Silivri'de batan geminin sahibi A Haber'e konuştu: Kazayı anlarım ama bırakıp gitmek ihanettir
Marmara Denizi'nde Silivri'nin 18 mil güneyinde iki Türk bayraklı ticari gemi çatıştı. İstanbul Valiliği, kazaya karışan "Alsu" isimli gemide hasar görülmediğini, ancak "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemi ve içerisindeki 10 personelle irtibatın tamamen kesildiğini duyurdu. Batan "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin sahibi A Haber'e konuştu.
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen ve kahreden gemi kazasının yankıları sürüyor. Sulara gömülen geminin sahibi Tahsin Doğruyol, yaşanan dehşet anlarının perde arkasını A Haber'e anlattı.
ACI HABERİ SABAHA KARŞI ALDI
Feci kazanın ardından ilk haberi sabaha karşı saat 05.00 civarında aldığını belirten Tahsin Doğruyol, acentesinden gelen telefonla sarsıldığını dile getirdi.
Kendi gemisine ulaşamadığını ve hemen devlet kurumlarıyla, sahil güvenlikle irtibata geçtiğini söyleyen Doğruyol, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair tahminlerini, "Karşı tarafın ön tarafının, bizim geminin yan tarafına çarptığını düşünüyoruz. Burası sivri olduğu için deldi ve su girdi. Öteki gemide hiçbir hasar yok. Metal zarar görse gemi bu kadar hızlı batmaz. Gemiyi bu su girişi yatırdı diye düşünüyoruz, başka da bir şey düşünemiyoruz" sözleriyle aktardı.
Doğruyol ayrıca, ilk etapta kendilerine karşı geminin boş olduğunun söylendiğini ancak sonradan gemide 3 bin ton yük olduğunu öğrendiklerini de vurguladı.