SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI 2023 | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Temizlik personeli, güvenlik görevlisi! İsim listesi sorgulama

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi belli oldu! İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Çeşitli kadro ve branşlarda istihdam edilecek işçi alımı kura çekim tarihleri gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, "2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi duyuruldu mu?