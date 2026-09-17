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Gıda fırsatçılarına operasyon vatandaşı sevindirdi: Devletimize güvenimiz tam

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan gıda manipülasyonu soruşturması kapsamında 41 tedarikçiye düzenlenen operasyon, pazar esnafı ve vatandaşlardan destek gördü. Vatandaşlar, sıkı denetimlerle sebze ve meyve fiyatlarının düşmesini beklerken, "Devletimize güvenimiz tam" mesajı verdi.

Gıda fırsatçılarına operasyon vatandaşı sevindirdi: Devletimize güvenimiz tam 1

Tarlada 5 ila 10 liradan satılan ürün, rafa gelene kadar fırsatçılar yüzünden katlanıyor.

Üreticiler kuruş hesabı yaparken tüketici de yüksek fiyattan şikayet ediyor.

Gıda fırsatçılarına operasyon vatandaşı sevindirdi: Devletimize güvenimiz tam 2

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan gıda manipülasyonu soruşturması kapsamında 41 tedarikçiye düzenlenen operasyon, vatandaş ve pazar esnafında memnuniyet oluşturdu.

Sabah'ta yer alan habere göre, sahte faturalarla meyve ve sebze piyasasında manipülasyona yol açarak fiyatları etkilediği belirtilen fırsatçılara yönelik operasyonu destekleyen vatandaşlar, denetimlerin artırılmasını ve fiyatların düşmesini bekliyor.

Gıda fırsatçılarına operasyon vatandaşı sevindirdi: Devletimize güvenimiz tam 3

"YAZIK, GÜNAH"
Pazar alışverişi yapan Yaşar Başkurt, sebze ve meyve fiyatlarındaki farklılıklara tepki göstererek operasyonların ardından fiyatların düşmesini beklediğini söyledi. Başkurt, "Yazık, günah. Alan var, alamayan var. İnsanda merhamet olması lazım. Merhameti olmayanda iman olmaz. İnsanlar muzdarip oluyor. Bir sebze orada başka fiyata, burada başka fiyata satılıyor. İnşallah fiyatlar düşer. Düşeceğine inancımız var." ifadelerini kullandı.

Gıda fırsatçılarına operasyon vatandaşı sevindirdi: Devletimize güvenimiz tam 4

"SIKI DENETİM YAPILIYOR"
Pazar alışverişi yapan Bekir Kaya, sebze ve meyve fiyatlarının düşmesinin vatandaşın bütçesini rahatlatacağını belirtti. Kaya, "Fiyatların düşmesi çok iyi olur. Adamın 4 çocuğu var, 3 kilo meyve alacak, 500-600 lira ödemek zorunda kalıyor. Son operasyonlara güvenim tam. İnşallah fiyatlar düşer de bizim de cebimiz rahatlar." ifadelerini kullandı.

Gıda fırsatçılarına operasyon vatandaşı sevindirdi: Devletimize güvenimiz tam 5

"FİYATLAR BELİMİZİ BÜKTÜ"
Pazar alışverişi yapan Fatma Akgül, pazarlarda ve marketlerdeki fiyatların vatandaşın bütçesini zorladığını belirtti. Akgül, "Pazarlarda ve marketlerde fiyatlar belimizi büktü. Eğer sebze-meyve fiyatları düşerse bir yerine iki, iki yerine üç kilo alırız. Pazar alışverişini yine iyi kötü yapıyoruz ama asıl marketler belimizi büküyor. Hem pazarlar hem de marketler sık sık denetlenmeye başladı. 2 tane şey alıyoruz, 400-500 lira tutuyor." ifadelerini kullandı.

Gıda fırsatçılarına operasyon vatandaşı sevindirdi: Devletimize güvenimiz tam 6

"ÇÜRÜK ELMALAR AYIKLANIRSA BİZİM CEBİMİZ RAHATLAR"
Vatandaşlardan Emrullah Tosun ise "Pazara girdim, alışveriş yapacaktım fiyatlara baktım sonra geri çıktım. Aslında çok zor bir iş ama devlet bunu çözer. Fiyatları düşürür. Çok iyi bir iş yaptılar. Fiyatlar nerede ucuzsa millet oraya koşuyor. Eğer pazarlarda fiyatlar düşerse milletin cebi rahatlar. Çürük elmalar ayıklanırsa bizim cebimiz rahatlar." dedi.

Gıda fırsatçılarına operasyon vatandaşı sevindirdi: Devletimize güvenimiz tam 7

"ÜRÜN BİZE GELENE KADAR 4-5 DEFA EL DEĞİŞTİRİYOR"
Konuya ilişkin konuşan pazar esnafı Sedat Özvarış "Biz pazarcılar ile üreticiler arasında komisyoncular ve aracılar var. Onların ortadan kaldırılması lazım. Ürün bize gelene kadar 4-5 defa el değiştiriyor. Bizim belimizi kıran bunlar. Bunların denetlemesi lazım. İnşallah bu operasyonla temizlik sağlanmış olur." şeklinde konuştu.

Gıda fırsatçılarına operasyon vatandaşı sevindirdi: Devletimize güvenimiz tam 8

"BUNLARIN ORTAYA ÇIKARILMASI GEREK"
İsmini vermek istemeyen pazar esnafı da "Üretici ürünü 5 ila 10 liraya satıyor. Ben bu ürünleri 30 ila 35 liraya alıyorum. Ama arada bu parayı kim kazanıyor? Devletin aradaki aracıları denetlemesi ve ortadan kaldırması gerekiyor. Bunların ortaya çıkarılması gerek." dedi.

Gıda fırsatçılarına operasyon vatandaşı sevindirdi: Devletimize güvenimiz tam 9

CEZALAR YOLDA: FİİL BAŞINA 222 BİN TL KESİLECEK

Raporlarda adli işlem uygulanan mükellefler için uygulanacak ceza tutarları tek tek belirlendi. Toptancı haline bildirilmeyen mallar için 44 bin, aldatıcı değişiklik yapanlara 111 bin, piyasada darlık yaratarak fiyatları etkileyenlere ise fiil başına 222 bin TL ceza kesilecek.

Gıda fırsatçılarına operasyon vatandaşı sevindirdi: Devletimize güvenimiz tam 10

HAPİS CEZASI İSTEMLİ ADLİ SÜREÇLER DE YÜRÜTÜLEBİLECEK
Öte yandan tekrarlarda katlanarak uygulanacak bu idari para cezalarının yanı sıra hapis cezası istemli adli süreçler de yürütülebilecek.

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