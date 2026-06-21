Halkalı-Gayrettepe hattına vatandaştan tam not: 45 dakikalık yol 15 dakikaya düştü!

GURUR YAŞIYORUZ

Mehmet Cebe: Başakşehir'de oturuyorum, genelde Marmaray'ı kullanıyorum. Bu metronun da bu ağlara entegre edilmesi çok iyi oldu. Olimpiyat Köyü'ne ve havalimanına 45 dakikada giderken metroyla 15 dakikada gidebileceğim. Bu yol ve zaman açısından çok güzel bir şey. Bu hizmeti yapanlara ve düşünenlere, mühendislerimize emeklerinden dolayı bir İstanbullu olarak teşekkür ediyorum. Yerli ve milli teknolojimiz ile dünya standartlarına çıkmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.