Rojin Kabaiş soruşturmasında şaşırtan DNA iddiası! Avukatı açıkladı: Başvuruda bulunduk

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra göl kenarında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dosyanın avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabaiş'e ait kıyafetler üzerinde bugüne kadar DNA incelemesi yapılmadığını belirterek, bu yönde resmi talepte bulunduklarını açıkladı.

Avukat Abdurrahman Karabulut, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, soruşturmanın ilk aşamasında zamanında araştırılmayan birçok hususun ilerleyen süreçte delillerin karartılmasına neden olduğunu ifade etti. Rojin Kabaiş'in kıyıya vuran bedeninin üzerindeki kıyafetlerde DNA incelemesi yapılmamasının kabul edilemez olduğunu belirten Karabulut, meslektaşlarının talebi üzerine Adli Tıp Kurumu'nun söz konusu incelemeyi gerçekleştirmediğini tespit ettiklerini söyledi.

Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, avukat Karabulut, adli emanette bulunan Rojin Kabaiş'e ait kıyafetler üzerinde DNA incelemesi yapılması için resmi başvuruda bulunduklarını kaydetti.

Avukat Karabulut, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için eksik olduğunu belirttiği adli incelemelerin gecikmeden tamamlanması gerektiğini ifade etti. Soruşturmaya ilişkin süreç devam ederken, DNA incelemesi talebiyle ilgili yetkili kurumlardan gelecek değerlendirme bekleniyor.

CENAZESİ 18 GÜN SONRA BULUNDU Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan markete gideceğini söyleyerek ayrıldı. Cansız bedeni 18 gün sonra Van Molla Kasım köyünde göl kenarında bulundu.