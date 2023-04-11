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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Temizlik personeli, güvenlik görevlisi! İsim listesi sorgulama
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi...Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup başvurular Mart ayında tamamlandı.İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ardından, kura çekim tarihleri adaylar tarafından merak konusu oldu.Sağlık Bakanlığı işçi alımı kapsamında; temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi kadrolara alım yapacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından isim listesi açıklanacak.Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 11.04.2023 13:21Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 13:21