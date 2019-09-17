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Son dakika: Palu ailesi hakkında karar verildi!

Palu ailesi 3 cinayet, tecavüz ve işkence suçlarından yargılandı. 3. kez hakim karşısına çıkan Palu ailesinin avukatı iddiaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulunmuştu. Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'ın cesedinin yerini göstereceğini söyledi. Mahkemede ifade veren Tuncer Ustael, "Meryem'in cesedi Tütünçiflik Sahili'nde bulunacak bundan eminim" dedi. Geçtiğimiz günlerde akıl sağlıkları yerinde oldukları kararı verilen Palu ailesinin davasında karar verildi.

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Giriş Tarihi: 17.09.2019 16:12 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 16:43
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Son dakika: Palu ailesi hakkında karar verildi!

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi 3. kez hakim karşısına çıktı. Her şeyin başı olarak gösterilen Tuncer Ustael masum olduğunu ifade ederek beraatını istedi. Cinayet, tecavüz ve işkenceden yargılanan Palu ailesi hakkında karar verildi. İşte tüm detaylar.

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Son dakika: Palu ailesi hakkında karar verildi!

Meryem Tahnal ve kızının ölümü ile ilgili yargılanan Palu ailesi ifadeleriyle dikkat çekti. İşkence, tecavüz ve 3 cinayetin 1 numaraları ismi olarak gösterilen Tuncer Ustael, masul olduğunu belirtti.

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Son dakika: Palu ailesi hakkında karar verildi!

Palu ailesinin yargılanmasına Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

PALU AİLESİ DAVASI NEDİR? NELER YAŞANDI? VİDEO

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Son dakika: Palu ailesi hakkında karar verildi!

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Duruşma, sanıkların mahkeme salonuna getirilmesi ile başladı. Duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak savunma yapan Tuncer Ustael, suçsuz olduğunu belirterek, "Ben suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Meryem'in cesedinin ortaya çıkacağını düşünüyorum. H.Ş. isimli kişi dinlenmeden bu iş açığa çıkmayacak. Ben suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

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Son dakika: Palu ailesi hakkında karar verildi!

Sanıkların savunmalarının ardından söz alan Palu ailesinin avukatı Alper Bayrak, müvekkillerinin tahliye edilmesini talep ederek, "Müvekillerim uzun süredir tutuklu. Savcılık makamının iddialarını kabul etmiyoruz. Müvekkillerim doktor değildir. Bulunan bir ceset ya da cesedin nasıl gömüldüğü, Meryem'in nasıl öldüğüne dair bir iz yoktur.