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Haberler Galeri SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Temizlik personeli, güvenlik görevlisi! İsim listesi sorgulama

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Temizlik personeli, güvenlik görevlisi! İsim listesi sorgulama

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi...Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup başvurular Mart ayında tamamlandı.İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ardından, kura çekim tarihleri adaylar tarafından merak konusu oldu.Sağlık Bakanlığı işçi alımı kapsamında; temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi kadrolara alım yapacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından isim listesi açıklanacak.Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 11.04.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 13:21
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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Temizlik personeli, güvenlik görevlisi! İsim listesi sorgulama

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi belli oldu! İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Çeşitli kadro ve branşlarda istihdam edilecek işçi alımı kura çekim tarihleri gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, "2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi duyuruldu mu?

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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Temizlik personeli, güvenlik görevlisi! İsim listesi sorgulama

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'na yapılacak alımlarla ilgili bilgi veren Fahrettin Koca; kura tarihini şu sözlerle duyurdu: "Deprem bölgesinde olan 10 il için 3.358 Hemşire, 1.027 Ebe, 400 Sağlık Lisansiyeri, 507 Sağlık Teknisyeni ve 3.767 Sağlık Teknikeri olmak üzere 9.059 Sözleşmeli Sağlık Personeli ve 2.832 sürekli İşçi, toplamda 11.891 personel istihdam edilecektir. İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca Noter huzurunda yapılacaktır."

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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Temizlik personeli, güvenlik görevlisi! İsim listesi sorgulama

Bakan Koca, yaptığı açıklamada 2. etap Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacağını kaydetmişti.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile paylaşıldı. Tercih kılavuzu da ÖSYM'ye gönderildi.

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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Temizlik personeli, güvenlik görevlisi! İsim listesi sorgulama

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Temizlik personeli, güvenlik görevlisi! İsim listesi sorgulama

İlan doğrultusunda adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.