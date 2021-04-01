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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri BioNTech mi SinoVac mı? Kimler hangi aşıyı yaptırmalı? Uzman isimden flaş açıklama BioNTech mi SinoVac mı? Kimler hangi aşıyı yaptırmalı? Uzman isimden flaş açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sırası gelen vatandaşların randevu alırken istedikleri aşıyı seçebileceklerini açıkladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Türkiye'de uygulanan BioNTech ve Sinovac aşılarına dair değerlendirmede bulundu. Peki kimler hangi aşıyı yaptırmalı? İşte detaylar... Giriş Tarihi: 01.04.2021 12:51
Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, toplumsal bağışıklığın sağlanması için Kovid-19 aşılamasında, vatandaşların hangi aşıya erişirse o aşıyı yaptırmasının hayati önem taşıdığını belirterek, "Çünkü, hangi aşı olursa olsun net olarak gösterildi ki aşılar, ağır hastalığı ve ölümleri engelliyor." dedi.
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İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği Başkanı olarak da görev yapan Balık, Kovid-19 salgınında toplumsal bağışıklığın sağlanmasında etkili olan aşılar üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Şu anda dünyada Kovid-19 virüsünde görülen mutantlara bağlı tekrar vaka artışları yaşandığına işaret eden Balık, İngiltere mutantının başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede kendini yaygın olarak gösterdiğini söyledi.
Balık, salgınla mücadelede bireysel tedbirlerin büyük önem taşıdığını ve küresel anlamda yaygın aşılanma ile bu mücadelenin kazanılabileceğine dikkati çekti.
Aşılama ile ağır hasta ve ölüm oranlarının ciddi şekilde düştüğünün altını çizen Balık, en kısa süre içinde dünya genelinde aşılama ile salgının kontrol altına alınabileceğini ifade etti.