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Seferihisar Belediyesinde “para kuryeliği” itirafı ahaber.com.tr'de: Poşet dolusu paraları makama götürüyordum

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
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Seferihisar soruşturmasında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in 2019'dan bu yana makam şoförlüğünü yapan makam şoförü Aykan Dalbudak'ın etkin pişmanlık ifadesine ahaber.com.tr ulaştı. Dalbudak, Başkan İsmail Yetişkin'in talimatları doğrultusunda müteahhit, emlakçı ve iş insanlarından defalarca poşet ve zarflar içerisinde yüz binlerce lira aldığını, paraları makamda veya makam aracında Yetişkin'e elden teslim ettiğini itiraf etti. Ayrıca Dalbudak, yüz binlerce lira, 1.000 Euro ve 100 gram külçe altınla ilgili dikkat çekici iddialarda bulundu.

Seferihisar Belediyesinde “para kuryeliği” itirafı ahaber.com.tr'de: Poşet dolusu paraları makama götürüyordum 1

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in 2019'dan bu yana makam şoförlüğünü yapan Aykan Dalbudak, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi.

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Ahaber.com.tr'nin ulaştığı ifadede Dalbudak; Başkan Yetişkin'in talimatları üzerine müteahhit, emlakçı ve iş insanlarından defalarca poşet ve zarflar içerisinde yüz binlerce lira aldığını, paraları makamda veya makam aracında Yetişkin'e elden teslim ettiğini beyan etti.

Seferihisar Belediyesinde “para kuryeliği” itirafı ahaber.com.tr'de: Poşet dolusu paraları makama götürüyordum 2

Makam şoförü ayrıca kendisine verilen altını İzmir Kemeraltı'nda bozdurduğunu, elde edilen parayı Yetişkin'in talimatıyla bir kadının Folkart Vega'daki evine götürdüğünü söyledi. İfadeye, belediyenin makam araçlarıyla gerçekleştirildiği belirtilen para teslimatları, yapılan ödemeler, Mercedes için bozdurulan dolarlar ve bazı özel seyahatlere ilişkin dikkat çekici beyanlar da yansıdı.

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Seferihisar Belediyesi iştiraklerinden Seferihisar Jeotermal A.Ş.'de 2019 yılında şoför olarak göreve başlayan ve aynı yıldan itibaren Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in makam şoförlüğünü yapan Aykan Dalbudak, soruşturma kapsamında bildiği ve aracılık ettiği eylemleri anlattığını belirterek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.

Dalbudak'ın anlatımına göre yıllar içerisinde farklı kişilerden alınan çok sayıda nakit para, belediye başkanının talimatıyla kendisi tarafından taşındı. Makam şoförü, söz konusu paraların hangi amaçla verildiğini çoğu kez bilmediğini savunurken kendisinin Yetişkin'in talimatları doğrultusunda hareket ettiğini ifade etti.

Seferihisar Belediyesinde “para kuryeliği” itirafı ahaber.com.tr'de: Poşet dolusu paraları makama götürüyordum 3

"BAŞKAN, MEHMET ERSAY'I ARA; ALMAM GEREKEN PARA VAR" DEDİ
Dalbudak'ın beyanındaki ilk dikkat çekici para teslimatlarından biri müteahhit Mehmet Ersay ile ilgili oldu. Yaklaşık bir yıl önce akşam saatlerinde Başkan İsmail Yetişkin'in kendisine Mehmet Ersay'ı aramasını ve "ondan almam gereken para var" dediğini anlatan Dalbudak, belediyeye ait 35 CJJ 290 plakalı Skoda Superb makam aracıyla Ersay Beach'e gittiğini söyledi.

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Dalbudak'ın ifadesine göre Ersay, park hâlindeki beyaz SUV aracından aldığı bir poşeti kendisine teslim etti. Makam şoförü, poşetin içerisine baktığında desteler hâlinde Türk lirası gördüğünü belirtti.

Parayı saymadığını söyleyen Dalbudak, o gece Ürkmez'de bulunan Yetişkin'in yanına gittiğini, paranın makam aracında kaldığını ve ertesi gün Yetişkin'in kullandığı Mercedes marka aracın bagajına bıraktığını anlattı. Dalbudak, paranın hangi amaçla verildiğini bilmediğini söyledi.

