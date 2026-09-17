Gıda fırsatçılarına operasyon vatandaşı sevindirdi: Devletimize güvenimiz tam
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan gıda manipülasyonu soruşturması kapsamında 41 tedarikçiye düzenlenen operasyon, pazar esnafı ve vatandaşlardan destek gördü. Vatandaşlar, sıkı denetimlerle sebze ve meyve fiyatlarının düşmesini beklerken, "Devletimize güvenimiz tam" mesajı verdi.
Tarlada 5 ila 10 liradan satılan ürün, rafa gelene kadar fırsatçılar yüzünden katlanıyor.
Üreticiler kuruş hesabı yaparken tüketici de yüksek fiyattan şikayet ediyor.
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan gıda manipülasyonu soruşturması kapsamında 41 tedarikçiye düzenlenen operasyon, vatandaş ve pazar esnafında memnuniyet oluşturdu.
Sabah'ta yer alan habere göre, sahte faturalarla meyve ve sebze piyasasında manipülasyona yol açarak fiyatları etkilediği belirtilen fırsatçılara yönelik operasyonu destekleyen vatandaşlar, denetimlerin artırılmasını ve fiyatların düşmesini bekliyor.
"YAZIK, GÜNAH"
Pazar alışverişi yapan Yaşar Başkurt, sebze ve meyve fiyatlarındaki farklılıklara tepki göstererek operasyonların ardından fiyatların düşmesini beklediğini söyledi. Başkurt, "Yazık, günah. Alan var, alamayan var. İnsanda merhamet olması lazım. Merhameti olmayanda iman olmaz. İnsanlar muzdarip oluyor. Bir sebze orada başka fiyata, burada başka fiyata satılıyor. İnşallah fiyatlar düşer. Düşeceğine inancımız var." ifadelerini kullandı.
"SIKI DENETİM YAPILIYOR"
Pazar alışverişi yapan Bekir Kaya, sebze ve meyve fiyatlarının düşmesinin vatandaşın bütçesini rahatlatacağını belirtti. Kaya, "Fiyatların düşmesi çok iyi olur. Adamın 4 çocuğu var, 3 kilo meyve alacak, 500-600 lira ödemek zorunda kalıyor. Son operasyonlara güvenim tam. İnşallah fiyatlar düşer de bizim de cebimiz rahatlar." ifadelerini kullandı.
"FİYATLAR BELİMİZİ BÜKTÜ"
Pazar alışverişi yapan Fatma Akgül, pazarlarda ve marketlerdeki fiyatların vatandaşın bütçesini zorladığını belirtti. Akgül, "Pazarlarda ve marketlerde fiyatlar belimizi büktü. Eğer sebze-meyve fiyatları düşerse bir yerine iki, iki yerine üç kilo alırız. Pazar alışverişini yine iyi kötü yapıyoruz ama asıl marketler belimizi büküyor. Hem pazarlar hem de marketler sık sık denetlenmeye başladı. 2 tane şey alıyoruz, 400-500 lira tutuyor." ifadelerini kullandı.