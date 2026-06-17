TBMM'nin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği yazıya göre Özlem Akyılmaz ( Mercan) ın Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli AĞBABA'nın danışmanı olduğu, Veli AĞBABA adına kayıtlı numaralı hattı kullandığının tespit edildiği, MASAK kayıtları, tanık beyanları, kamera kayıtları, müşteki ifadeleri, imara ilişkin alınan bilirkişi raporları ve HTS baz-irtibat kayıtları doğrultusunda tespiti yapılan şüpheliler Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan PEHLİVAN, Özlem Akyılmaz (Mercan) , müteahhitler Rıdvan Öğmen, Salih Yurduseven, Sönmez Budak ve Rıdvan Korkmaz Budak hakkında 17/06/2026 tarihinde saat 05:00 itibariyle İzmir ve Ankara illerinde arama el koyma ve gözaltı tedbirleri uygulandı.

6 MİLYON TL'LİK RÜŞVET Evrim ATAMAN'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda etkin pişmanlık kapsamında verdiği 22/05/2026 ve 04/06/2026 tarihli ifadesinde bahse konu tarihte hesabına gelen 500.000 TL'nin Sönmez BUDAK'ın Seferihisar ilçesi Düzce Mahallesindeki İyonya Konakları adı verilen villalarına yapı kullanım izin belgesi almak için Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın kendisi aracılığıyla talep ettiği 6 Milyon TL'lik rüşvetin bir kısmı olduğunu, İbrahim Gökhan Pehlivan'ın kendisine verdiği Özlem Akyılmaz (Mercan) adına kayıtlı hesaba İbrahim Gökhan Pehlivan'ın talimatı doğrultusunda 500.000 TL yi gönderdiğini, Özlem Akyılmaz (Mercan)' ı tanımadığını, şahısla arasında herhangi bir ticaret ilişkisi olmadığını, Sönmez BUDAK ve oğlu Rıdvan Korkmaz Budak ile arasında o tarihte bir ticari ilişki bulunmadığını ifade ettiği,

500 BİN TL'LİK RÜŞVETE İLİŞKİN DETAYLARA AHABER.COM.TR ULAŞTI Soruşturmanın detaylarına ahaber.com.tr ulaşırken bu kapsamda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçundan yürütülen 2026/394 esas sayılı soruşturma dosyası kapsamında rüşvete aracılık etme eyleminden 20/05/2026 tarihinde tutuklanan Evrim Ataman'ın alınan MASAK hesap hareketlerine göre Vakıfbank hesabına müteahhit Sönmez Budak'ın oğlu Rıdvan Korkmaz Budak hesabından 05/03/2024 tarihinde 500.000 TL gönderildiği, bu tutarın hesaba gelmesi sonrası 07/03/2024 tarihinde Özlem Akyılmaz (Mercan) adına kayıtlı Türkiye İş Bankası hesabına EFT yapıldığı, Özlem Akyılmaz (Mercan)'ın alınan MASAK kayıtlarına göre Evrim Ataman'dan 07/03/2024 tarihinde saat:14:52' de gelen 500.000 TL'nin 07/03/2024 tarihinde saat:16:33 te 500.000 TL olarak Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Türkiye İş Bankası hesabına havale olarak gönderildiğinin tespit edildi.

MASAK raporunda danışman Özlem Akyılmaz'ın rüşvet olduğu değerlendirilen 500 bin TL'lik ödemeyi Veli Ağbaba'ya gönderdiği tespit edildi. (Foto: ahaber.com.tr)

2 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

17 Haziran 2026 günü saat 05.00'te İzmir merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısının belediyedeki odasında da arama yapıldı. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınırken, dijital materyallerine el konuldu.

İKİNCİ DALGA OPERASYON

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Seferihisar Belediyesine yönelik düzenlenen ilk operasyonda çok sayıda tutuklama gerçekleşmişti.

Daha önceki operasyonda Seferihisar Jeotermal A.Ş. Büro İşçisi Seda Türkmen savcılık tarafından serbest bırakılırken; Seferihisar Belediyesi Satın Alma Birimi Koordinatörü Oktay Kalkan, gazeteci Evrim Ataman ve Encümen Üyesi Barış Sakcı tutuklanmıştı.

