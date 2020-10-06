Ortaokul 5., 6. ve 7. sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması! Son dakika... Yüz yüze eğitimde tüm ilkokul, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıf öğrencilerinin okula başlayacak olmasının ardından en çok merak edilen konular arasında ortaokul 5., 6. ve 7. sınıflar yer aldı. Bu sınıflarda eğitim gören öğrenciler okula ne zaman başlayacaklarını araştırmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Peki, ortaokul 5., 6. ve 7. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 06.10.2020 13:55 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 14:07
Ortaokul tüm sınıflar ne zaman eğitime başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime başlayacak sınıflar belirlendi. Buna göre, 12 Ekim Pazartesi günü tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli öğrenciler için okullar açılacak. Bu gelişmelerin ardından ortaokul 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri ve velilerinin meraklı bekleyişi başladı. Peki, ortaokul 5., 6. ve 7. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 5., 6. VE 7. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilerleyen günlerde tüm sınıflar için karar verileceğini duyurdu. 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin ne zaman okula başlayacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
MEB BAKANI ZİYA SELÇUK SON AÇIKLAMALAR Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını açıkladı. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin ayrıntıları paylaştı. "YÜZ YÜZE EĞİTİME AŞAMALI OLARAK GEÇİYORUZ"
Bakan Selçuk, "Salgın sürecinin en başından bu yana dünyadaki gelişmeleri yakından izliyor ve ülkemiz açısından da süreç planlamalarımızı yapıyoruz. Çocukları ilkokula giden, sınava hazırlanan ya da özel gereksinimi olan velilerimizin okulların açılması konusundaki yoğun çağrılarını dikkatle takip ettik. Ailelerimize, bir kez daha gösterdikleri çaba ve sabır nedeniyle teşekkür ediyorum. Okullarımızın ne denli büyük bir toplumsal işleve sahip olduğunu bu süreçte bir kez daha idrak ettik. Eğitim her koşulda öncelikli bir yere sahiptir. Bu hassasiyetle, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında çocuklarımızın faydasını önceleyerek okullarımızda yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçiyoruz.
Bundan yaklaşık bir ay önce yapmış olduğum açıklamada, "Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız." ifadelerini kullanmıştım. Bu doğrultuda TRT EBA televizyon kanallarımız ve EBA dijital eğitim platformumuz eşliğinde 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldık.
Aşamalı geçiş planlamamızın ilk basamağını hayata geçirerek 21 Eylül Pazartesi günü itibariyle okul öncesi eğitim öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başladık.