Seferihisar Belediyesinde “para kuryeliği” itirafı ahaber.com.tr'de: Poşet dolusu paraları makama götürüyordum 4

ZEKİ SEYYAR'DAN İKİ SEFERDE 150 BİN TL
İfadeye göre Başkan Yetişkin, 2025 yılında makam şoförünü bu kez müteahhit Zeki Seyyar'a yönlendirdi. Dalbudak, Yetişkin'in kendisine Seyyar'da bir "emaneti" bulunduğunu söylediğini anlattı.

Mezesa İnşaat'ın ofisine belediyenin kiralık Audi makam aracıyla gittiğini belirten Dalbudak, Seyyar'ın kendisine "Başkanın parası bitti, benden borç istedi." diyerek çekmecesinden çıkardığı 100 bin TL'yi poşet içerisinde verdiğini beyan etti.

Dalbudak, parayı daha sonra Fırat Kahvesi'nden aldığı Belediye Başkanı Yetişkin'e, makam aracının içerisinde elden teslim ettiğini söyledi. Bir süre sonra aynı kişiye bir kez daha gönderildiğini anlatan Dalbudak, bu defa Zeki Seyyar'dan 50 bin TL aldığını ve parayı Belediye Başkanlığı makamında Yetişkin'e teslim ettiğini ifade etti.

Seferihisar Belediyesinde “para kuryeliği” itirafı ahaber.com.tr'de: Poşet dolusu paraları makama götürüyordum 5

MEHMET ERSAY'DAN 50 BİN, 100 BİN, KARDEŞİNDEN BİR 100 BİN TL DAHA
Dalbudak, 2024 ve 2025 yıllarında Başkan Yetişkin'in talimatıyla Mehmet Ersay'ın Deniz Ada Yapı Denetim isimli iş yerine iki kez gittiğini de anlattı. İlkinde yaklaşık 50 bin TL, ikincisinde ise 100 bin TL aldığını belirten Dalbudak, her iki parayı da poşet içerisinde Yetişkin'e ulaştırdığını söyledi.

İfade bununla da sınırlı kalmadı.

Yaklaşık 8-9 ay önce Mehmet Ersay'ın kardeşi Metin Ersay'ın belediyeye geldiğini belirten Dalbudak, Ersay'ın kendisini kamyonetine çağırarak "Abim gönderdi." deyip poşet içerisinde 100 bin TL verdiğini öne sürdü.

Dalbudak, makam odasına çıkarak durumu Yetişkin'e anlattığında Belediye Başkanının "konudan bilgisinin olduğunu" söylediğini ve paranın kendisine teslim edilmesini istediğini beyan etti.

Bu anlatımlara göre Dalbudak'ın Mehmet Ersay ve kardeşi üzerinden taşıdığı, miktarı açıkça belirtilen paraların toplamı 250 bin TL'ye ulaştı. Buna, Ersay Beach'ten alındığı belirtilen ancak miktarı bilinmeyen ilk para dâhil değil.

Seferihisar Belediyesinde “para kuryeliği” itirafı ahaber.com.tr'de: Poşet dolusu paraları makama götürüyordum 6

MÜTEAHHİT TÜRKER ÇINAR MAKAM ARACINA BİNDİ: 150-200 BİN TL
2026 yılının başlarında ise Dalbudak'ın ifadesine göre yeni bir para teslimatı yaşandı. Başkan Yetişkin'in müteahhit Türker Çınar'ı aramasını ve kendisindeki "emaneti" almasını istediğini belirten Dalbudak, belediyeye ait Skoda marka makam aracıyla Çınar Plaza'nın önüne gitti.

Dalbudak'ın beyanına göre Çınar, makam aracının ön koltuğuna oturdu ve aracı hareket ettirmesini istedi. Yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra Çınar'ın askılı çantasından desteler hâlinde para çıkardığını anlatan makam şoförü, parayı poşete koyduğunu ve miktarın yaklaşık 150 bin ila 200 bin TL olduğunu hatırladığını söyledi.

Dalbudak, daha sonra Yetişkin'e parayı aldığını bildirdiğini, Yetişkin'in "Para sende kalsın, daha sonra alacağım" dediğini ve parayı aynı gün veya ertesi gün makam aracında Belediye Başkanına elden teslim ettiğini beyan etti.

