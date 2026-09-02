Marmara'daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: Alsu iskeleye kır demiştim!
Silivri açıklarında gece saatlerinde meydana gelen ve 10 mürettebatın kaybolmasıyla sonuçlanan korkunç gemi kazasının yankıları sürüyor. ALSU tankeri ile çarpıştıktan kısa süre sonra sulara gömülen Tuğberk İmamoğlu gemisinin batmadan hemen önceki son anları, kaptanlar arasındaki telsiz konuşmalarına saniye saniye yansıdı. İşte o dehşet anlarının ses kaydı...
Denizcilik Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada, Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi (Cospas-Sarsat) üzerinden saat 03.26'da Marmara Denizi'nde trafik ayırım düzeni içerisinde Silivri açıklarındaki bir gemiden Acil Durum Konum Gösterici Radyo Vericisi (EPİRB) cihazından acil durum sinyali alındığını aktardı.
İKİ GEMİ ÇARPIŞTI
Alınan acil durum sinyalinin Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğunun belirtildiği açıklamada, saat 03.41'de de ALSU tankeri kaptanının Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne saat 03.15 civarında kimliğini bilmediği bir gemi ile çarpıştığını bildirdiği ifade edildi.
"HİÇBİR ÇAĞRIYA CEVAP VERMİYOR"
Açıklamada, ivedilikle arama kurtarma faaliyetinin başlatıldığı ve ilk deniz unsurunun saat 04.10'da bölgeye intikale başladığı bildirilerek, "Tuğberk İmamoğlu gemisinin hiçbir çağrıya cevap vermemesi ve gemideki personelin cep telefonlarının Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından aranmasına rağmen cevap verilmemesi üzerine batmış olduğu değerlendirilmekte olup, arama ve kurtarma faaliyetleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ivedilikle başlatılarak sürdürülmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.
KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İletişim kurulamayan geminin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları sürerken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık tarafından olayın meydana geliş nedeni, varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespiti ile gemiye ait radar ve haberleşme sistemlerinin tespitine yönelik delillerin toplanması için ekiplere talimat verildi. Kazaya ilişkin 1 cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
KAZA ÖNCESİ SON ÇAĞRILAR: "ALSU İSKELEYE KIR!"
Karanlık suların ortasında facianın geliyorum dediği o dakikalarda, Tuğberk İmamoğlu gemisinden yükselen ilk telsiz çağrısında gemi yetkilisi, "Alsu!" diyerek karşı tarafa seslenirken, bu çağrıya ALSU tankeri tarafından kısa ve net bir şekilde, "Evet." yanıtı verildi. Çarpışma rotasına girildiği anlaşılan o kritik saniyelerde Tuğberk İmamoğlu gemisinden büyük bir panikle, "Alsu, iskeleye kır!" uyarısı yapıldı.
GERİLİM TELSİZ KAYITLARINA YANSIDI: "İSKELEYE KIR DEMİŞTİM!"
Manevranın gerçekleşmemesi üzerine sesini yükselten ve çaresizliği ses tonuna yansıyan Tuğberk İmamoğlu gemisi yetkilisi, "Alsu, iskeleye kır demiştim!" ifadelerini kullanarak yapılan hataya dikkat çekti. Bu hayati uyarıların ardından ALSU tankeri cephesinden gelen son yanıtta ise yetkili, "Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamamdır, tamam." sözleriyle iletişimi sonlandırdı. Bu diyaloglardan kısa bir süre sonra dev gemi kısa süre sonra Marmara'nın sularına gömüldü.