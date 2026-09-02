Seferihisar Belediyesinde “para kuryeliği” itirafı ahaber.com.tr'de: Poşet dolusu paraları makama götürüyordum
Seferihisar soruşturmasında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in 2019'dan bu yana makam şoförlüğünü yapan makam şoförü Aykan Dalbudak'ın etkin pişmanlık ifadesine ahaber.com.tr ulaştı. Dalbudak, Başkan İsmail Yetişkin'in talimatları doğrultusunda müteahhit, emlakçı ve iş insanlarından defalarca poşet ve zarflar içerisinde yüz binlerce lira aldığını, paraları makamda veya makam aracında Yetişkin'e elden teslim ettiğini itiraf etti. Ayrıca Dalbudak, yüz binlerce lira, 1.000 Euro ve 100 gram külçe altınla ilgili dikkat çekici iddialarda bulundu.
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in 2019'dan bu yana makam şoförlüğünü yapan Aykan Dalbudak, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi.
Ahaber.com.tr'nin ulaştığı ifadede Dalbudak; Başkan Yetişkin'in talimatları üzerine müteahhit, emlakçı ve iş insanlarından defalarca poşet ve zarflar içerisinde yüz binlerce lira aldığını, paraları makamda veya makam aracında Yetişkin'e elden teslim ettiğini beyan etti.
Makam şoförü ayrıca kendisine verilen altını İzmir Kemeraltı'nda bozdurduğunu, elde edilen parayı Yetişkin'in talimatıyla bir kadının Folkart Vega'daki evine götürdüğünü söyledi. İfadeye, belediyenin makam araçlarıyla gerçekleştirildiği belirtilen para teslimatları, yapılan ödemeler, Mercedes için bozdurulan dolarlar ve bazı özel seyahatlere ilişkin dikkat çekici beyanlar da yansıdı.
Seferihisar Belediyesi iştiraklerinden Seferihisar Jeotermal A.Ş.'de 2019 yılında şoför olarak göreve başlayan ve aynı yıldan itibaren Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in makam şoförlüğünü yapan Aykan Dalbudak, soruşturma kapsamında bildiği ve aracılık ettiği eylemleri anlattığını belirterek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.
Dalbudak'ın anlatımına göre yıllar içerisinde farklı kişilerden alınan çok sayıda nakit para, belediye başkanının talimatıyla kendisi tarafından taşındı. Makam şoförü, söz konusu paraların hangi amaçla verildiğini çoğu kez bilmediğini savunurken kendisinin Yetişkin'in talimatları doğrultusunda hareket ettiğini ifade etti.
"BAŞKAN, MEHMET ERSAY'I ARA; ALMAM GEREKEN PARA VAR" DEDİ
Dalbudak'ın beyanındaki ilk dikkat çekici para teslimatlarından biri müteahhit Mehmet Ersay ile ilgili oldu. Yaklaşık bir yıl önce akşam saatlerinde Başkan İsmail Yetişkin'in kendisine Mehmet Ersay'ı aramasını ve "ondan almam gereken para var" dediğini anlatan Dalbudak, belediyeye ait 35 CJJ 290 plakalı Skoda Superb makam aracıyla Ersay Beach'e gittiğini söyledi.
Dalbudak'ın ifadesine göre Ersay, park hâlindeki beyaz SUV aracından aldığı bir poşeti kendisine teslim etti. Makam şoförü, poşetin içerisine baktığında desteler hâlinde Türk lirası gördüğünü belirtti.
Parayı saymadığını söyleyen Dalbudak, o gece Ürkmez'de bulunan Yetişkin'in yanına gittiğini, paranın makam aracında kaldığını ve ertesi gün Yetişkin'in kullandığı Mercedes marka aracın bagajına bıraktığını anlattı. Dalbudak, paranın hangi amaçla verildiğini bilmediğini söyledi.
ZEKİ SEYYAR'DAN İKİ SEFERDE 150 BİN TL
İfadeye göre Başkan Yetişkin, 2025 yılında makam şoförünü bu kez müteahhit Zeki Seyyar'a yönlendirdi. Dalbudak, Yetişkin'in kendisine Seyyar'da bir "emaneti" bulunduğunu söylediğini anlattı.
Mezesa İnşaat'ın ofisine belediyenin kiralık Audi makam aracıyla gittiğini belirten Dalbudak, Seyyar'ın kendisine "Başkanın parası bitti, benden borç istedi." diyerek çekmecesinden çıkardığı 100 bin TL'yi poşet içerisinde verdiğini beyan etti.
Dalbudak, parayı daha sonra Fırat Kahvesi'nden aldığı Belediye Başkanı Yetişkin'e, makam aracının içerisinde elden teslim ettiğini söyledi. Bir süre sonra aynı kişiye bir kez daha gönderildiğini anlatan Dalbudak, bu defa Zeki Seyyar'dan 50 bin TL aldığını ve parayı Belediye Başkanlığı makamında Yetişkin'e teslim ettiğini ifade etti.
MEHMET ERSAY'DAN 50 BİN, 100 BİN, KARDEŞİNDEN BİR 100 BİN TL DAHA
Dalbudak, 2024 ve 2025 yıllarında Başkan Yetişkin'in talimatıyla Mehmet Ersay'ın Deniz Ada Yapı Denetim isimli iş yerine iki kez gittiğini de anlattı. İlkinde yaklaşık 50 bin TL, ikincisinde ise 100 bin TL aldığını belirten Dalbudak, her iki parayı da poşet içerisinde Yetişkin'e ulaştırdığını söyledi.
İfade bununla da sınırlı kalmadı.
Yaklaşık 8-9 ay önce Mehmet Ersay'ın kardeşi Metin Ersay'ın belediyeye geldiğini belirten Dalbudak, Ersay'ın kendisini kamyonetine çağırarak "Abim gönderdi." deyip poşet içerisinde 100 bin TL verdiğini öne sürdü.
Dalbudak, makam odasına çıkarak durumu Yetişkin'e anlattığında Belediye Başkanının "konudan bilgisinin olduğunu" söylediğini ve paranın kendisine teslim edilmesini istediğini beyan etti.
Bu anlatımlara göre Dalbudak'ın Mehmet Ersay ve kardeşi üzerinden taşıdığı, miktarı açıkça belirtilen paraların toplamı 250 bin TL'ye ulaştı. Buna, Ersay Beach'ten alındığı belirtilen ancak miktarı bilinmeyen ilk para dâhil değil.