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Son dakika: Palu ailesi hakkında karar verildi!
Palu ailesi 3 cinayet, tecavüz ve işkence suçlarından yargılandı. 3. kez hakim karşısına çıkan Palu ailesinin avukatı iddiaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulunmuştu. Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'ın cesedinin yerini göstereceğini söyledi. Mahkemede ifade veren Tuncer Ustael, "Meryem'in cesedi Tütünçiflik Sahili'nde bulunacak bundan eminim" dedi. Geçtiğimiz günlerde akıl sağlıkları yerinde oldukları kararı verilen Palu ailesinin davasında karar verildi.
Giriş Tarihi: 17.09.2019 16:12 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 16:43
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