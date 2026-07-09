Rojin Kabaiş soruşturmasında "15 dakikalık görüntü" iddiası: Son 3 gün yeniden mercek altında
Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne yönelik soruşturmada yeni bir süreç başladı. Dosyanın yeni avukatları tarafından incelemeye alındığını belirten Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, "Son 3 gün içinde Rojin'in hangi kameralara takıldığı ve nereye gittiğine ilişkin görüntüleri aldık. Avukat görüntüleri inceliyor. Rojin bir güvenlik kamerasından diğer güvenlik kamerasına geçtiği sırada 15 dakikalık bir zaman farkı var" dedi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabaiş'in cansız bedeni, 18 gün sonra 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu. Soruşturma kapsamındaki Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin 10 Ekim 2025 tarihli raporunda Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi.
Olay yeri ile Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi arasındaki nakil sürecinde cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı DNA taraması yapıldı. Bugüne kadar aralarında üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 413 kişiden DNA örneği alındı.
SON 3 GÜNÜN GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR
Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, dosyadaki son duruma dair açıklamalarda bulundu. Bir süre önce yeni avukatları Abdurrahman Karabulut ile Van'a gittiklerini belirten Kabaiş, şunları söyledi:
"Savcılıkla bir görüşme gerçekleştirdik. Son 3 gün içinde Rojin'in hangi kameralara takıldığı ve nereye gittiğine ilişkin görüntüleri aldık. Avukat görüntüleri inceliyor. Gereken ne varsa üzerinde duracağını söyledi. Beyaz arabadan bahsediliyor. O konunun üzerinde duracak. Daha önce yapılmayan bütün incelemeleri yeniden ele alacak."
"15 DAKİKALIK GÖRÜNTÜ EKSİK" İDDİASI
Kabaiş, Rojin'in bir güvenlik kamerasından diğerine geçtiği sırada yaklaşık 15 dakikalık görüntü boşluğu bulunduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:
"Rojin bir güvenlik kamerasından diğer güvenlik kamerasına geçtiği sırada 15 dakikalık bir zaman farkı var. O kısım silinmiş. Net bellidir ki bu olayda bir örtbas var. Bir de Rojin'in telefonunu bıraktığı yerde 360 derece dönen bir kamera var. O kameranın da o esnada bozuk olduğu söylendi. Kimse bunu gündeme getirmedi. Daha sonra kendi telefonumla bir video çektim ve kameranın döndüğünü gördüm. Bahsettiğim güvenlik kamerasının görüntüsü varsa bu olay tek kalemde çözülür."
DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI
Kabaiş, Selahattin Demirtaş ile yaptıkları görüşmenin Demirtaş'ın talebi üzerine gerçekleştiğini belirterek şunları kaydetti:
"Daha öncesinden bizimle görüşmek istediğini iletmişti. Yoğunluğumuz nedeniyle bizi yormak istemedi. Kendisiyle görüşmekten memnun ve mutlu olduk. Keyfi ve sağlığı gayet yerindeydi. Hem bize hem de kendisine moral verdi. Görüşmemiz 1 saat 45 dakika sürdü. Dosyayı yakından takip ettiklerini söyledi. Rojin'in dosyasının intihar değil, bir cinayet dosyası olduğunu ifade etti. Bu dosyanın aydınlatılacağını ve karanlıkta kalmayacağını söyledi. Ayrıca Adalet Bakanımızın çalışmaları iyi yürüttüğünden ve dosya üzerinde durduğundan bahsetti. Kendilerine 'Allah razı olsun, sağ olsun' dedim."