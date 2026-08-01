15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gece kapalı mı? İşte trafiğin duracağı saatler
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "Asırlık Gece" belgesel dizisinin çekimleri nedeniyle geçici trafik düzenlemesine gidilecek. 3, 4 ve 5 Ağustos'ta 01.00-05.00 saatleri arasında Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişler durdurulacak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek.
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde belgesel çekimleri nedeniyle üç gece boyunca geçici trafik düzenlemesi uygulanacak. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişler belirlenen saatlerde trafiğe kapatılacak.
İstanbul Valiliği, "Asırlık Gece" isimli belgesel dizi projesi kapsamında gerçekleştirilecek çekimler nedeniyle köprüde geçici trafik düzenlemesine gidileceğini açıkladı.
AVRUPA YÖNÜ GEÇİCİ OLARAK KAPATILACAK
Valiliğin açıklamasına göre, çekimlerin güvenli şekilde yapılabilmesi amacıyla 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde her gün 01.00 ile 05.00 saatleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikameti trafiğe kapatılacak.
SÜRÜCÜLER ALTERNATİF GÜZERGAHLARA YÖNLENDİRİLECEK
Kapatma süresince sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Düzenlemenin yalnızca belirtilen tarih ve saat aralığında uygulanacağı bildirildi.