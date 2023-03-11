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Haberler Galeri Son dakika: 14 Mayıs YSK seçime girecek katılacak partiler hangileri? Saat kaçla, kaç arası oy verilecek?

Son dakika: 14 Mayıs YSK seçime girecek katılacak partiler hangileri? Saat kaçla, kaç arası oy verilecek?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla belli oldu. Buna göre; seçimler 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Seçimlere ilişkin detaylar merak konusu olurken, YKS son dakika açıklaması yaptı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim saatlerini ve seçime girecek partileri belirledi. Açıklamaya göre; 14 Mayıs'ta yapılacak seçime 36 siyasi partinin katılacağını, oy verme işlemlerinin 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. Peki, Seçime kaç siyasi parti katılabilecek? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 11.03.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 14:39
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Son dakika: 14 Mayıs YSK seçime girecek katılacak partiler hangileri? Saat kaçla, kaç arası oy verilecek?

"Seçime kaç siyasi parti katılacak?" sorusunun cevabı bugün itibarıyla yanıt buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın14 Mayıs olarak belirlediği seçim tarihi Resmi Gazete'de yayınlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak seçime 36 siyasi partinin katılacağını bildirdi. Peki, Seçime girecek katılacak partiler hangileri? Saat kaçla, kaç arası oy verilecek? İşte, YSK son dakika açıklaması...

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Son dakika: 14 Mayıs YSK seçime girecek katılacak partiler hangileri? Saat kaçla, kaç arası oy verilecek?

YSK'nın, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine girecek siyasi partilerin tespit toplantısı sona erdi, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Son dakika: 14 Mayıs YSK seçime girecek katılacak partiler hangileri? Saat kaçla, kaç arası oy verilecek?

SEÇİME KAÇ SİYASİ PARTİ KATILACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada ''Seçime 36 siyasi parti katılacak. Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak.'' denildi.

SEÇİME KATILACAK 36 PARTİNİN İSİMLERİ

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Son dakika: 14 Mayıs YSK seçime girecek katılacak partiler hangileri? Saat kaçla, kaç arası oy verilecek?
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Son dakika: 14 Mayıs YSK seçime girecek katılacak partiler hangileri? Saat kaçla, kaç arası oy verilecek?