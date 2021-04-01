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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bekçi adayları dikkat! 2021 bekçi başvuru şartları belli oldu! PA EGM bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Bekçi adayları dikkat! 2021 bekçi başvuru şartları belli oldu! PA EGM bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılının ortalarına doğru yaklaştığımız şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de bekçi alımları oldu. Bekçilik başvuru şartlarının belli olmasının ardından gözler başvuru tarihlerine ve alım yapılacak illere çevrildi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, PA EGM bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? 2021 bekçi alımı başvuru şartları nedir? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 01.04.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 12:26
Bekçi alımı başvuru tarihi, son günlerde yoğunluklu araştırılıyor. Son zamanların en çok ilgi gören meslekleri arasında yer alan bekçilik için hazırlıklar devam ediyor. Bekçi olabilme umuduyla bekleyişini sürdüren adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, PA EGM bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? 2021 bekçi alımı başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Bu sene gerçekleştirilmesi beklenen bekçi alımlarında başvuru şartları şu şekilde olacak:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,