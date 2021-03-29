Süveyş Kanalı'ndaki dev konteyner gemisi kurtartıldı! Karaya oturan Ever Given gemisi yüzdürüldü

Dünyanın gözünün çevrildiği Süveyş kanalında yeni bir gelişme daha yaşandı. Kanalı kapatan dev gemi kurtarıldı. Ancak henüz kanal gemi trafiği açılmış değil.

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