EMLAKÇININ KIYAFETİNİN ALTINDAN 5 DESTE PARA ÇIKTI İDDİASI
Etkin pişmanlık ifadesindeki dikkat çekici anlatımlardan biri de emlak ve inşaat işleri yaptığı belirtilen Umut Peköz hakkında oldu. Dalbudak'a göre Peköz kendisini arayarak "Başkan sana bir şey söyledi mi, yanıma uğrar mısın?" diye sordu.

Yetişkin'i aradığını söyleyen Dalbudak, Belediye Başkanının "Benim haberim var, sen git onunla görüş" demesi üzerine Çınar Plaza'ya gittiğini anlattı. Dalbudak, Peköz'ün üzerindeki kıyafeti kaldırarak altından 200 TL'lik 5 deste para çıkardığını, toplam 100 bin TL'yi kendisine teslim ettiğini ileri sürdü. Bu parayı da aynı gün Yetişkin'e makamında verdiğini söyledi.

Seferihisar Belediyesinde “para kuryeliği” itirafı ahaber.com.tr'de: Poşet dolusu paraları makama götürüyordum 7

BELEDİYE OTOPARKINDA 200 BİN TL'LİK POŞET
Dalbudak, yaklaşık 2-2,5 yıl önce Başkan Yetişkin'in kendisini emlak komisyoncusu Samet Karataş'a yönlendirdiğini de anlattı. Belediyenin arkasındaki otoparka gittiğini belirten Dalbudak, Karataş'ın çift kabin Nissan kamyonetinden inerek kendisine içerisinde 200 bin TL bulunduğunu söylediği poşeti verdiğini ifade etti.

Şeffaf poşetin daha sonra koyu renkli başka bir poşete konulduğunu söyleyen makam şoförü, parayı bir gün sonra Başkan Yetişkin'e teslim ettiğini beyan etti.

MAKRO EMLAK'TAN 400-500 BİN TL PARA TRAFİĞİ
Dalbudak'ın beyanına göre para trafiğinin önemli adreslerinden biri de Makro Emlak oldu. Makro Emlak'ın sahibi Akın Emre İldeniz'in, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın kuzeni olduğunu bildiğini söyleyen Dalbudak; 2023-2026 yılları arasında Başkan Yetişkin, Başkan Yardımcısı Pehlivan ve Özel Kalem Müdürü İrfan Çevik'in kendisini çeşitli tarihlerde bu ofise gönderdiğini ifade etti.

Dalbudak, Akın Emre İldeniz'den bu süreçte toplam 400 bin ila 500 bin TL arasında para aldığını beyan etti. Paraları özellikle il dışı seyahatler öncesinde aldığını söyleyen makam şoförü, bir defasında Başkan Yetişkin'in Kıbrıs'a gideceği sırada ofisten 1.000 Euro alarak Yetişkin'e teslim ettiğini beyan etti. Dalbudak ayrıca Pehlivan ve Çevik'in yönlendirmesiyle iki kez daha aynı ofisten para aldığını, yaklaşık 50 bin TL civarında olduğunu hatırladığı bu paraları Pehlivan ve Çevik'e teslim ettiğini söyledi.

Seferihisar Belediyesinde “para kuryeliği” itirafı ahaber.com.tr'de: Poşet dolusu paraları makama götürüyordum 8

100 GRAM KÜLÇE ALTIN İDDİASI: "SEFERİHİSAR'DA BOZDURMA"
Etkin pişmanlık ifadesinin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise 100 gram külçe altın anlatımı oldu. Dalbudak, 2026 yılının ilk aylarında, Mart ayı olduğunu hatırladığı bir tarihte, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in makamında kendisine 100 gramlık bir külçe altın verdiğini söyledi.

Yetişkin'in altını bozdurmasını ancak "Seferihisar ilçesinde bozdurma, dışarıda başka bir yerde bozdur." şeklinde talimat verdiğini beyan etti. Dalbudak, kendi otomobiliyle İzmir Konak'taki Kemeraltı Kuyumcular Çarşısı'na giderek altını tanıdığı bir kuyumcuda bozdurduğunu ifade etti.

Aldığı paranın toplam miktarını hatırlamadığını söyleyen makam şoförü, buradan elde edilen paranın 100 bin TL'sini Yetişkin'in talimatıyla Sultan Acar isimli kişiye Folkart Vega'daki evinde teslim ettiğini, kalanını ise aynı akşam İsmail Yetişkin'e verdiğini beyan etti.

