Silahları bırakıp kaçtılar! A Haber ele geçirilen Ermeni tankını görüntüledi

Son dakika haberi... Azerbaycan, tüm cephelerde Ermeni ordusuna ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın Fuzuli kentinden son durumu aktaran A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, saatler önce Azerbaycan askerleri tarafından ele geçirilen Rus yapımı T-72 tankını görüntüledi. Öte yandan Azerbaycan askerleri, operasyonların başından bu yana 6 tankı ele geçirirken 7'sini de imha etti. İşte haberin detayları...