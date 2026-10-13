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İfşa listesi yayınlandı: Sucukta baş eti, baklavada ay çiçeği çikolatada ilaç! İşte İşte marka marka gıda hilekarları...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan gıda sahtekarlarına karşı yürüttüğü amansız mücadelede yeni ifşa listesini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan son incelemelerinde takviye edici gıdalardan şarküteriye, süt ürünlerinden tatlılara kadar pek çok üründe akılalmaz hileler gün yüzüne çıkarıldı. Dana sucukta kanatlı eti ve baş eti, baklavada ay çekirdeği ve boya, tulum peynirinde nişasta, çikolata ve takviye edici gıdalarda ise ölümcül ilaç etken maddeleri tespit edildi. İşte marka marka gıda hilekarları...

İfşa listesi yayınlandı: Sucukta baş eti, baklavada ay çiçeği çikolatada ilaç! İşte İşte marka marka gıda hilekarları... 1

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından insan sağlığını tehlikeye düşürecek veya hilekarlık yapılarak sahte ürün üretimlerine geçit verilmiyor. Son dönemlerde sıklaştırılan çalışmalar ile gıda sahtecileri tek tek ifşa edildi, ifşa edilmeye de devam ediyor.

İfşa listesi yayınlandı: Sucukta baş eti, baklavada ay çiçeği çikolatada ilaç! İşte İşte marka marka gıda hilekarları... 2

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri neticesinde taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünler tablosunu bir kez daha güncelledi.

Yayımlanan son listede sucukta kanatlı eti ve baş eti, tulum peynirinde nişasta, pide harcında sakatat ve baklavada gıda boyası skandalları kayıtlara geçti.

İfşa listesi yayınlandı: Sucukta baş eti, baklavada ay çiçeği çikolatada ilaç! İşte İşte marka marka gıda hilekarları... 3

DANA DEDİKLERİ SUCUKTAN KANATLI ETİ VE SAKATAT ÇIKTI
Vatandaşa 'dana eti' diye satılan şarküteri ürünlerindeki hileler pes dedirtti. Denetim raporlarına göre Kule Sucukları ve Et Ürünleri markalı ısıl işlem görmüş dana sucukta kanatlı eti ile baş eti tespit edilirken, Güllüoğlu Kasabı Sucukları markalı üründe de kanatlı eti saptandı.

İfşa listesi yayınlandı: Sucukta baş eti, baklavada ay çiçeği çikolatada ilaç! İşte İşte marka marka gıda hilekarları... 4

Afyonkarahisar merkezli üretim yapan Koca Sinan Sucukları, Mustafa Yüksel Afyon, İsmail Dönmez Osmanlı, Bollez Sucukları, Mando Sucukları ve Ceylaner Afyonkarahisar Sucukları markalı ısıl işlem görmüş ürünlerde ise mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı belgelendi. Şarküteri ve hazır yemekteki skandallar bununla da sınırlı kalmadı; BSZ Bozanlı Serdar Zümrüt markalı sucukta dil (sakatat) çıkarken, AS Pide-Emine Öznalcı tarafından üretilen çiğ pide harcında kanatlı eti ile taşlık tespit edildi.

İfşa listesi yayınlandı: Sucukta baş eti, baklavada ay çiçeği çikolatada ilaç! İşte İşte marka marka gıda hilekarları... 5

TULUM PEYNİRİNE NİŞASTA
Süt ve fermente ürün gruplarında da sahtecilik hız kesmedi. Elazığ'da faaliyet gösteren Çeloğlu Gıda Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından piyasaya sürülen tam yağlı olgunlaştırılmış tulum peynirinde maliyeti düşürmek amacıyla nişasta kullanıldığı tespit edildi.

İfşa listesi yayınlandı: Sucukta baş eti, baklavada ay çiçeği çikolatada ilaç! İşte İşte marka marka gıda hilekarları... 6

SİRKEYE KİMYASAL BOYA KATTILAR
Geleneksel ve doğal ürün algısıyla satılan sirkelerde de hileye başvurulduğu belirlendi. Konya'da üretim yapan Konşenay Gıda Doğal Ürünler Tarım ve Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Şirketi markalı kuşburnu sirkesinde tüketiciyi aldatmaya yönelik gıda boyası kullanıldığı tutanaklara geçirildi.

