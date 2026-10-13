İfşa listesi yayınlandı: Sucukta baş eti, baklavada ay çiçeği çikolatada ilaç! İşte İşte marka marka gıda hilekarları...

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan gıda sahtekarlarına karşı yürüttüğü amansız mücadelede yeni ifşa listesini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan son incelemelerinde takviye edici gıdalardan şarküteriye, süt ürünlerinden tatlılara kadar pek çok üründe akılalmaz hileler gün yüzüne çıkarıldı. Dana sucukta kanatlı eti ve baş eti, baklavada ay çekirdeği ve boya, tulum peynirinde nişasta, çikolata ve takviye edici gıdalarda ise ölümcül ilaç etken maddeleri tespit edildi. İşte marka marka gıda hilekarları...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından insan sağlığını tehlikeye düşürecek veya hilekarlık yapılarak sahte ürün üretimlerine geçit verilmiyor. Son dönemlerde sıklaştırılan çalışmalar ile gıda sahtecileri tek tek ifşa edildi, ifşa edilmeye de devam ediyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri neticesinde taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünler tablosunu bir kez daha güncelledi. Yayımlanan son listede sucukta kanatlı eti ve baş eti, tulum peynirinde nişasta, pide harcında sakatat ve baklavada gıda boyası skandalları kayıtlara geçti.

DANA DEDİKLERİ SUCUKTAN KANATLI ETİ VE SAKATAT ÇIKTI

Vatandaşa 'dana eti' diye satılan şarküteri ürünlerindeki hileler pes dedirtti. Denetim raporlarına göre Kule Sucukları ve Et Ürünleri markalı ısıl işlem görmüş dana sucukta kanatlı eti ile baş eti tespit edilirken, Güllüoğlu Kasabı Sucukları markalı üründe de kanatlı eti saptandı.



Afyonkarahisar merkezli üretim yapan Koca Sinan Sucukları, Mustafa Yüksel Afyon, İsmail Dönmez Osmanlı, Bollez Sucukları, Mando Sucukları ve Ceylaner Afyonkarahisar Sucukları markalı ısıl işlem görmüş ürünlerde ise mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı belgelendi. Şarküteri ve hazır yemekteki skandallar bununla da sınırlı kalmadı; BSZ Bozanlı Serdar Zümrüt markalı sucukta dil (sakatat) çıkarken, AS Pide-Emine Öznalcı tarafından üretilen çiğ pide harcında kanatlı eti ile taşlık tespit edildi.