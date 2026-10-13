Medyayı tehdit eden, İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet ağını görmezden gelen, Türkiye'yi Batı'ya şikayet edip sokak eylemleri örgütlemeye kalkışan Özel, bu kez de fon soruşturması üzerinden yeni bir algı operasyonuna girişti.

KÜRSÜDEN İFTİRA TALİMATI: "ORTAYA ATIN, DOĞRU MU YANLIŞ MI ONLAR SÖYLESİN!" Grup toplantısında partisinin vekillerinin ortaya attığı fon yalanlarına arka çıkan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum, eline bilgi gelen, bilgisi olan bu bilgiyi ortaya koyacak, kaya gibi arkanızdayız. Koyacaksınız ortaya, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle Özel, elinde hiçbir hukuki delil ve belge bulunmayan vekillerine 'çamur atın, izi kalsın' talimatı vererek Türk siyasi tarihinde benzeri görülmemiş bir iftira çağrısına imza attı.

GÜNLERDİR REKLAMINI YAPTIĞI LİSTEDEN 'ÇARK' ETTİ!

Daha önce kamuoyu önünde iddialı çıkışlar yaparak "O listeyi açıklayacağız" diyerek algı oluşturmaya çalışan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, iddialarını ispatlayamayınca kürsüden geri adım attı. Geri vites yapan Özel, "Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa, o listeyi kendileri açıklasınlar görelim" sözleriyle çark ettiğini itiraf etti.

BAKANLARI HEDEF ALAN YALAN BALONU PATLADI

Hatırlanacağı üzere Yeni Partili Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır gibi isimlerin fon soruşturması üzerinden servis ettiği sahte bilgi ve belgeler tek tek çöktü. İftiraların hedefi olan AK Partili Bakanlar Mahinur Özdemir Göktaş ve Ömer Bolat, iddiaların tamamen gerçek dışı ve ahlaksız birer iftira olduğunu net bir dille belirterek sorumlular hakkında derhal hukuki süreç başlatacaklarını bildirdi. Yalanları ellerinde patlayan Özel ve ekibinin giriştiği karalama kampanyası ise yargı duvarına tosladı.