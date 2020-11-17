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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Okullarda tatil süresi uzayacak mı? Ara tatilden sonra okullar yeniden kapanacak mı, açılacak mı? MEB son dakika: Okullarda tatil süresi uzayacak mı? Ara tatilden sonra okullar yeniden kapanacak mı, açılacak mı? Son dakika... Okullar yeniden kapanacak mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle yurt genelinde bazı kısıtlamalar yeniden gündem geldi. Bunlardan biri de okullarda tatil süresinin uzatılması oldu. Bilim Kurulu toplantısında önerilen tedbirler, bugün Kabine toplantısında değerlendirilecek. Peki, okullarda tatil süresi uzayacak mı? Ara tatilden sonra okullar yeniden kapanacak mı, açılacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 17.11.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 12:23
Okullar tekrar kapanacak mı? MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yeni tip koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası okullarda nasıl bir önlemlerin alınacağı merak ediliyordu. Bakan Selçuk, salgının yükselişinin eğitime zora soktuğunu dile getirdi. Bilim Kurulu toplantısında yeni tavsiyeler görüşüldü. Şu anda ara tatilde olan öğrenciler ile velileri, okulların açılıp açılmayacağını araştırıyor. Peki, okullarda tatil süresi uzayacak mı? Ara tatilden sonra okullar yeniden kapanacak mı, açılacak mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR YENİDEN KAPANACAK MI? ARA TATİLDEN SONRA...
Bilim Kurulu tarafından eğlence mekanları ve kıraathanelerin tamamen kapatılması, restoranların tamamen paket servise geçmesi, okulların tatilinin uzatılması, bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı, şehirler arası seyahat yasağının yeniden uygulanması yönünde tavsiyelerin Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.
Okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?
Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda Kovid-19'un yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını bildirdi.
Bakan Koca,
"(Kovid-19) Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı. Son aylarda tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Bilim Kurulunda (Kovid-19) artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu. BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA NECMİ İLHAN A HABER'E AÇIKLADI
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.