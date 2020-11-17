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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Berberler yeniden kapanacak mı? Kuaförler ve güzellik merkezleri kapanıyor mu? Kabine toplantısı son dakika: Berberler yeniden kapanacak mı? Kuaförler ve güzellik merkezleri kapanıyor mu? Son dakika... Berberler ve kuaförler yeniden kapanacak mı? Artan vaka sayıları nedeniyle bazı tedbirler gündeme geldi. Bilim Kurulu toplantısında önerilen tedbirlerin bugün Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor. En çok merak edilenlerden biri de, berber ve kuaförlerin yeniden kapanıp kapanmayacağı oldu. Peki, berberler yeniden kapanacak mı? Kuaförler ve güzellik merkezleri kapanıyor mu? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 17.11.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 13:01
Berberler yeniden kapanacak mı? Yeni tedbirler ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında mart ayında berber, kuaför ve güzellik merkezleri geçici süreliğine kapatılmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş ile yeniden faaliyete başlayan bu mekanların yeniden kapanıp kapanmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, berberler yeniden kapanacak mı? Kuaförler ve güzellik merkezleri kapanıyor mu? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR BERBERLER VE KUAFÖRLER YENİDEN KAPANACAK MI?
Bilim Kurulu tarafından eğlence mekanları ve kıraathanelerin tamamen kapatılması, restoranların tamamen paket servise geçmesi, okulların tatilinin uzatılması, bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı, şehirler arası seyahat yasağının yeniden uygulanması yönünde tavsiyelerin Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.
Berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinin yeniden kapanıp kapanmayacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?
Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda Kovid-19'un yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını bildirdi.
Bakan Koca,
"(Kovid-19) Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı. Son aylarda tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Bilim Kurulunda (Kovid-19) artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu. KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda ekonomideki son durum, yeni tip koronavirüsle mücadelede atılabilecek adımlar, Doğu Akdeniz ve Libya'daki son durum ele alınacak. Toplantı saat 15.30'da başlayacak. Bakanlar Kurulu sonrasında yeni kısıtlamaların karara bağlanacağı ifade ediliyor.