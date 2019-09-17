Son dakika: Palu ailesi hakkında karar verildi!

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi 3. kez hakim karşısına çıktı. Her şeyin başı olarak gösterilen Tuncer Ustael masum olduğunu ifade ederek beraatını istedi. Cinayet, tecavüz ve işkenceden yargılanan Palu ailesi hakkında karar verildi. İşte tüm detaylar.

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