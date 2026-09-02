CANLI Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı: 10 personel kayıp
Kocaeli’den İzmir Aliağa’ya seyreden Türk bayraklı "Alsu" isimli gemi ile İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye giden Türk bayraklı bir diğer gemi denizde çatıştı. Kaza sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kocaeli'den İzmir Aliağa'ya seyreden Türk bayraklı "Alsu" isimli gemi ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye giden Türk bayraklı bir diğer gemi denizde çatıştı. Kaza sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi.
CANLI ANLATIM
BÖLGEDE ÇALIŞAMALAR SÜRÜYOR
İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre ALSU isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görülmüştür. Ancak "Tuğberk İmamoğlu İsimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamamakta olup, bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
10 KİŞİ KAYIP!
"Tuğberk İmamoğlu" isimli gemi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadı.
Gemi ve mürettebata ulaşmak için deniz ve hava unsurlarının katılımıyla arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU
İstanbul Valiliği kazanın gece saat 03.00 sıralarında meydana geldiğini ve ihbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı çok sayıda deniz unsuru ve Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildiğini açıkladı.
İKİ GEMİ ÇARPIŞTI
Kocaeli'den İzmir Aliağa'ya seyreden Türk bayraklı "Alsu" isimli gemi ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye giden Türk bayraklı "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemi çarpıştı.