacak. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişler belirlenen saatlerde trafiğe kapatılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gece kapalı mı? İşte trafiğin duracağı saatler 2

İstanbul Valiliği, "Asırlık Gece" isimli belgesel dizi projesi kapsamında gerçekleştirilecek çekimler nedeniyle köprüde geçici trafik düzenlemesine gidileceğini açıkladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gece kapalı mı? İşte trafiğin duracağı saatler 3

AVRUPA YÖNÜ GEÇİCİ OLARAK KAPATILACAK
Valiliğin açıklamasına göre, çekimlerin güvenli şekilde yapılabilmesi amacıyla 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde her gün 01.00 ile 05.00 saatleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikameti trafiğe kapatılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gece kapalı mı? İşte trafiğin duracağı saatler 4

SÜRÜCÜLER ALTERNATİF GÜZERGAHLARA YÖNLENDİRİLECEK

Kapatma süresince sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Düzenlemenin yalnızca belirtilen tarih ve saat aralığında uygulanacağı bildirildi.

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