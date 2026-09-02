Silivri'de batan geminin sahibi A Haber'e konuştu: Kazayı anlarım ama bırakıp gitmek ihanettir

"KAPTANIMIZ 'ÜSTÜME GELİYORSUN' DİYE UYARMIŞ"

Kazanın göz göre göre geldiğini belirten Doğruyol, her iki gemide de radar ve fener sistemlerinin bulunduğuna dikkat çekti. Kendi kaptanının tehlikeyi fark edip karşı tarafı uyardığını belirten Doğruyol, "Hem benim radarım var hem onun radarı var. Kaldı ki benim kaptanım onu arıyor, 'Üstüme geliyorsun' diyor. Ondan sonra o çeviremiyor, bir daha arıyor" ifadelerini kullandı.