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Silivri'de batan geminin sahibi A Haber'e konuştu: Kazayı anlarım ama bırakıp gitmek ihanettir

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Silivri'de batan geminin sahibi A Haber'e konuştu: Kazayı anlarım ama bırakıp gitmek ihanettir

Marmara Denizi'nde Silivri'nin 18 mil güneyinde iki Türk bayraklı ticari gemi çatıştı. İstanbul Valiliği, kazaya karışan "Alsu" isimli gemide hasar görülmediğini, ancak "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemi ve içerisindeki 10 personelle irtibatın tamamen kesildiğini duyurdu. Batan "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin sahibi A Haber'e konuştu.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen ve kahreden gemi kazasının yankıları sürüyor. Sulara gömülen geminin sahibi Tahsin Doğruyol, yaşanan dehşet anlarının perde arkasını A Haber'e anlattı.

SİLİVRİ AÇIKLARINDA BATAN GEMİN SAHİBİ TAHSİN DOĞRUYOL A HABER'E KONUŞTU

ACI HABERİ SABAHA KARŞI ALDI
Feci kazanın ardından ilk haberi sabaha karşı saat 05.00 civarında aldığını belirten Tahsin Doğruyol, acentesinden gelen telefonla sarsıldığını dile getirdi.

Silivri'de batan geminin sahibi A Haber'e konuştu: Kazayı anlarım ama bırakıp gitmek ihanettir - 1

Kendi gemisine ulaşamadığını ve hemen devlet kurumlarıyla, sahil güvenlikle irtibata geçtiğini söyleyen Doğruyol, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair tahminlerini, "Karşı tarafın ön tarafının, bizim geminin yan tarafına çarptığını düşünüyoruz. Burası sivri olduğu için deldi ve su girdi. Öteki gemide hiçbir hasar yok. Metal zarar görse gemi bu kadar hızlı batmaz. Gemiyi bu su girişi yatırdı diye düşünüyoruz, başka da bir şey düşünemiyoruz" sözleriyle aktardı.

Silivri'de batan geminin sahibi A Haber'e konuştu: Kazayı anlarım ama bırakıp gitmek ihanettir - 2

Doğruyol ayrıca, ilk etapta kendilerine karşı geminin boş olduğunun söylendiğini ancak sonradan gemide 3 bin ton yük olduğunu öğrendiklerini de vurguladı.

Silivri'de batan geminin sahibi A Haber'e konuştu: Kazayı anlarım ama bırakıp gitmek ihanettir - 3

"KAPTANIMIZ 'ÜSTÜME GELİYORSUN' DİYE UYARMIŞ"
Kazanın göz göre göre geldiğini belirten Doğruyol, her iki gemide de radar ve fener sistemlerinin bulunduğuna dikkat çekti. Kendi kaptanının tehlikeyi fark edip karşı tarafı uyardığını belirten Doğruyol, "Hem benim radarım var hem onun radarı var. Kaldı ki benim kaptanım onu arıyor, 'Üstüme geliyorsun' diyor. Ondan sonra o çeviremiyor, bir daha arıyor" ifadelerini kullandı.

Silivri'de batan geminin sahibi A Haber'e konuştu: Kazayı anlarım ama bırakıp gitmek ihanettir - 4

Kaptanın güvertede olduğu sürece yaklaşan tehlikeyi fenerler ve radar sayesinde net bir şekilde görebileceğinin altını çizen Doğruyol, göz göre göre gelen faciaya dikkat çekti.

Silivri'de batan geminin sahibi A Haber'e konuştu: Kazayı anlarım ama bırakıp gitmek ihanettir - 5

"KAZAYI ANLARIM AMA BIRAKIP GİTMEYİ ANLAYAMAM"
Olayın en can alıcı noktasının kazadan sonra yaşanan müdahale gecikmesi olduğunu ifade eden gemi sahibi, kazanın 03.10'da gerçekleştiğini ancak kendi gemilerindeki acil durum alarm sistemi (EPIRB) sayesinde durumdan haberdar olduklarını belirtti.

Silivri'de batan geminin sahibi A Haber'e konuştu: Kazayı anlarım ama bırakıp gitmek ihanettir - 6

Çarpan geminin yardım çağırmak yerine beklediğini söyleyen Doğruyol, "Karşı taraftan hiçbir şey yapılmıyor. VTS'i aradık, 03.42'de kendilerine haber verildiğini söylediler. 32 dakika sonra... Çok hayati bir zaman" şeklinde konuştu.

Silivri'de batan geminin sahibi A Haber'e konuştu: Kazayı anlarım ama bırakıp gitmek ihanettir - 7

Çarpan geminin olay yerinden ayrılmasına ve geç haber vermesine adeta isyan eden Doğruyol, "İşin acı tarafı kimseye haber verilmiyor, 30 küsur dakika... Bak bu hatayı anlarım. Kazayı da anlarım, belayı da anlarım. Her şey insanlar için. Ama gitmeyi anlamam. O ihanet. Açıkçası onu anlayamam" sözleriyle yaşanan duruma sert tepki gösterdi.

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