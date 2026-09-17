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Türkiye'nin konuştuğu Rojin Kabaiş soruşturmasında 4 kritik şüphe! Güvenlik görevlisi ve "hocam" detayı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Van Gölü sahilinde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak 4 kritik şüphe ortaya çıktı. Ailenin avukatı hazırladığı bilirkişi raporunda, Rojin'in kaybolmadan önce "Hocam" diye seslendiği kişinin Mehmet Çelik ile yazıştığı ve telefonunun aynı bazdan sinyal verdiği tespit edilirken, dosyadaki bir diğer önemli detay ise Rojin'in oda arkadaşının çelişkili ifadeleri oldu. Ayrıca Rojin'in telefonunun bulunduğu bölgedeki özel güvenlik görevlisine de raporda dikkat çekildi.

Türkiye'nin konuştuğu Rojin Kabaiş soruşturmasında 4 kritik şüphe! Güvenlik görevlisi ve "hocam" detayı 1

Van Gölü sahilinde ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ve kritik gelişmeler yaşandı.

ROJİN KABAİŞ SORUŞTURMASINDA YENİ RAPOR! 4 KRİTİK ŞÜPHE MERCEK ALTINDA

4 KRİTİK ŞÜPHE
Dosyanın seyrini etkileyebilecek bir rapor hazırlayan ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, bilirkişi raporunda yer alan 4 önemli şüpheye dikkat çekti.

Türkiye'nin konuştuğu Rojin Kabaiş soruşturmasında 4 kritik şüphe! Güvenlik görevlisi ve "hocam" detayı 2


KAYBOLMADAN ÖNCEKİ SON TEMAS: MEHMET ÇELİK
Raporda, Rojin Kabaiş kaybolmadan önce "Hocam" diye seslendiği kişinin Mehmet Çelik ile yazıştığı, telefonunun Rojin'le aynı bazdan sinyal verdiği tespit edildi. Ancak yazıştığı Mehmet Çelik'in kim olduğu henüz netleşmedi.

Türkiye'nin konuştuğu Rojin Kabaiş soruşturmasında 4 kritik şüphe! Güvenlik görevlisi ve "hocam" detayı 3

GÜVENLİK GÖREVLİSİ DETAYI
Rojin'in telefonunun bulunduğu bölgedeki özel güvenlik görevlisine de raporda dikkat çekildi. Görevlinin telefon bulunmadan 10 dakika önce bölgedeki çalılıkta 48 saniye kaldığı kamera kayıtlarına yansıdı. Dosyada güvenlik görevlisinin hareketlerinin aydınlığa kavuşturulması istendi.

Türkiye'nin konuştuğu Rojin Kabaiş soruşturmasında 4 kritik şüphe! Güvenlik görevlisi ve "hocam" detayı 4

ŞÜPHELİ ARAÇ VE ETS KAYITLARI
Rojin'in kaybolduğu akşam Bardakçı köyünde şüpheli hareketlilik tespit edildi. İki erkek ve bir kadının ağır bir cismi eve taşıdığı, ertesi gün araçla götürüldüğü görüldü. Görüntülerin ve kişilerin ETS kayıtlarının incelenmesi istendi.


Türkiye'nin konuştuğu Rojin Kabaiş soruşturmasında 4 kritik şüphe! Güvenlik görevlisi ve "hocam" detayı 5

ODA ARKADAŞININ ÇELİŞKİLİ İFADELERİ
Rapordaki bir diğer önemli nokta ise Rojin'in oda arkadaşının çelişkili ifadesi oldu. Saat 22.30 sıralarında yurttaki odasında olduğunu söyleyen genç kızın ifadesini baz, GPS ve turnike kayıtları yalanlıyor.


Türkiye'nin konuştuğu Rojin Kabaiş soruşturmasında 4 kritik şüphe! Güvenlik görevlisi ve "hocam" detayı 6

NE OLMUŞTU?
Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

Türkiye'nin konuştuğu Rojin Kabaiş soruşturmasında 4 kritik şüphe! Güvenlik görevlisi ve "hocam" detayı 7
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