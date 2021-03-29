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Süveyş Kanalı'ndaki dev konteyner gemisi kurtartıldı! Karaya oturan Ever Given gemisi yüzdürüldü

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Giriş: 29.03.2021 08:33
Güncelleme:29.03.2021 08:36
Dünyanın gözünün çevrildiği Süveyş kanalında yeni bir gelişme daha yaşandı. Kanalı kapatan dev gemi kurtarıldı. Ancak henüz kanal gemi trafiği açılmış değil.
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