GÖZALTI LİSTESİNE AHABER.COM.TR ULAŞTI

Son operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan, iş insanları Sönmez Budak, Rıdvan Korkmaz Budak, Salih Yurduseven ve Rıdvan Öğmen'in yanı sıra Özlem Akyılmaz da yer aldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Veli Ağbaba ve Özgür Özel (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

AĞBABA'NIN EVRAKI BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLECEK

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında rüşvet almak suçundan Veli Ağbaba'nın evrakını tefrik ederek yetkisizlikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermesi bekleniyor

A Haber Muhabiri Tayfun Er detayları aktardı. (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İZMİR'DE BELEDİYEDE RÜŞVET DEPREMİ! 6 MİLYONLUK VURGUNUN AYRINTILARI

İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev yolsuzluk operasyonu kapsamında, Seferihisar Belediyesi'ne şafak baskını düzenlendi. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi, inşaat ve imar süreçlerinde usulsüz menfaat sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. 6 milyon liralık rüşvet trafiğinin teknik ve fiziki takiple belgelendiği operasyon, Ege'nin siyaset gündemine bomba gibi düştü.

ŞAFAK OPERASYONU İLE SICAK TEMAS: BAŞKAN YARDIMCISI EMNİYETTE

İzmir'de rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamında düğmeye basıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düzenlenen operasyonun detaylarını aktaran A Haber Muhabiri Tayfun Er, "İbrahim Gökhan Pehlivan, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı ile birlikte toplamda 6 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı" ifadelerini kullandı. Operasyonun sadece Seferihisar ile sınırlı kalmadığını belirten Er, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen bu operasyonun büyük bir titizlikle gerçekleştirildiğini vurguladı.



ADLİ SORUŞTURMADA TİTİZ ÇALIŞMA: DELİLLER TEK TEK TOPLANDI

Rüşvet suçuna yönelik yürütülen soruşturmanın hukuki zeminini ve kolluk birimlerinin sahadaki faaliyetlerini anlatan Tayfun Er, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ilgili kolluk birimlerince rüşvet suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda çok yönlü bir şekilde titizlikle faaliyet sürdürülmektedir" şeklinde konuştu. Soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü ve her bir kanıtın büyük bir hassasiyetle incelendiği belirtildi.



DOSYADAKİ KİRLİ İLİŞKİLER VE 6 MİLYONLUK RÜŞVET TRAFİĞİ

Operasyonun geçmişine ve ulaşılan mali verilerin büyüklüğüne dikkat çeken Tayfun Er, "Soruşturma çerçevesinde daha önce 18-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde, Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik bulgulara ulaşılmıştı" sözleriyle aktardı. Soruşturmanın en çarpıcı noktasını ise banka hesapları üzerinden dönen milyonlarca liralık trafik oluşturdu. Tayfun Er, "Bazı görevli kişilerle özel sektör temsilcileri arasında inşaat imar işlemlerinin yürütülmesi sırasında usulsüz menfaat ilişkisi kurulduğu, banka hesapları aracılığıyla yaklaşık 6 milyon lira tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştiği yeni delillerle tespit edildi" ifadelerini kullandı.



BELEDİYELERDE USULSÜZLÜK SARMALI: "DURUM AYNI"

İzmir'deki diğer ilçe belediyelerinde yaşanan benzer olaylara da atıfta bulunan Tayfun Er, "Aslında Buca Belediyesi'nde de Güzelbahçe Belediyesi'nde de benzer imar işlerindeki usulsüzlüklere vurgu yapılmıştı. Seferihisar Belediyesi'ndeki yaşanan durum da onun aynısı" diyerek yolsuzluk sarmalının genişliğine işaret etti. Bu durumun, bölgedeki imar süreçlerinde sistematik bir soruna işaret ettiği vurgulandı.



İKİ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN VE GÖZALTI SÜRECİ

Operasyonun operasyonel boyutuna dair teknik detayları paylaşan Tayfun Er, "17 Haziran 2026'da toplam iki ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyon kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan ile birlikte toplam 6 kişi tutuklandı ve gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri şu an devam ediyor" şeklinde konuştu. İzmir'in yeni bir yolsuzluk operasyonuyla güne uyandığını belirten Er, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade ederek sözü merkeze bıraktı.