Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?

Son dakika... Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Corona virüsü nedeniyle Türkiye'de bazı illerde belirli günlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de bayramda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Gözler Başkan Erdoğan'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 16:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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