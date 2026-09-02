Seferihisar Belediyesinde “para kuryeliği” itirafı ahaber.com.tr'de: Poşet dolusu paraları makama götürüyordum

Seferihisar soruşturmasında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in 2019'dan bu yana makam şoförlüğünü yapan makam şoförü Aykan Dalbudak'ın etkin pişmanlık ifadesine ahaber.com.tr ulaştı. Dalbudak, Başkan İsmail Yetişkin'in talimatları doğrultusunda müteahhit, emlakçı ve iş insanlarından defalarca poşet ve zarflar içerisinde yüz binlerce lira aldığını, paraları makamda veya makam aracında Yetişkin'e elden teslim ettiğini itiraf etti. Ayrıca Dalbudak, yüz binlerce lira, 1.000 Euro ve 100 gram külçe altınla ilgili dikkat çekici iddialarda bulundu.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in 2019'dan bu yana makam şoförlüğünü yapan Aykan Dalbudak, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. CHP'Lİ BELEDİYEDE RÜŞVET SORUŞTURMASI: 1 TUTUKLAMA Ahaber.com.tr'nin ulaştığı ifadede Dalbudak; Başkan Yetişkin'in talimatları üzerine müteahhit, emlakçı ve iş insanlarından defalarca poşet ve zarflar içerisinde yüz binlerce lira aldığını, paraları makamda veya makam aracında Yetişkin'e elden teslim ettiğini beyan etti.

Makam şoförü ayrıca kendisine verilen altını İzmir Kemeraltı'nda bozdurduğunu, elde edilen parayı Yetişkin'in talimatıyla bir kadının Folkart Vega'daki evine götürdüğünü söyledi. İfadeye, belediyenin makam araçlarıyla gerçekleştirildiği belirtilen para teslimatları, yapılan ödemeler, Mercedes için bozdurulan dolarlar ve bazı özel seyahatlere ilişkin dikkat çekici beyanlar da yansıdı. SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI! Seferihisar Belediyesi iştiraklerinden Seferihisar Jeotermal A.Ş.'de 2019 yılında şoför olarak göreve başlayan ve aynı yıldan itibaren Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in makam şoförlüğünü yapan Aykan Dalbudak, soruşturma kapsamında bildiği ve aracılık ettiği eylemleri anlattığını belirterek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi. Dalbudak'ın anlatımına göre yıllar içerisinde farklı kişilerden alınan çok sayıda nakit para, belediye başkanının talimatıyla kendisi tarafından taşındı. Makam şoförü, söz konusu paraların hangi amaçla verildiğini çoğu kez bilmediğini savunurken kendisinin Yetişkin'in talimatları doğrultusunda hareket ettiğini ifade etti.

"BAŞKAN, MEHMET ERSAY'I ARA; ALMAM GEREKEN PARA VAR" DEDİ

Dalbudak'ın beyanındaki ilk dikkat çekici para teslimatlarından biri müteahhit Mehmet Ersay ile ilgili oldu. Yaklaşık bir yıl önce akşam saatlerinde Başkan İsmail Yetişkin'in kendisine Mehmet Ersay'ı aramasını ve "ondan almam gereken para var" dediğini anlatan Dalbudak, belediyeye ait 35 CJJ 290 plakalı Skoda Superb makam aracıyla Ersay Beach'e gittiğini söyledi. SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI YETİŞKİN TUTUKLANDI Dalbudak'ın ifadesine göre Ersay, park hâlindeki beyaz SUV aracından aldığı bir poşeti kendisine teslim etti. Makam şoförü, poşetin içerisine baktığında desteler hâlinde Türk lirası gördüğünü belirtti. Parayı saymadığını söyleyen Dalbudak, o gece Ürkmez'de bulunan Yetişkin'in yanına gittiğini, paranın makam aracında kaldığını ve ertesi gün Yetişkin'in kullandığı Mercedes marka aracın bagajına bıraktığını anlattı. Dalbudak, paranın hangi amaçla verildiğini bilmediğini söyledi.

ZEKİ SEYYAR'DAN İKİ SEFERDE 150 BİN TL

İfadeye göre Başkan Yetişkin, 2025 yılında makam şoförünü bu kez müteahhit Zeki Seyyar'a yönlendirdi. Dalbudak, Yetişkin'in kendisine Seyyar'da bir "emaneti" bulunduğunu söylediğini anlattı. Mezesa İnşaat'ın ofisine belediyenin kiralık Audi makam aracıyla gittiğini belirten Dalbudak, Seyyar'ın kendisine "Başkanın parası bitti, benden borç istedi." diyerek çekmecesinden çıkardığı 100 bin TL'yi poşet içerisinde verdiğini beyan etti. Dalbudak, parayı daha sonra Fırat Kahvesi'nden aldığı Belediye Başkanı Yetişkin'e, makam aracının içerisinde elden teslim ettiğini söyledi. Bir süre sonra aynı kişiye bir kez daha gönderildiğini anlatan Dalbudak, bu defa Zeki Seyyar'dan 50 bin TL aldığını ve parayı Belediye Başkanlığı makamında Yetişkin'e teslim ettiğini ifade etti.