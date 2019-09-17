Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan Palu ailesi davasına flaş gelişme | Palu ailesi davası nedir? - Video

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Palu ailesi davasında flaş gelişme... 17 Eylül Salı günü canlı yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında Türkiye'yi derinden sarsan Palu ailesi davası nedir? Palu ailesi davasında dünden bugüne neler yaşandı? Müge Anlı Palu ailesi davasıyla ilgili son durumu canlı yayında aktardı. İşte 17 Eylül Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar...