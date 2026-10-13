Gökçe bebeğin ölümünde yanlış ilaç iddiası: "Sanki işkence görmüş gibi mosmordu"
Antalya'nın Serik ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen 13 aylık Gökçe Kaya, tedavisinin ardından evine gönderildi. Ertesi sabah fenalaşan bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yanlış ilaç uygulandığını öne süren acılı baba, "İçeri girdiğimizde çocuğum tanınmayacak şekilde mosmordu. Sanki işkence görmüş gibi bir hali vardı" dedi.
Antalya'nın Serik ilçesinde 13 aylık Gökçe Kaya'nın ölümü, ailesini hüzne boğdu. Diş çıkarma döneminde yüksek ateş şikayetiyle Serik Devlet Hastanesine götürülen bebek, uygulanan tedavinin ardından evine gönderildi. Gece yeniden ateşlenen Gökçe, sabah saatlerinde bakıcısının vücudunda morluklar fark etmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Kalbinin durduğu belirlenen bebek, yaklaşık 2,5 saat süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölümü kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçen Gökçe bebeğin ailesi, yanlış ilaç uygulandığını ve hastanede ihmal yaşandığını iddia ederek şikayetçi oldu.
HASTANEDEN EVE GÖNDERİLDİ, SABAH FENALAŞTI
Olay, Serik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre diş çıkarma nedeniyle ateşlendiği belirtilen Gökçe bebek, ailesi tarafından Serik Devlet Hastanesine götürüldü. Buradaki muayene ve tedavisinin ardından evine gönderilen bebeğin gece saatlerinde ateşi yeniden yükseldi.
Annesi tarafından ateş düşürücü verilen ve ateşini düşürmek için müdahale edilen Gökçe, sabah saatlerinde bakıcısına bırakıldı. Ailenin evden ayrılmasından yaklaşık 10 dakika sonra bebeğin vücudunda morluklar oluştuğunu fark eden bakıcı, durumu anne ve babaya bildirdi.
Bebeğin durumunun kötüleşmesi üzerine aileyi beklemeden hastaneye giden bakıcı, Gökçe'yi sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye ulaştığında kalbinin durduğu belirtilen bebek, yaklaşık 2,5 saat süren kalp masajına rağmen hayata döndürülemedi.
Gökçe bebek, 10 Ekim Cumartesi günü gözyaşları arasında toprağa verildi. Ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçerken kesin ölüm nedeninin otopsi raporuyla belirlenmesi bekleniyor.
AİLEDEN YANLIŞ İLAÇ VE İHMAL İDDİASI
Çocuklarının daha önce herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmadığını belirten anne Duygu Nur Kaya ile baba Murat Bahtiyar Kaya, hastanede alışılmışın dışında bir ilaç uygulandığını öne sürdü.
Aile, bebeğe verilen ilacın içeriği konusunda yeterince bilgilendirilmediklerini ve müşahede alanında yer olmadığı gerekçesiyle hastane bahçesinde bekletildiklerini iddia etti.
Yaşadıkları sürecin araştırılmasını isteyen anne ve baba, ihmali bulunduğunu düşündükleri sağlık personeli hakkında şikayetçi oldu.
"İLAÇ AĞIR KOKUYORDU, ÇOCUĞUM İÇMEK İSTEMEDİ"
Hastanede yaşananları anlatan anne Duygu Nur Kaya, bebeğini akşam saatlerinde yüksek ateş nedeniyle acile götürdüklerini söyledi.
Doktorun muayenesinin ardından kendilerini tedavi için yönlendirdiğini belirten anne Kaya, bir görevlinin evrakla yeniden doktorun yanına gittiğini, ardından hazırlanan ilacın bebeğine ağızdan verildiğini anlattı.
Kaya, "Şırınganın yarısına serum ilacı, diğer yarısına da söyledikleri ilacı çektiler. İlacı çocuğumuza bizim vermemizi istediler. Daha sonra müşahedeye yönlendirildik ancak yer olmadığını söyleyerek tampon uygulamasını dışarıda yapmamızı istediler. Soğuk ve rüzgarlı havada hastane bahçesinde beklemek zorunda kaldık" dedi.
Uygulanan tedavinin daha önce karşılaşmadığı bir yöntem olduğunu savunan anne Kaya, "İlk kez farklı bir ilacın kullanıldığını gördüm. İlaç ağır kokuyordu. Çocuğum normalde ilacın tadına bakıp içerdi ancak bu kez içmek istemedi. Yanlış ilaç uygulandığını düşünüyorum. Alerjisi olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çocuğum geri gelmeyecek ama ne olduğunu öğrenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
"BAKICIMIZ 10 DAKİKA SONRA BİZİ ARADI"
Bebeğinin gece saatlerinde yeniden ateşlendiğini belirten anne Kaya, sabaha kadar başında beklediğini söyledi.
Kaya, "Gece saat 03.00 sıralarında çocuğumun vücudunun çok sıcak olduğunu fark ederek uyandım. Ateşi vardı ve ağlıyordu. Ateşini düşürmeye çalıştık, ateş düşürücü verdik. Sabah saat 07.00'ye kadar huzursuz bir şekilde uyudu. Daha sonra bakıcısına bıraktım" dedi.
Evden ayrıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra bakıcının kendisini aradığını anlatan Kaya, "Bakıcımız, çocuğumun kaşının üzerinde morluklar oluştuğunu söyledi ve fotoğraf gönderdi. Düşüp düşmediğini sordu. Çocuğumuzun düşmediğini söyledim. Ardından vücudundaki diğer morlukların da yayıldığını bildirdi. Bizi bekleyemeyeceğini söyleyerek hastaneye götürdü" diye konuştu.
Hastaneye ulaştığında bebeğinin kalbinin durduğunu öğrendiğini belirten anne, "Yaklaşık 2,5 saat kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştılar ancak başaramadılar. Çocuğumun neden öldüğünü bilmiyorum. Otopsi raporunu bekliyorum" dedi.