Kabine toplantısı son dakika: Berberler yeniden kapanacak mı? Kuaförler ve güzellik merkezleri kapanıyor mu?

Son dakika... Berberler ve kuaförler yeniden kapanacak mı? Artan vaka sayıları nedeniyle bazı tedbirler gündeme geldi. Bilim Kurulu toplantısında önerilen tedbirlerin bugün Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor. En çok merak edilenlerden biri de, berber ve kuaförlerin yeniden kapanıp kapanmayacağı oldu. Peki, berberler yeniden kapanacak mı? Kuaförler ve güzellik merkezleri kapanıyor mu? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.11.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 13:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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