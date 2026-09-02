Marmara'daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: Alsu iskeleye kır demiştim!

Denizcilik Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada, Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi (Cospas-Sarsat) üzerinden saat 03.26'da Marmara Denizi'nde trafik ayırım düzeni içerisinde Silivri açıklarındaki bir gemiden Acil Durum Konum Gösterici Radyo Vericisi (EPİRB) cihazından acil durum sinyali alındığını aktardı.

İKİ GEMİ ÇARPIŞTI

Alınan acil durum sinyalinin Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğunun belirtildiği açıklamada, saat 03.41'de de ALSU tankeri kaptanının Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne saat 03.15 civarında kimliğini bilmediği bir gemi ile çarpıştığını bildirdiği ifade edildi.

"HİÇBİR ÇAĞRIYA CEVAP VERMİYOR" Açıklamada, ivedilikle arama kurtarma faaliyetinin başlatıldığı ve ilk deniz unsurunun saat 04.10'da bölgeye intikale başladığı bildirilerek, "Tuğberk İmamoğlu gemisinin hiçbir çağrıya cevap vermemesi ve gemideki personelin cep telefonlarının Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından aranmasına rağmen cevap verilmemesi üzerine batmış olduğu değerlendirilmekte olup, arama ve kurtarma faaliyetleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ivedilikle başlatılarak sürdürülmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI



İletişim kurulamayan geminin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları sürerken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından olayın meydana geliş nedeni, varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespiti ile gemiye ait radar ve haberleşme sistemlerinin tespitine yönelik delillerin toplanması için ekiplere talimat verildi. Kazaya ilişkin 1 cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.