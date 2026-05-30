CHP’de ipler koptu! "Özgür Özel kendi iradesiyle hareket etmiyor"

Tüm örgüte sesleniyorum. Genel merkezin çağrısına uyun, parti binasına gelin. Bir partide genel başkanın çağrısı varsa herkesin görevi buna uymaktır. Özgür Özel tüm siyasi geçmişini Kemal Bey'e borçlu. Önce parti içerisindeki vefa duygusunu korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in vesayet altında hareket ettiğini belirten Sevigen, "Vesayet altında parti yönetilmez. Özgür Bey'in parti için değil, maalesef arkadaşları için mücadele ettiğini düşünüyorum. Vesayet altında hareket ettiğini görüyorum. CHP'de bu şekilde bir görüntüyü ortaya çıkarmaya kimsenin hakkı yok, bunu kabul etmeyiz.

Partiyi ayrıştıran, bölen, nefret dili saçan hiçbir yaklaşıma kucak açamayız" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun bugün ne yönde açıklamalar yapacağına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Sevigen, "Toplum bu butlanın neden çıktığını hala tam anlamıyla göremiyor.

Bir türlü anlamak istemeyen bir kesim var. Kemal Bey'in bugünkü konuşmasında bu davanın bilinmeyenlerini açıklamasını bekliyorum. Aldığım izlenim bu yönde. Çok önemli mesajları olacaktır. Milletvekillerinin genel merkeze sokulmamasına ilişkin yine önemli demeçleri olacaktır.