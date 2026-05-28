CHP bayramlaşmasında "Kılıçdaroğlu" krizi! "Özel'e destek açıklaması yapmadın" tartışması gerginliğe neden oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
CHP Karabük İl Başkanlığı’ndaki bayramlaşma programında parti içindeki “Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu” tartışmaları gündeme damga vurdu. Bazı partililerin, Milletvekili Cevdet Akay’dan Özgür Özel’e destek verdiğine dair açıklama beklemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabük İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında, parti içindeki "Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu" tartışmaları nedeniyle gerginlik yaşandı.

CHP BAYRAMLAŞMASINDA "ÖZEL-KILIÇDAROĞLU" GERGİNLİĞİ!

CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa partililer katıldı.

BAYRAMLAŞMA GERGİN ANLAR

Son günlerde CHP'de yaşanan gelişmeler ve kurultay tartışmaları da programın gündem başlıkları arasında yer aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Yaşar, partide birlik ve beraberlik açısından herhangi bir sorun olmadığını belirterek CHP örgütünün Karabük'te ortak hareket ettiğini söyledi.

"ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK AÇIKLAMASI YAPMADIN" TARTIŞMASI

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, partisinin İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen bayramlaşma programında partililerle bir araya geldi. Program sırasında bazı partililerin, CHP'de yaşanan son süreçle ilgili milletvekilinden açıklama beklediklerini söyledi.

Safranbolu'daki bayramlaşma programında da bazı partililerin, Akay'ın Özgür Özel'e destek verdiğine yönelik açık bir açıklamada bulunmamasına tepki gösterdiği belirtildi. Tepkiler üzerine partililer ile milletvekili arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Kendisine yönelik eleştiriler üzerine konuşan Akay, her iki genel başkan döneminde de görev yaptığını belirterek kurumsal kimliğe vurgu yaptı.

Akay, "Her iki genel başkanlıkla da çalıştım. Her iki genel başkanlıkla da çalışırken bütün gücümle çalıştım, kurumsal kimliğe riayet ederek çalıştım. Bu süreci istemeyen, bu olayla karşılaşmak istemeyen vekillerden biriyim ben. Bu 3 yıllık süreç içerisinde karşılaşmadığımız konu kalmadı. Partinin içerisine bir sürü müdahaleler olmaya çalıştı" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN ÖZEL'E DESTEK

Bayramlaşma programında konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise, Özgür Özel'in ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

