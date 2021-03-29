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29 Mart 2021, Pazartesi
Videolar Dünya Videoları Süveyş Kanalı'ndaki dev konteyner gemisi kurtartıldı! Karaya oturan Ever Given gemisi yüzdürüldü
Süveyş Kanalı'ndaki dev konteyner gemisi kurtartıldı! Karaya oturan Ever Given gemisi yüzdürüldü
Giriş: 29.03.2021 08:33
Güncelleme:29.03.2021 08:36
Dünyanın gözünün çevrildiği Süveyş kanalında yeni bir gelişme daha yaşandı. Kanalı kapatan dev gemi kurtarıldı. Ancak henüz kanal gemi trafiği açılmış değil.
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