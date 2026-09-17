Türkiye'nin konuştuğu Rojin Kabaiş soruşturmasında 4 kritik şüphe! Güvenlik görevlisi ve "hocam" detayı

Van Gölü sahilinde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak 4 kritik şüphe ortaya çıktı. Ailenin avukatı hazırladığı bilirkişi raporunda, Rojin'in kaybolmadan önce "Hocam" diye seslendiği kişinin Mehmet Çelik ile yazıştığı ve telefonunun aynı bazdan sinyal verdiği tespit edilirken, dosyadaki bir diğer önemli detay ise Rojin'in oda arkadaşının çelişkili ifadeleri oldu. Ayrıca Rojin'in telefonunun bulunduğu bölgedeki özel güvenlik görevlisine de raporda dikkat çekildi.

Van Gölü sahilinde ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ve kritik gelişmeler yaşandı. ROJİN KABAİŞ SORUŞTURMASINDA YENİ RAPOR! 4 KRİTİK ŞÜPHE MERCEK ALTINDA 4 KRİTİK ŞÜPHE

Dosyanın seyrini etkileyebilecek bir rapor hazırlayan ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, bilirkişi raporunda yer alan 4 önemli şüpheye dikkat çekti.



KAYBOLMADAN ÖNCEKİ SON TEMAS: MEHMET ÇELİK

Raporda, Rojin Kabaiş kaybolmadan önce "Hocam" diye seslendiği kişinin Mehmet Çelik ile yazıştığı, telefonunun Rojin'le aynı bazdan sinyal verdiği tespit edildi. Ancak yazıştığı Mehmet Çelik'in kim olduğu henüz netleşmedi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ DETAYI

Rojin'in telefonunun bulunduğu bölgedeki özel güvenlik görevlisine de raporda dikkat çekildi. Görevlinin telefon bulunmadan 10 dakika önce bölgedeki çalılıkta 48 saniye kaldığı kamera kayıtlarına yansıdı. Dosyada güvenlik görevlisinin hareketlerinin aydınlığa kavuşturulması istendi.

ŞÜPHELİ ARAÇ VE ETS KAYITLARI

Rojin'in kaybolduğu akşam Bardakçı köyünde şüpheli hareketlilik tespit edildi. İki erkek ve bir kadının ağır bir cismi eve taşıdığı, ertesi gün araçla götürüldüğü görüldü. Görüntülerin ve kişilerin ETS kayıtlarının incelenmesi istendi.