İfşa listesi yayınlandı: Sucukta baş eti, baklavada ay çiçeği çikolatada ilaç! İşte İşte marka marka gıda hilekarları... 7

BAKLAVADA ANTEP FISTIĞI YERİNE AY ÇEKİRDEĞİ VE BOYA KULLANDILAR
Tatlı sektöründeki tağşiş ise sınır tanımadı. İstanbul Bağcılar'da üretim yapan Fıstıksan Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin fıstıklı baklavasında (Dilber dudağı) Antep fıstığı yerine ay çekirdeği ve yeşil gıda boyası karıştırıldığı ortaya çıktı. Benzer şekilde Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Arzu Pastanesi-Ergün Kutluk tarafından satışa sunulan sözde Antep fıstıklı baklavada da hileli gıda boyası kullanıldığı tespit edildi. LEZOT markalı 500 gramlık sucuk harcında ise insan sağlığı açısından kullanımı kesinlikle yasak olan kimyasal boya saptandı.

İfşa listesi yayınlandı: Sucukta baş eti, baklavada ay çiçeği çikolatada ilaç! İşte İşte marka marka gıda hilekarları... 8

TAKVİYE EDİCİ GIDA VE ÇİKOLATALARDA ÖLÜMCÜL İLAÇ ETKEN MADDESİ!
Doğal ve zayıflatıcı vaadiyle satılan takviye edici gıda ve çikolatalarda ise halkın canına kastedildi. GRIMLABS markalı Shredder Powerful Appetite Control, DIOX markalı 30 Days Capsules ve ZEROTHIN GUMMY markalı Korean Bromelain Dietary Supplement adlı ürünlerde reçeteli ilaç etken maddesi bulundu.

İfşa listesi yayınlandı: Sucukta baş eti, baklavada ay çiçeği çikolatada ilaç! İşte İşte marka marka gıda hilekarları... 9

Aynı ölümcül tehlike LOVE FUN markalı Ginseng Chocolate ile VITATUA markalı çikolata özlü bitkisel macun ürünlerinde de tespit edilerek kara listeye alındı. Bakanlık, vatandaşın sofrasına uzanan kirli elleri ifşa etmeyi ve sorumlular hakkında adli ile idari yaptırımları en üst sınırdan uygulamayı sürdüreceğini bildirdi.

İfşa listesi yayınlandı: Sucukta baş eti, baklavada ay çiçeği çikolatada ilaç! İşte İşte marka marka gıda hilekarları... 10

İşte 12 Ekim taklit ve tağşiş listesi...

1. MARKA
Tarih: 12.10.2026
Firma Adı: AS PİDE-EMİNE ÖZNALCI
Marka: -
Ürün Adı: ÇİĞ PİDE HARCI
Uygunsuzluk / Tespit: Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti
Parti / Seri / Son Tüketim Tarihi: 08.06.2026
İlçe: ŞEHZADELER
İl: MANİSA

2. MARKA
Tarih: 12.10.2026
Firma Adı: KULE SUCUKLARI VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK DAĞITIM VE PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Marka: KULE AFYON KARAHİSAR
Ürün Adı: ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK
Uygunsuzluk / Tespit: Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Baş Eti) Tespiti
Parti / Seri / Son Tüketim Tarihi: STT:25.02.2026
İlçe: MERKEZ
İl: AFYONKARAHİSAR

3. MARKA
Tarih: 12.10.2026
Firma Adı: MANDO TURİZM TEKSTİL NAKLİYAT İNŞAAT GIDA İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: MANDO SUCUKLARI
Ürün Adı: ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK
Uygunsuzluk / Tespit: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Parti / Seri / Son Tüketim Tarihi: 27 NİSAN 2026
İlçe: MERKEZ
İl: AFYONKARAHİSAR

4. MARKA
Tarih: 12.10.2026
Firma Adı: ZÜMRÜT ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA NAKLİYE TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: BSZ BOZANLI SERDAR ZÜMRÜT
Ürün Adı: SUCUK
Uygunsuzluk / Tespit: Sakatat (Dil) Tespiti
Parti / Seri / Son Tüketim Tarihi: 25.07.2026
İlçe: POLATLI
İl: ANKARA

5. MARKA
Tarih: 12.10.2026
Firma Adı: YUNUSELİ SUCUKLARI-FATİH BAYRAMÇA
Marka: GÜLLÜOĞLU KASABI SUCUKLARI
Ürün Adı: ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ DANA SUCUK
Uygunsuzluk / Tespit: Kanatlı Eti Tespiti
Parti / Seri / Son Tüketim Tarihi: 02 AĞUSTOS 2026
İlçe: OSMANGAZİ
İl: BURSA

6.MARKA
Tarih: 12.10.2026
Firma Adı: SİNAN HAMZA KARAHALLI
Marka: KOCASİNAN SUCUKLARI
Ürün Adı: ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK
Uygunsuzluk / Tespit: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Parti / Seri / Son Tüketim Tarihi: 04.05.2026
İlçe: MERKEZ
İl: AFYONKARAHİSAR

7. MARKA
Tarih: 12.10.2026
Firma Adı: SİNAN HAMZA KARAHALLI
Marka: KOCA SİNAN SUCUKLARI
Ürün Adı: ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK
Uygunsuzluk / Tespit: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Parti / Seri / Son Tüketim Tarihi: 30.03.2026
İlçe: MERKEZ
İl: AFYONKARAHİSAR

8. MARKA
Tarih: 12.10.2026
Firma Adı: ŞİMAL ET ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: CEYLANER AFYONKARAHİSAR SUCUKLARI
Ürün Adı: ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK
Uygunsuzluk / Tespit: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Parti / Seri / Son Tüketim Tarihi: 30.01.2026
İlçe: MERKEZ
İl: AFYONKARAHİSAR

İfşa listesi yayınlandı: Sucukta baş eti, baklavada ay çiçeği çikolatada ilaç! İşte İşte marka marka gıda hilekarları... 11

MARKA 1: ÇELOĞLU AHMET
Kamuoyu Duyuru Tarihi: 12.10.2026
Firma Adı: ÇELOĞLU GİDA HAYVANCILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: ÇELOĞLU AHMET
Ürün Adı: TAM YAĞLI OLGUNLAŞTIRILMIŞ TULUM PEYNİRİ
Uygunsuzluk: Nişasta Tespiti
Parti/Seri No: 10/01/2026
İlçe: MERKEZ
İl: ELAZIĞ

MARKA 2: KONŞENAY
Kamuoyu Duyuru Tarihi: 12.10.2026
Firma Adı: KONŞENAY GIDA DOĞAL ÜRÜNLER TARIM VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: KONŞENAY
Ürün Adı: KUŞBURNU SİRKESİ
Uygunsuzluk: Gıda Boyası Tespiti
Parti/Seri No: 5/0724
İlçe: KARATAY
İl: KONYA

MARKA 3: - (FISTIKSAN GIDA)
Kamuoyu Duyuru Tarihi: 12.10.2026
Firma Adı: FISTIKSAN GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Marka: -
Ürün Adı: FISTIKLI BAKLAVA (DİLBER DUDAĞI)
Uygunsuzluk: Ay Çekirdeği Tespiti, Gıda Boyası Tespiti
Parti/Seri No: 16.03.2026
İlçe: BAĞCILAR
İl: İSTANBUL

MARKA 4: ARZU PASTANESİ
Kamuoyu Duyuru Tarihi: 12.10.2026
Firma Adı: ARZU PASTANESİ-ERGÜN KUTLUK
Marka: ARZU PASTANESİ
Ürün Adı: ANTEP FISTIKLI BAKLAVA
Uygunsuzluk: Gıda Boyası Tespiti
Parti/Seri No: 16.06.2026
İlçe: KURTALAN
İl: SİİRT

MARKA 5: MUSTAFA YÜKSEL AFYON
Kamuoyu Duyuru Tarihi: 12.10.2026
Firma Adı: MUSTAFA YÜKSEL
Marka: MUSTAFA YÜKSEL AFYON
Ürün Adı: ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK
Uygunsuzluk: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Parti/Seri No: STT:21.04.2026
İlçe: MERKEZ
İl: AFYONKARAHİSAR

