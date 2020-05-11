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Haberler Galeri Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?

Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?

Son dakika... Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Corona virüsü nedeniyle Türkiye'de bazı illerde belirli günlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de bayramda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Gözler Başkan Erdoğan'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 16:32
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Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?

Son dakika... Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram tatili kaç gün olacak? Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden selamet olan Ramazan-ı Şetif'i bir defa daha yaşamanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, bayram gününün yaklaşmasının sevinci içindeler. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 7. kez telekonferans yöntemiyle toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden gelecek haber bekleniyor. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Toplantıda salı gününe gelen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 16, 17, 18, 19 Mayıs'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin karar verilecek. Bu karara kesin gözüyle bakılırken sonraki hafta bayrama denk gelen dört günlük sokağa çıkma kısıtlama kararının ise önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 23 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 26 Mayıs Salı günü sona erecek.

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Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?

BAYRAM GÜNLERİ NASIL GEÇİRİLMELİDİR?

Bayram günleri sevinmek, neşelenmek gerekir. Hazret-i Ebu Bekir, kızı Âişe validemizin evine gidince, iki cariyenin tef çalıp oynadığını gördü. Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüyor, destan söylüyorlardı. Hazret-i Ebu Bekir, Resulullahın evinde böyle şey yapılmasının uygun olmayacağını bildirerek, onların susmalarını söyledi. Peygamber efendimiz, Hazret-i Ebu Bekir'e, Onlara mani olma! Her kavmin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır. Bayram, sevinç günleridir buyurdu [Buhari].

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Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?

Dargın olanların, bayramı beklemeyip, hemen barışması gerekir. Allahü teâlâyı ve Peygamber efendimizi seven kimse, insanların kusurlarına bakmaz, hoşgörülü olur. İyi insan yani mümin, herkesle iyi geçinir. Başkalarına sıkıntı vermediği gibi, onlardan gelecek eziyetlere de katlanır. Kimseye darılmamalı, dargınlık olduysa, üç günden fazla sürmemeli, bayrama kadar süren bir dargınlık olduysa, daha fazla gecikmeden barışmalıdır.