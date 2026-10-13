Antalya'nın Serik ilçesinde 13 aylık Gökçe Kaya'nın ölümü, ailesini hüzne boğdu. Diş çıkarma döneminde yüksek ateş şikayetiyle Serik Devlet Hastanesine götürülen bebek, uygulanan tedavinin ardından evine gönderildi. Gece yeniden ateşlenen Gökçe, sabah saatlerinde bakıcısının vücudunda morluklar fark etmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Kalbinin durduğu belirlenen bebek, yaklaşık 2,5 saat süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölümü kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçen Gökçe bebeğin ailesi, yanlış ilaç uygulandığını ve hastanede ihmal yaşandığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Annesi tarafından ateş düşürücü verilen ve ateşini düşürmek için müdahale edilen Gökçe, sabah saatlerinde bakıcısına bırakıldı. Ailenin evden ayrılmasından yaklaşık 10 dakika sonra bebeğin vücudunda morluklar oluştuğunu fark eden bakıcı, durumu anne ve babaya bildirdi.

Olay, Serik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre diş çıkarma nedeniyle ateşlendiği belirtilen Gökçe bebek, ailesi tarafından Serik Devlet Hastanesine götürüldü. Buradaki muayene ve tedavisinin ardından evine gönderilen bebeğin gece saatlerinde ateşi yeniden yükseldi.

Aile, bebeğe verilen ilacın içeriği konusunda yeterince bilgilendirilmediklerini ve müşahede alanında yer olmadığı gerekçesiyle hastane bahçesinde bekletildiklerini iddia etti.

Çocuklarının daha önce herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmadığını belirten anne Duygu Nur Kaya ile baba Murat Bahtiyar Kaya, hastanede alışılmışın dışında bir ilaç uygulandığını öne sürdü.

"İLAÇ AĞIR KOKUYORDU, ÇOCUĞUM İÇMEK İSTEMEDİ"

Hastanede yaşananları anlatan anne Duygu Nur Kaya, bebeğini akşam saatlerinde yüksek ateş nedeniyle acile götürdüklerini söyledi.

Doktorun muayenesinin ardından kendilerini tedavi için yönlendirdiğini belirten anne Kaya, bir görevlinin evrakla yeniden doktorun yanına gittiğini, ardından hazırlanan ilacın bebeğine ağızdan verildiğini anlattı.

Kaya, "Şırınganın yarısına serum ilacı, diğer yarısına da söyledikleri ilacı çektiler. İlacı çocuğumuza bizim vermemizi istediler. Daha sonra müşahedeye yönlendirildik ancak yer olmadığını söyleyerek tampon uygulamasını dışarıda yapmamızı istediler. Soğuk ve rüzgarlı havada hastane bahçesinde beklemek zorunda kaldık" dedi.

Uygulanan tedavinin daha önce karşılaşmadığı bir yöntem olduğunu savunan anne Kaya, "İlk kez farklı bir ilacın kullanıldığını gördüm. İlaç ağır kokuyordu. Çocuğum normalde ilacın tadına bakıp içerdi ancak bu kez içmek istemedi. Yanlış ilaç uygulandığını düşünüyorum. Alerjisi olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çocuğum geri gelmeyecek ama ne olduğunu öğrenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.