Son dakika haberi... Vaka sayılarında ciddi bir artış yaşanıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından bugün kabine toplantısında önemli tedbirlerin ve kararların alınacağı ön görülüyor. Koronavirüs Bilim Kurulu'nn tavsiyesi sonrası gözler bugün yapılacak olan kabine toplantısında. Koronavirüs tedbirleri genişletilecek mi? Yeni tedbirler alınacak mı? Hangi yeni tedbirler alınacak? Somut tedbirler alınacak mı? Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Özlü, "Sokağa çıkmayla ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Vaka sayılarında ciddi bir artış yaşanıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından bugün kabine toplantısında önemli tedbirlerin ve kararların alınacağı ön görülüyor. Koronavirüs Bilim Kurulu'nn tavsiyesi sonrası gözler bugün yapılacak olan kabine toplantısında. Koronavirüs tedbirleri genişletilecek mi? Yeni tedbirler alınacak mı? Hangi yeni tedbirler alınacak? Somut tedbirler alınacak mı? Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Özlü, "Sokağa çıkmayla ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir" ifadelerini kullandı.