Özgür Özel'den vekillerine 'iftiraya devam edin' talimatı: Fon yalanlarına sahip çıktı, 'liste'den çark etti!
Fon soruşturması kararlılıkla sürdürülürken devlet, yatırımcıların mağduriyetini giderecek ara ödeme planını devreye aldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise grup toplantısında akılalmaz bir provokasyona imza attı. Kabine üyelerine yönelik mesnetsiz iftiraları tek tek çöken Özel, partisinin grup toplantısında kürsüden vekillerine açık açık 'yalan üretmeye devam edin' çağrısında bulundu. Günlerdir siyasi şov malzemesi yaptığı 'o listeyi açıklayacağız' vaadinden de geri vites yapan Özel'in algı operasyonu elinde patladı.
Devletin ilgili kurumları fon soruşturmasını titizlikle yürütüp mağduriyetleri önleyecek adımları peş peşe atarken, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmayları süreci manipüle etmeye çalıştı.
Medyayı tehdit eden, İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet ağını görmezden gelen, Türkiye'yi Batı'ya şikayet edip sokak eylemleri örgütlemeye kalkışan Özel, bu kez de fon soruşturması üzerinden yeni bir algı operasyonuna girişti.
KÜRSÜDEN İFTİRA TALİMATI: "ORTAYA ATIN, DOĞRU MU YANLIŞ MI ONLAR SÖYLESİN!"
Grup toplantısında partisinin vekillerinin ortaya attığı fon yalanlarına arka çıkan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum, eline bilgi gelen, bilgisi olan bu bilgiyi ortaya koyacak, kaya gibi arkanızdayız. Koyacaksınız ortaya, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle Özel, elinde hiçbir hukuki delil ve belge bulunmayan vekillerine 'çamur atın, izi kalsın' talimatı vererek Türk siyasi tarihinde benzeri görülmemiş bir iftira çağrısına imza attı.
GÜNLERDİR REKLAMINI YAPTIĞI LİSTEDEN 'ÇARK' ETTİ!
Daha önce kamuoyu önünde iddialı çıkışlar yaparak "O listeyi açıklayacağız" diyerek algı oluşturmaya çalışan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, iddialarını ispatlayamayınca kürsüden geri adım attı. Geri vites yapan Özel, "Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa, o listeyi kendileri açıklasınlar görelim" sözleriyle çark ettiğini itiraf etti.
BAKANLARI HEDEF ALAN YALAN BALONU PATLADI
Hatırlanacağı üzere Yeni Partili Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır gibi isimlerin fon soruşturması üzerinden servis ettiği sahte bilgi ve belgeler tek tek çöktü. İftiraların hedefi olan AK Partili Bakanlar Mahinur Özdemir Göktaş ve Ömer Bolat, iddiaların tamamen gerçek dışı ve ahlaksız birer iftira olduğunu net bir dille belirterek sorumlular hakkında derhal hukuki süreç başlatacaklarını bildirdi. Yalanları ellerinde patlayan Özel ve ekibinin giriştiği karalama kampanyası ise yargı duvarına tosladı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN HAKARET
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerde bizzat kendi imzasıyla aday gösterdiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı hedef alarak çaresizliğini gözler önüne serdi. Tugay'ın AK Parti'ye geçmesini hazmedemeyen Özel, akılalmaz hakaretlerde bulundu.
"NAMUSSUZ" SKANDALI
Özgür Özel, "Cemil Tugay aday olurken eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı, bu kafa kırılsaydı, bugünü görmeseydi de o namussuzu aday yapmasaydı" şeklinde skandal ifadelere yer verdi.