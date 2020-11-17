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Restoranlar lokantalar kapatılacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber'e açıkladı: Çeşitli kısıtlamalar...

A Haber
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Giriş: 17.11.2020 11:02
Güncelleme:17.11.2020 11:20
Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri neler? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Okullar açılacak mı? Bugün kabinede neler görüşülecek? Kabinenin ardından yeni tedbirler açıklanacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu hangi tedbirleri görüştü? Restoranlar, kafeteryalar lokantalar kapatılacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İlhan, "Toplumdan yeterli katkıyı göremedik" ifadelerini kullanarak "Çeşitli kısıtlamaların da olması kaçınılmaz gözüküyor" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri neler? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Okullar açılacak mı? Bugün kabinede neler görüşülecek? Kabinenin ardından yeni tedbirler açıklanacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu hangi tedbirleri görüştü? Restoranlar, kafeteryalar lokantalar kapatılacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İlhan, "Toplumdan yeterli katkıyı göremedik" ifadelerini kullanarak "Çeşitli kısıtlamaların da olması kaçınılmaz gözüküyor" dedi.

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu hangi tedbirleri görüştü? Restoranlar lokantalar kapatılacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Habere açıkladı: Çeşitli kısıtlamalar... SON DAKİKA: KORONAVİRÜS BİLİM KURULU HANGİ TEDBİRLERİ GÖRÜŞTÜ? RESTORANLAR LOKANTALAR KAPATILACAK MI? BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA NECMİ İLHAN A HABER'E AÇIKLADI: ÇEŞİTLİ KISITLAMALAR...

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