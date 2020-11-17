Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri neler? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Okullar açılacak mı? Bugün kabinede neler görüşülecek? Kabinenin ardından yeni tedbirler açıklanacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu hangi tedbirleri görüştü? Restoranlar, kafeteryalar lokantalar kapatılacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İlhan, "Toplumdan yeterli katkıyı göremedik" ifadelerini kullanarak "Çeşitli kısıtlamaların da olması kaçınılmaz gözüküyor" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri neler? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Okullar açılacak mı? Bugün kabinede neler görüşülecek? Kabinenin ardından yeni tedbirler açıklanacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu hangi tedbirleri görüştü? Restoranlar, kafeteryalar lokantalar kapatılacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İlhan, "Toplumdan yeterli katkıyı göremedik" ifadelerini kullanarak "Çeşitli kısıtlamaların da olması kaçınılmaz gözüküyor" dedi.