Ortaokul 5., 6. ve 7. sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması!

Bundan yaklaşık bir ay önce yapmış olduğum açıklamada, "Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız." ifadelerini kullanmıştım. Bu doğrultuda TRT EBA televizyon kanallarımız ve EBA dijital eğitim platformumuz eşliğinde 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldık.

Aşamalı geçiş planlamamızın ilk basamağını hayata geçirerek 21 Eylül Pazartesi günü itibariyle okul öncesi eğitim öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başladık.