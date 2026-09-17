"ÇÜRÜK ELMALAR AYIKLANIRSA BİZİM CEBİMİZ RAHATLAR"

Vatandaşlardan Emrullah Tosun ise "Pazara girdim, alışveriş yapacaktım fiyatlara baktım sonra geri çıktım. Aslında çok zor bir iş ama devlet bunu çözer. Fiyatları düşürür. Çok iyi bir iş yaptılar. Fiyatlar nerede ucuzsa millet oraya koşuyor. Eğer pazarlarda fiyatlar düşerse milletin cebi rahatlar. Çürük elmalar ayıklanırsa bizim cebimiz rahatlar." dedi.

"ÜRÜN BİZE GELENE KADAR 4-5 DEFA EL DEĞİŞTİRİYOR"

Konuya ilişkin konuşan pazar esnafı Sedat Özvarış "Biz pazarcılar ile üreticiler arasında komisyoncular ve aracılar var. Onların ortadan kaldırılması lazım. Ürün bize gelene kadar 4-5 defa el değiştiriyor. Bizim belimizi kıran bunlar. Bunların denetlemesi lazım. İnşallah bu operasyonla temizlik sağlanmış olur." şeklinde konuştu.

"BUNLARIN ORTAYA ÇIKARILMASI GEREK"

İsmini vermek istemeyen pazar esnafı da "Üretici ürünü 5 ila 10 liraya satıyor. Ben bu ürünleri 30 ila 35 liraya alıyorum. Ama arada bu parayı kim kazanıyor? Devletin aradaki aracıları denetlemesi ve ortadan kaldırması gerekiyor. Bunların ortaya çıkarılması gerek." dedi.

CEZALAR YOLDA: FİİL BAŞINA 222 BİN TL KESİLECEK Raporlarda adli işlem uygulanan mükellefler için uygulanacak ceza tutarları tek tek belirlendi. Toptancı haline bildirilmeyen mallar için 44 bin, aldatıcı değişiklik yapanlara 111 bin, piyasada darlık yaratarak fiyatları etkileyenlere ise fiil başına 222 bin TL ceza kesilecek.

