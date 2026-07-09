Rojin Kabaiş soruşturmasında "15 dakikalık görüntü" iddiası: Son 3 gün yeniden mercek altında

"15 DAKİKALIK GÖRÜNTÜ EKSİK" İDDİASI

Kabaiş, Rojin'in bir güvenlik kamerasından diğerine geçtiği sırada yaklaşık 15 dakikalık görüntü boşluğu bulunduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Rojin bir güvenlik kamerasından diğer güvenlik kamerasına geçtiği sırada 15 dakikalık bir zaman farkı var. O kısım silinmiş. Net bellidir ki bu olayda bir örtbas var. Bir de Rojin'in telefonunu bıraktığı yerde 360 derece dönen bir kamera var. O kameranın da o esnada bozuk olduğu söylendi. Kimse bunu gündeme getirmedi. Daha sonra kendi telefonumla bir video çektim ve kameranın döndüğünü gördüm. Bahsettiğim güvenlik kamerasının görüntüsü varsa bu olay tek kalemde çözülür."