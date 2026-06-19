Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! 5 şüpheli tutuklandı

İzmir’in Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P’nin de bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise mahkemece serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 8 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden S.Y. sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilisi R.Ö. ve şirket çalışanı M.C.H. ise adliyeye sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden; Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Danışmanı kamu görevlisi Özlem Akyılmaz, inşaat firması yetkililerinden Sönmez Budak ve Rıdvan Korkmaz Budak ile şirket yetkilisi Rıdvan Öğmen tutuklandı. İnşaat işçisi Mithat Can H., mahkemece serbest bırakılırken, tutuklu bulunan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ise adli kontrolle salıverildi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün rüşvet suçundan yürüttüğü çalışmalarda detaylar ortaya çıktı. İnşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları/verdikleri, soruşturma başlangıcında müştekiyi şikayetinden vazgeçirmeye çalıştıkları, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce belediye başkan adayları ve birinci derece yakınlarınca sistemli şekilde 28'inci Dönem Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya ⁠para gönderdikleri öne sürüldü. Şüphelilere yönelik geçen çarşamba günü operasyon gerçekleştirildiği ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelilerden 1'inin gözaltındayken sağlık sebeplerinden dolayı serbest bırakıldığı belirtildi.

NE OLDU?

Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturmada, 17 Haziran'da aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P'nin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerle bağlantısı olduğu öne sürülen Güzelbahçe'nin daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de dün yakalanmıştı.