FETÖ'den Özgür Özel'e parlatma: Enis Uludemir’in ifadesi yeniden gündemde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ çıkışı siyaset gündeminde bomba etkisi yaratırken, geçmiş yıllara ait ifade tutanağı, dijital veri ve ByLock yazışması yeniden gündeme gelmeye başladı. FETÖ itirafçısı Enis Uludemir'in 2016 yılında savcılığa verdiği ifade tutanağında Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandığını söyledi. Uludemir, "Örgüt içerisinde bu desteklenme 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi." dedi.