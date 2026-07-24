TikTok'taki skandal yayına yargı freni! Esra Gürbüz'e yurt dışı yasağı kararı

TikTok'ta yaptığı canlı yayında dini değerlere yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Esra Gürbüz, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Gürbüz hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Sosyal medyada infial yaratan görüntülerin ardından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, 23 Temmuz 2026'da TikTok'ta yapılan bir canlı yayında toplumun dini değerlerini aşağılayıcı nitelikte ifadeler kullanıldığına ilişkin paylaşımlar üzerine resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında siber suçlarla mücadele ekipleri de inceleme başlattı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucunda canlı yayını gerçekleştiren kişinin Esra Gürbüz olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Gürbüz, emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Temmuz 2026'da Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesi kapsamında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adli işlem yapıldı.

YURT DIŞI YASAĞI KARARI

Mevcut yasal düzenleme nedeniyle söz konusu suç yönünden tutuklama tedbiri uygulanamazken, mahkeme Gürbüz hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verdi.