Bakan Selçuk açıkladı! 500 bin tablet kimlere verilecek? MEB tablet dağıtımı başvurusu ne zaman, nasıl olacak?

Son dakika... 500 bin tablet ve bilgisayar başvurusu ne zaman? İhtiyaç sahibi öğrenciler için tablet ve bilgisayar dağıtımı yapılacağı açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından tablet dağıtımının ne zaman yapılacağı ve hangi öğrencilere verileceği merak ediliyordu. Bakan Selçuk, konu ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Peki, 500 bin tablet kimlere verilecek? MEB tablet dağıtımı başvurusu ne zaman, nasıl olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 12:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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