MARKA 6: İSMAİL DÖNMEZ OSMANLI
Kamuoyu Duyuru Tarihi: 12.10.2026
Firma Adı: YUSUF MİRZA ET ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: İSMAİL DÖNMEZ OSMANLI
Ürün Adı: ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK
Uygunsuzluk: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Parti/Seri No: 15.01.2026
İlçe: MERKEZ
İl: AFYONKARAHİSAR

MARKA 7: BOLLEZ SUCUKLARI
Kamuoyu Duyuru Tarihi: 12.10.2026
Firma Adı: ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: BOLLEZ SUCUKLARI
Ürün Adı: ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK
Uygunsuzluk: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Parti/Seri No: 30.12.2025
İlçe: MERKEZ
İl: AFYONKARAHİSAR

İfşa listesi yayınlandı: Sucukta baş eti, baklavada ay çiçeği çikolatada ilaç! İşte İşte marka marka gıda hilekarları... 12

MARKA 1: LOVE FUN
Kamuoyu Duyuru Tarihi: 12.10.2026
Firma Adı: MMİ İLAÇ GIDA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: LOVE FUN
Ürün Adı: GİNSENG CHOCOLATE
Uygunsuzluk: İlaç Etken Maddesi Tespiti
Parti/Seri No: 30012026
İlçe: KAĞITHANE
İl: İSTANBUL
Ürün Grubu: Çikolata ve Kakao Ürünleri

MARKA 2: GRİMLABS
Kamuoyu Duyuru Tarihi: 12.10.2026
Firma Adı: JUST AMİNO GIDA LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: GRİMLABS
Ürün Adı: SHREDDER POWERFUL APPETİTE CONTROL THERMOGENİC FAT SHREDDER EXTREMLY LONG TERM ENERGY
Uygunsuzluk: İlaç Etken Maddesi Tespiti
Parti/Seri No: SHR092024
İlçe: KAĞITHANE
İl: İSTANBUL
Ürün Grubu: Takviye Edici Gıda Niteliğindeki Ürünler

MARKA 3: DİOX
Kamuoyu Duyuru Tarihi: 12.10.2026
Firma Adı: DOĞAN KOZMETİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: DİOX
Ürün Adı: 30 DAYS CAPSULES
Uygunsuzluk: İlaç Etken Maddesi Tespiti
Parti/Seri No: 4663200330
İlçe: KAĞITHANE
İl: İSTANBUL
Ürün Grubu: Takviye Edici Gıda Niteliğindeki Ürünler

MARKA 4: ZEROTHİN GUMMY
Kamuoyu Duyuru Tarihi: 12.10.2026
Firma Adı: NATURALS BİTKİSEL ÜRÜNLER-REMZİ DURAK
Marka: ZEROTHİN GUMMY
Ürün Adı: KOREAN BROMELAİN DİATARY SUPPLEMENT (90 G)
Uygunsuzluk: İlaç Etken Maddesi Tespiti
Parti/Seri No: GG2026003
İlçe: DERİNCE
İl: KOCAELİ
Ürün Grubu: Takviye Edici Gıda Niteliğindeki Ürünler

MARKA 5: VİTATUA
Kamuoyu Duyuru Tarihi: 12.10.2026
Firma Adı: PEKMEZ DÜNYASI GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: VİTATUA
Ürün Adı: ÇİKOLATA ÖZLÜ BİTKİSEL MACUN
Uygunsuzluk: İlaç Etken Maddesi Tespiti
Parti/Seri No: 122025
İlçe: KARTAL
İl: İSTANBUL
Ürün Grubu: Bitkisel Macun vb. Ürünler

MARKA 6: LEZOT
Kamuoyu Duyuru Tarihi: 12.10.2026
Firma Adı: TAYER BAHARAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Marka: LEZOT
Ürün Adı: SUCUK HARCI 500 G
Uygunsuzluk: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
Parti/Seri No: 22052601
İlçe: SULTANBEYLİ
İl: İSTANBUL
Ürün Grubu: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

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