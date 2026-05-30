CHP’de ipler koptu! "Özgür Özel kendi iradesiyle hareket etmiyor"
Sabah’a konuşan eski CHP kurmayı Mehmet Sevigen, parti içi krizi açık etti. Özel'in alternatif bayramlaşma planına sert çıkan Sevigen, "Vefa borcunu unuttu, büyük bir yanlışın içinde. Özgür Bey’in arkasında başka bir irade var" diyerek vesayet iddiasını ortaya attı.
Tarihi bir güne uyanan CHP'de bugün bir kez daha kılıçlar çekilecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu saat 14.00'te genel merkezde geniş kapsamlı bir bayramlaşma programı düzenleyerek kalabalığa hitap edecek.
Manisa Milletvekili Özgür Özel ise aynı saatte Ankara İl Başkanlığı'nda benzer bir tören yapacak. Genel Başkanlık makamına adeta meydan okurcasına böyle bir karar alan Özel'e bir tepki de eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den geldi.
ÖZEL BÜYÜK YANLIŞ YAPTI
SABAH'a konuşan Sevigen, kendisinin de bugün genel merkezde olacağını belirterek "Özgür Bey bu alternatif bayramlaşma programı ile çok büyük bir yanlış yaptı. CHP'de bu görüntüleri ortaya çıkarmanın kimseye bir kazancı olmaz. En başta da kendisine hiçbir yararı olmaz.