CHP’de ipler koptu! "Özgür Özel kendi iradesiyle hareket etmiyor"

Sabah’a konuşan eski CHP kurmayı Mehmet Sevigen, parti içi krizi açık etti. Özel'in alternatif bayramlaşma planına sert çıkan Sevigen, "Vefa borcunu unuttu, büyük bir yanlışın içinde. Özgür Bey’in arkasında başka bir irade var" diyerek vesayet iddiasını ortaya attı.

Tarihi bir güne uyanan CHP'de bugün bir kez daha kılıçlar çekilecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu saat 14.00'te genel merkezde geniş kapsamlı bir bayramlaşma programı düzenleyerek kalabalığa hitap edecek.

Manisa Milletvekili Özgür Özel ise aynı saatte Ankara İl Başkanlığı'nda benzer bir tören yapacak. Genel Başkanlık makamına adeta meydan okurcasına böyle bir karar alan Özel'e bir tepki de eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den geldi.

ÖZEL BÜYÜK YANLIŞ YAPTI

SABAH'a konuşan Sevigen, kendisinin de bugün genel merkezde olacağını belirterek "Özgür Bey bu alternatif bayramlaşma programı ile çok büyük bir yanlış yaptı. CHP'de bu görüntüleri ortaya çıkarmanın kimseye bir kazancı olmaz. En başta da kendisine hiçbir yararı olmaz.

Tüm örgüte sesleniyorum. Genel merkezin çağrısına uyun, parti binasına gelin. Bir partide genel başkanın çağrısı varsa herkesin görevi buna uymaktır. Özgür Özel tüm siyasi geçmişini Kemal Bey'e borçlu. Önce parti içerisindeki vefa duygusunu korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in vesayet altında hareket ettiğini belirten Sevigen, "Vesayet altında parti yönetilmez. Özgür Bey'in parti için değil, maalesef arkadaşları için mücadele ettiğini düşünüyorum. Vesayet altında hareket ettiğini görüyorum. CHP'de bu şekilde bir görüntüyü ortaya çıkarmaya kimsenin hakkı yok, bunu kabul etmeyiz.

Partiyi ayrıştıran, bölen, nefret dili saçan hiçbir yaklaşıma kucak açamayız" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun bugün ne yönde açıklamalar yapacağına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Sevigen, "Toplum bu butlanın neden çıktığını hala tam anlamıyla göremiyor.

Bir türlü anlamak istemeyen bir kesim var. Kemal Bey'in bugünkü konuşmasında bu davanın bilinmeyenlerini açıklamasını bekliyorum. Aldığım izlenim bu yönde. Çok önemli mesajları olacaktır. Milletvekillerinin genel merkeze sokulmamasına ilişkin yine önemli demeçleri olacaktır.

Yolsuzluk iddiaları ve ahlaki sorunlara ilişkin çarpıcı ifadeleri mutlaka olacaktır. Birlik-beraberlik vurgusunu da ön plana çıkaracaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SONU HÜSRAN OLUR

Özel ile destekçilerinin "yeni parti" kuracağına ilişkin iddialara da değinen Sevigen, "CHP'den kopan birçok siyasetçi bugüne kadar kendi partilerini kurdular. Kendi yollarını çizmeye çalıştılar. Bu durumları ve sonuçlarını daha önce zaten gördük.

CHP'den ayrılanların sonu hüsran olur. Bunu net söylüyorum. Eğer Özgür Bey ve ekibi çarpışarak geri çekilmek ve yeni parti kurmak istiyorlarsa bana göre bir başka yanlışın içine daha düşüyorlar" yorumunu yaptı.

