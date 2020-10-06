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Silahları bırakıp kaçtılar! A Haber ele geçirilen Ermeni tankını görüntüledi

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Giriş: 06.10.2020 15:21
Güncelleme:06.10.2020 15:33
Son dakika haberi... Azerbaycan, tüm cephelerde Ermeni ordusuna ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın Fuzuli kentinden son durumu aktaran A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, saatler önce Azerbaycan askerleri tarafından ele geçirilen Rus yapımı T-72 tankını görüntüledi. Öte yandan Azerbaycan askerleri, operasyonların başından bu yana 6 tankı ele geçirirken 7'sini de imha etti. İşte haberin detayları...
A Haber ele geçirilen Ermeni tankını görüntüledi
A Haber ele geçirilen Ermeni tankını görüntüledi
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