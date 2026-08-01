AVRUPA YÖNÜ GEÇİCİ OLARAK KAPATILACAK

Valiliğin açıklamasına göre, çekimlerin güvenli şekilde yapılabilmesi amacıyla 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde her gün 01.00 ile 05.00 saatleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikameti trafiğe kapatılacak.