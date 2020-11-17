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Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de açıkladı: Bazı kısıtlamalar gelebilir

A Haber
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Giriş: 17.11.2020 12:48
Güncelleme:17.11.2020 12:49
Son dakika haberi... Vaka sayılarında ciddi bir artış yaşanıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından bugün kabine toplantısında önemli tedbirlerin ve kararların alınacağı ön görülüyor. Koronavirüs Bilim Kurulu'nn tavsiyesi sonrası gözler bugün yapılacak olan kabine toplantısında. Koronavirüs tedbirleri genişletilecek mi? Yeni tedbirler alınacak mı? Hangi yeni tedbirler alınacak? Somut tedbirler alınacak mı? Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Özlü, "Sokağa çıkmayla ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Vaka sayılarında ciddi bir artış yaşanıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından bugün kabine toplantısında önemli tedbirlerin ve kararların alınacağı ön görülüyor. Koronavirüs Bilim Kurulu'nn tavsiyesi sonrası gözler bugün yapılacak olan kabine toplantısında. Koronavirüs tedbirleri genişletilecek mi? Yeni tedbirler alınacak mı? Hangi yeni tedbirler alınacak? Somut tedbirler alınacak mı? Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Özlü, "Sokağa çıkmayla ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haberde açıkladı: Bazı kısıtlamalar gelebilir SON DAKİKA: KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ A HABER'DE AÇIKLADI: BAZI KISITLAMALAR GELEBİLİR
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu hangi tedbirleri görüştü? Restoranlar lokantalar kapatılacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Habere açıkladı: Çeşitli kısıtlamalar... SON DAKİKA: KORONAVİRÜS BİLİM KURULU HANGİ TEDBİRLERİ GÖRÜŞTÜ? RESTORANLAR LOKANTALAR KAPATILACAK MI? BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA NECMİ İLHAN A HABER'E AÇIKLADI: ÇEŞİTLİ KISITLAMALAR...

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