Seferihisar Belediyesinde “para kuryeliği” itirafı ahaber.com.tr'de: Poşet dolusu paraları makama götürüyordum 9

MAKAM ARACIYLA ANTALYA VE AKYAKA SEYAHATLERİ
Dalbudak, Sultan Acar'ın İsmail Yetişkin ile özel bir ilişkisinin bulunduğunu ileri sürerek belediyeye ait makam aracının bazı seyahatlerde kullanıldığına ilişkin de ayrıntılı anlatımlarda bulundu. 18 Nisan 2025'te Yetişkin'i Antalya'daki bir fuara götürdüğünü söyleyen Dalbudak, Yetişkin'in talimatıyla Sultan Acar'ı Antalya Havalimanı'ndan belediyenin 35 CJJ 290 plakalı makam aracıyla aldığını ve Serik'teki bir otele götürdüğünü belirtti.

Dalbudak, daha sonra Yetişkin ile Acar'ı aynı makam aracıyla Muğla Akyaka'daki bir otele tatil amacıyla götürdüğünü ve birkaç kez Acar'ın Folkart Vega'daki ikametine Yetişkin'i makam aracıyla bıraktığını ileri sürdü.

MERCEDES İÇİN DOLARLARI BOZDURUP BANKAYA GÖTÜRDÜ
2024 yılının Haziran ayında yaşandığını belirttiği başka bir olayı anlatan Dalbudak, Yetişkin'in makam odasında Dilek Gökhun ve eşi Ali Nihat Gökhun'un bulunduğunu söyledi. Dalbudak'ın anlatımına göre Yetişkin, Mercedes marka araç almak için ödemeyi dolar üzerinden yapmak istedi ancak karşı taraf bunu kabul etmedi.

Bunun üzerine Yetişkin'in masasındaki miktarını hatırlamadığı dolar destesini kendisine vererek Türk lirasına çevirmesini istediğini belirten Dalbudak, parayı İzmir Çankaya'daki bir döviz bürosunda bozdurduğunu ve ardından Balçova'daki banka şubesinde Dilek Gökhun'a teslim ettiğini ifade etti.

Seferihisar Belediyesinde “para kuryeliği” itirafı ahaber.com.tr'de: Poşet dolusu paraları makama götürüyordum 10

BAŞKANIN OĞLUNA AİT OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN VİDEO DA İFADEDE
Dalbudak'ın etkin pişmanlık beyanında soruşturmanın para trafiğinden ayrı bir başka dikkat çekici iddia da yer aldı. Yaklaşık iki yıl önce Yetişkin'in mandalina bahçesinde bulunduğu sırada Yetişkin'in telefonuna bir video geldiğini anlatan Dalbudak, görüntülerde Başkanın oğlu İbrahim Hakkı Yetişkin'in uyuşturucu benzeri bir madde kullandığını gördüğünü beyan etti.

Dalbudak, videonun daha sonra yerel basına yansıyan görüntü olduğunu söyledi. İfade sahibi, videonun gelmesinin ardından Yetişkin'in Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ı çağırdığını; yaklaşık bir ay sonra ise makam aracında Pehlivan'ın Yetişkin'e "video işini hallettiğini, yayılmayacağını" söylediğini ifade etti. Dalbudak, videonun gönderilmesi nedeniyle herhangi bir şantaj veya para talebi olup olmadığını bilmediğini ifade etti.

Seferihisar Belediyesinde “para kuryeliği” itirafı ahaber.com.tr'de: Poşet dolusu paraları makama götürüyordum 11

"BİLDİĞİM VE ARACILIK ETTİĞİM HER EYLEMİ ANLATTIM"
Aykan Dalbudak, ifadesinin sonunda "Bildiğim ve aracılık ettiğim her eylemi detaylı olarak İl Emniyet Müdürlüğünde verdiğim ifademde ve Cumhuriyet Başsavcılığınızda anlattım. Etkin pişmanlıktan yararlanmak ve serbest bırakılmak istiyorum." dedi.

Avukatı ise Dalbudak'ın makam şoförü olduğunu, belediye başkanından aldığı emirleri şüphe duymadan yerine getirdiğini, rüşvete aracılık etme kastının ve herhangi bir maddi menfaatinin bulunmadığını savunarak serbest bırakılmasını talep etti.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada makam şoförünün beyan ettiği nakit teslimatlarının kaynakları, teslim amaçları, telefon ve konum kayıtları, belediyeye ait araçların hareketleri ile ilgili kişilerin beyanlarının diğer delillerle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

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