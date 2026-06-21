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Halkalı-Gayrettepe hattına vatandaştan tam not: 45 dakikalık yol 15 dakikaya düştü!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul'un ulaşım ağında yeni bir dönem başlatan Halkalı-Gayrettepe metro hattı, dev hızı ve konforuyla hizmete girdi. 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olan hat, vatandaşların takdirini topladı. Hattı ilk kullanan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken, her kesimden farklı avantajlara vurgu yapıldı.

Halkalı-Gayrettepe hattına vatandaştan tam not: 45 dakikalık yol 15 dakikaya düştü! 1

Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikaya düşüren Türkiye'nin en hızlı ve en uzun metro hattı vatandaşlar tarafından çok beğenildi.

Halkalı-Gayrettepe hattına vatandaştan tam not: 45 dakikalık yol 15 dakikaya düştü! 2

Sabah'ın haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış dolayısıyla 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını duyurduğu metro hakkında ilk izlenimlerini paylaşan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.

Halkalı-Gayrettepe hattına vatandaştan tam not: 45 dakikalık yol 15 dakikaya düştü! 3

ÇOK AVANTAJLI OLDU
Cem Taşpınar: Bayrampaşa'da oturuyorum. Kızım otizmli, eğitimi için Halkalı'ya geliyorum. Ayrıca kızımın sosyal gelişimi açısından isteklerini de hızlı metro seferleri ile karşılamış oluyorum. Kızım metroya bindiği zaman heyecanlanıyor. Halkalı-Arnavutköy etabının açılışı bizim için çok avantajlı oldu. Otobüslere gerek kalmadan daha hızlı ulaşacağım. Yapanlardan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun.

Halkalı-Gayrettepe hattına vatandaştan tam not: 45 dakikalık yol 15 dakikaya düştü! 4

Vefa Lisesi öğrencisi Kıvanç Türkmen: Halkalı'da oturuyorum. Marmaray'ı ve Hacıosman Metro Hattı'nı kullanarak okula gidip geliyordum. Artık bu metro ile daha kısa zamanda ulaşacağım için büyük faydası olacak. Metroların birbirlerine bağlanması seyahatlerimizi rahat ve kısa sürede yapmamızı imkân tanıyor.

Halkalı-Gayrettepe hattına vatandaştan tam not: 45 dakikalık yol 15 dakikaya düştü! 5

Halkalı'dan Yıldız-Mahmutbey arasının tıpkı Moskova'daki gibi metro ağı ile donatılması çok güzel. Şehir merkezi ile çevresini birbirine bağlıyor. Bu hatlarda sefer sayılarının arttırılması daha da avantajlı olacaktır. Özellikle havalimanında gece seferlerinin olması çok önemli. Geç saatlerde yolculuk yapanlar mağdur olmazlar. Çünkü otobüs seferleri 24.00'ten sonra çalışmıyor. O yüzden metro kolaylık olur.

Halkalı-Gayrettepe hattına vatandaştan tam not: 45 dakikalık yol 15 dakikaya düştü! 6

GURUR YAŞIYORUZ
Mehmet Cebe: Başakşehir'de oturuyorum, genelde Marmaray'ı kullanıyorum. Bu metronun da bu ağlara entegre edilmesi çok iyi oldu. Olimpiyat Köyü'ne ve havalimanına 45 dakikada giderken metroyla 15 dakikada gidebileceğim. Bu yol ve zaman açısından çok güzel bir şey. Bu hizmeti yapanlara ve düşünenlere, mühendislerimize emeklerinden dolayı bir İstanbullu olarak teşekkür ediyorum. Yerli ve milli teknolojimiz ile dünya standartlarına çıkmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.

Halkalı-Gayrettepe hattına vatandaştan tam not: 45 dakikalık yol 15 dakikaya düştü! 7

TRAFİĞİN YÜKÜNÜ AZALTACAK
Oğuz Keser: İstanbul Havalimanı'nı çok insan kullanıyor. Bu metro bağlantısı yolculuğa ve trafiğe çok ivme kazandırıyor. Emeği geçenlere binlerce teşekkür ediyoruz. Bu tip hizmetler çok değerli, laf değil icraat gösterilmesi halkın mutluluğunu artırıyor. Çok önemli bir hizmet.

Halkalı-Gayrettepe hattına vatandaştan tam not: 45 dakikalık yol 15 dakikaya düştü! 8

GÖRMEK İÇİN MALTEPE'DEN GELDİM
Ant Yurtsever: Maltepe'de yaşıyorum. Sırf bu hizmeti görmek için geldim. Yerli metroyla 120 kilometre hıza ulaşmak çok gurur verici bir olay. İstanbul Havalimanı'na gidip gelmek daha kolay hale geldi.

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